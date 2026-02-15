हेलिकॉप्टर, लव्ह लेटर... जॅकलीनला व्हॅलेंटाईनचं थेट तुरुंगातल्या बॉयफ्रेंडकडून गिफ्ट; फोटो पोस्ट करत दिली माहिती

अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस पुन्हा एकदा तिच्या खासगी आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलिनसाठी चक्क तुरुंगातून खास भेटवस्तू पाठवली आहे. या भेटवस्तूमध्ये आलिशान ‘एअरबस-एच सीरीज’ हेलिकॉप्टर आणि एक खास लव्हलेटर समाविष्ट आहे. या भेटीने चाहत्यांमध्ये आणि सोशल मीडियावर जोरदार गदारोळ निर्माण केला आहे.
लव्हलेटरमध्ये सुकेशने जॅकलिनला ‘माय बेबी बोम्मा’ म्हणून संबोधले आहे. पत्राच्या सुरुवातीला सुकेश लिहितो, 'माय बेबी बोम्मा जॅकलिन… जेथे संपूर्ण जय व्हेलेन्टाईन डे साजरा करत आहे. मी तुझ्याशिवाय स्वतः अपूर्ण आहे आणि माझ्या मनातील वेदना इतक्या तीव्र आहेत की मी त्या व्यक्त देखील करू शकत नाही. माझ्या प्रत्येक हृदयाचा ठोक मला फक्त एकाच गोष्टीची जाणीव करून देतो आणि ती म्हणजे, तुझ्या आणि माझ्यातील अंतर… माझ्या प्रत्येक श्वासावर तुझं नाव आहे.'
सुकेश पुढे लिहितो, “तुरुंगाच्या या कठोर भिंतींनी मला तुझ्यापासून दूर ठेवलं आहे. वाळवंटात हरवलेल्या एका व्यक्तीप्रमाणे मला तुझी आठवण येत आहे… बेबी बोम्मा, मला तुला माझ्या जवळ घ्यायचं आहे आणि तुझ्या कानात गोड बोलायचं आहे.” त्याचबरोबर सुकेशने जॅकलिनकडून झालेल्या काही चुकीच्या परिस्थितीसाठी माफीही मागितली आहे, कारण सुकेशच्या कारणामुळे जॅकलिनला कायद्याच्या कचाट्यात अडकावं लागलं होतं.
सर्वात मोठी चर्चा या भेटवस्तूच्या स्वरूपावर आहे. सुकेशने जॅकलिनसाठी एअरबस-एच सीरीजचे हेलिकॉप्टर व्हेलेन्टाईन डेच्या भेटीसाठी पाठवले आहे. सुकेशच्या पत्रानुसार, ही भेट खास जॅकलिनसाठी डिझाइन केलेली असून त्यावर तिचं नाव ‘JF’ लिहिलं आहे. सुकेश म्हणतो, “बेबी… मी तुझ्यासाठी खास भेट पाठवलं आहे, जे तुझ्यासाठी तयार केलं आहे. जे तुझ्यासारख्या राणीसाठी परफेक्ट आहे.”
सध्या सोशल मीडियावर जॅकलिनसाठी पाठवलेल्या या आलिशान भेटीची चर्चा जोर धरली आहे. चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि कौतुक दोन्ही आहे. अनेकांनी सुकेशच्या रोमँटिक स्टाइलचे कौतुक केले आहे, तर काहींना ही घटना आश्चर्यचकित करणारी वाटली आहे. अभिनेत्रीच्या खासगी आयुष्याबाबत या घटनेमुळे चर्चेला वेग आला आहे.
सध्या सर्वांचे लक्ष या घटनेवर लागले आहे. जॅकलिन आणि सुकेशच्या या पत्रव्यवहारामुळे काय होईल, हे पुढील काळात पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. अभिनेत्रीच्या चाहत्यांना तिच्या रिऍक्शनची प्रतीक्षा आहे, तर काहीजण या खासगी क्षणावर सोशल मीडियावर आपली प्रतिक्रिया देत आहेत. या संपूर्ण घटनेमुळे जॅकलिन फर्नांडिसच्या खासगी आयुष्याबाबत चर्चेला वेग आला आहे आणि तिला लक्ष देणार्या चाहत्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सुकेशच्या या रोमँटिक सरप्राइजने सोशल मीडियावर नक्कीच गदारोळ उडवला आहे.