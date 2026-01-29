English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • हृदय खचले, डोळे पाणावले! अजित पवार यांच्या निधनाने सयाजी शिंदे यांना धक्का !

हृदय खचले, डोळे पाणावले! अजित पवार यांच्या निधनाने सयाजी शिंदे यांना धक्का !

Sayaji Shinde shocked by Ajit Pawar's death : बारामती रुग्णालयाबाहेर काळजाला भिडणारे क्षण लोकांनी पाहिले.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 29, 2026, 01:09 PM IST
हृदय खचले, डोळे पाणावले! अजित पवार यांच्या निधनाने सयाजी शिंदे यांना धक्का !

महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून टाकणारी घटना आज (28 जानेवारी 2026 ) सकाळी घडली. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित पवार यांचे बारामती येथे झालेल्या भीषण विमान अपघातात अकाली निधन झाले. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार हे मुंबईहून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामतीकडे रवाना झाले होते. मात्र, विमान लँडिंगपूर्वीच तांत्रिक बिघाडामुळे कोसळले. अपघातानंतर विमानाने पेट घेतला असून घटनास्थळी आगीचे आणि धुराचे लोट पसरले होते. या दुर्घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला जबर धक्का दिला आहे.

रुग्णालयाबाहेर भावूक दृश्य

अपघाताची बातमी समजताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अभिनेते सयाजी शिंदे तातडीने बारामतीतील रुग्णालयात दाखल झाले. रुग्णालयाबाहेरचे दृश्य काळजाचा ठोका चुकवणारे होते. गर्दी प्रचंड वाढल्याने पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवत सयाजी शिंदे यांना सुरक्षितपणे रुग्णालयात नेले.

या वेळी सयाजी शिंदे पूर्णपणे कोलमडलेले दिसत होते. त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू होते, ओठांवर शब्द नव्हते. ते काही बोलण्याच्या स्थितीत नव्हते. अजित पवार यांच्या जाण्याने त्यांना जबर मानसिक धक्का बसल्याचे स्पष्ट दिसून येत होते.

अजित पवार–सयाजी शिंदे यांचे नाते

सयाजी शिंदे यांनी 11 ऑक्टोबर 2024 रोजी अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. त्या वेळी त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते, 'दादांच्या कामाच्या पद्धतीवर माझा पूर्ण विश्वास आहे.'

दोघांमधील नातं केवळ राजकीय नव्हतं, तर आपुलकीचं होतं. विशेष म्हणजे, सयाजी शिंदे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात स्वतः अजित पवार यांनी 'गडी अंगानं उभा आणि आडवा, त्याच्या रुपात गावरान गोडवा…' हे अस्सल गावरान गाणं गायले होते. त्या क्षणांची आठवण आज अनेकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी ठरत आहे.

राज्यभर शोककळा

अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. राजकीय नेते, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भावना व्यक्त करत आहेत. एक निर्भीड नेता, कामाचा धडाका आणि शब्दाचा पक्का माणूस हरपल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

बारामतीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असून, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या दुःखद कार्यक्रमाकडे लागले आहे. अजित पवार यांच्या कार्याची आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची आठवण महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात कायम कोरली जाईल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

Ajit Pawar death newsAjit Pawar plane crash live updatesNCP leader Ajit Pawar passed awayPM Modi on Ajit Pawar deathAjit Pawar Death

