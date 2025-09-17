English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जॅकी श्रॉफने दाखवली मुंबईकरांची उदासीनता! कित्येक मिनिटं ट्रॅफिकमध्येच अडकली होती रुग्णवाहिका, 'रस्त्यातच...'

Jackie Shroff Video : बॉलिवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये मुंबईकरांची एक वेगळी बाजू समोर आली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 17, 2025, 04:24 PM IST
Jacie Shroff Angry on Mumbaikar

अभिनेता जॅकी श्रॉफ सोशल मीडियावर खूप ऍक्टिव असतो. तसेच जॅकी श्रॉफ कायमच सामाजिक घटकांवर भाष्य करत असतात. अशावेळी त्यांनी एक सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. यामध्ये एक रुग्णवाहिका ट्रॅफिकमध्ये अडकली आहे. या ट्रॅफिकमध्ये अडकलेल्या रुग्णवाहिकेला पुढे जाण्यासाठी थोडीही जागा मिळत नव्हती. या संपूर्ण प्रकारावर अभिनेत्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. 

तो रस्त्यावरच मरेल...

मंगळवारी जॅकी श्रॉफने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये, अभिनेता त्याच्या गाडीत बसून चित्रीकरण करत आहे. असे दिसते की अभिनेत्याच्या गाडीसह एक रुग्णवाहिका मुंबईच्या वाहतुकीत अडकली आहे आणि त्याला जाण्यासाठी रस्ता सापडत नाही. जॅकी श्रॉफ उत्तर देतो की रुग्णवाहिकेतील रुग्ण रस्त्यावरच मरेल.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

रस्ते बनवले पाहिजेत

त्याने पुढे म्हटले की, "रस्ते बनवले पाहिजेत. रुग्णवाहिका चालकाला समजून घेऊन मार्ग मोकळा केला पाहिजे. पण इथे खूप ट्रॅफिक आहे."

जॅकी श्रॉफचं होतंय कौतुक

नेटिझन्स म्हणाले, "वाह, दादा, काय छान गोष्ट आहे!" व्हिडिओ समोर येताच नेटिझन्सनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका युजरने म्हटले, "दादा, रस्त्याच्या परिस्थितीबद्दलही एक व्हिडिओ बनवा. इतके खड्डे आहेत की अर्धी वाहतूक बंद होते आणि रुग्णवाहिकाही जाऊ शकत नाही." दुसऱ्या युजरने म्हटले, "वाह, दादा, काय छान गोष्ट आहे!" 

जॅकी श्रॉफच्या कामाबद्दल

करिअरच्या बाबतीत, जॅकी श्रॉफ शेवटचा अनुपम खेर दिग्दर्शित "तन्वी द ग्रेट" या चित्रपटात दिसला होता. तो कार्तिक आर्यनचा "तू मेरी मैं तेरा..." आणि कॉमेडी "वेलकम टू द जंगल" या दोन चित्रपटांमध्येही दिसणार आहे. कामाच्या बाबतीत, जॅकी श्रॉफ अलीकडेच "हंटर-२" या वेब सिरीजमध्ये दिसला. या सिरीजमध्ये त्याने खलनायकाची भूमिका केली होती. प्रिन्स धीमान दिग्दर्शित या सिरीजमध्ये सुनील शेट्टी, अनुषा दांडेकर आणि बरखा बिश्त यांच्याही भूमिका आहेत.

जॅकी श्रॉफ लवकरच अहमद खान दिग्दर्शित "वेलकम टू द जंगल" या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात अक्षय कुमार, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पटानी, लारा दत्ता, जॅकलिन फर्नांडिस, श्रेयस तलपदे, तुषार कपूर, आफताब शिवदासानी, परेश रावल, जॉनी लिव्हर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, किकू शारदा, दलेर मेहंदी, मिका सिंग, मुकेश तिवारी आणि झाकीर हुसेन यांच्याही भूमिका आहेत. हा चित्रपट या ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार आहे. 

