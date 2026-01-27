English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  धर्मेंद्र यांच्या पद्मविभूषणावर हेमा मालिनी भावूक ; जाणून घ्या काय म्हणाल्या ?

धर्मेंद्र यांच्या पद्मविभूषणावर हेमा मालिनी भावूक ; जाणून घ्या काय म्हणाल्या ?

Hema Malini emotional on Dharmendra's Padma Vibhushan : धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर झाला, हेमा मालिनी म्हणाल्या, 'आम्हाला वाटत होतं हा सन्मान...'  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 27, 2026, 08:53 AM IST
भारत सरकारने रविवारी दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कार जाहीर केला आहे. हे पुरस्कार त्यांच्या चित्रपटसृष्टीतील दीर्घ आणि महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी दिले गेले आहेत. धर्मेंद्र यांचे निधन २०२५ च्या २४ नोव्हेंबर रोजी ८९ व्या वर्षी झाले होते. त्यांचा हा सन्मान चित्रपट क्षेत्रात त्यांचा अभूतपूर्व ठसा दर्शवतो, ज्याने भारतीय सिनेमा आणि कलाविश्वात अनमोल योगदान दिले.

धर्मेंद्र यांच्या मरणोत्तर सन्मानाची घोषणा झाल्यावर त्यांच्या पत्नी हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. त्यांनी धर्मेंद्र यांचा फोटो शेअर करत "सरकारने धरमजींच्या चित्रपटसृष्टीतील योगदानाला मान्यता दिली आहे, याबद्दल मला गर्व आणि अभिमान आहे" अशी भावना व्यक्त केली. हेमा मालिनीच्या या शब्दांमध्ये प्रगट झालेल्या भावनांमधून त्यांच्या पतीबद्दल असलेली गहरी प्रेम आणि कृतज्ञता स्पष्टपणे दिसून येते.

हेमा मालिनी ; 'पण अपेक्षाही होती'

इंडिया टुडे शी बोलताना, हेमा मालिनी यांनी सांगितले की, धर्मेंद्र यांना हा सन्मान मिळाल्याने संपूर्ण कुटुंब आनंदी आणि उत्साहित आहे. त्याआधी त्यांनी आणखी एक भावनिक बाब सांगितली 'आम्हाला वाटत होतं की हा सन्मान त्यांना आधी मिळावा होता, जेव्हा ते आमच्यासोबत तो स्वीकारण्यासाठी उपस्थित असते.' हेमा मालिनींच्या या शब्दांत दुःख आणि सन्मानासाठी असलेल्या अभिलाषेचा सुंदर संगम आहे. ती म्हणाली, 'तरीही, आम्ही आनंदी आहोत. धर्मेंद्र हे सन्मानासाठी पूर्णपणे पात्र होते. त्यांच्या योगदानामुळेच आज चित्रपट उद्योग हा एक वेगळा स्तर गाठू शकला आहे.'

हेमा मालिनीने पुढे सांगितले की, 'धर्मेंद्र यांच्यावर आज प्रत्येकजण प्रेम करत आहे. त्यांचे चाहते आणि चित्रपट उद्योगातील लोक धर्मेंद्र यांच्याबद्दल सदैव चांगले बोलत आहेत.' हे पाहून तिच्या हृदयात अभिमानाची भावना निर्माण होत आहे. त्यांना मिळालेल्या प्रेमाच्या लाटेवर ती खूप अभिमानाने भरून गेली आहे.

धर्मेंद्र यांना पुरस्कारांची पर्वा नव्हती

हेमा मालिनीने आणखी एक महत्वाची गोष्ट मांडली, "धर्मेंद्र यांनी कधीही पुरस्कारांची पर्वा केली नाही. हयात असताना त्यांना 'लाइफटाइम अचिव्हमेंट' अवॉर्डव्यतिरिक्त कोणताही फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला नाही, पण त्यांना त्यांच्या कामाचे आणि अभिनयाचे जो मान व सन्मान मिळाला, तो खूप महत्त्वाचा होता." हेमा मालिनींच्या या शब्दांमध्ये धर्मेंद्रच्या व्यक्तिमत्त्वाचा खरा ठसा आणि त्याच्या कामाच्या महत्त्वावर आधारित एक मोलाचा विचार आहे.

धर्मेंद्र एक महान अभिनेता आणि कलाकार

हेमा मालिनी यांनी आपल्या पतीला केवळ अभिनेता नाही तर "एक महान कलाकार" मानले. धर्मेंद्र यांच्याबद्दल त्यांचा अभिमान व्यक्त करत ते म्हणाल्या, "धर्मेंद्र यांना विविध प्रकारच्या भूमिका दिल्या आणि त्यांनी त्या उत्कृष्टपणे साकारल्या. ते एक प्रेरणास्त्रोत होते, खासकरून तरुण पिढीला." त्यांच्या या शब्दांनी त्याच्या बहुआयामी कारकीर्दीची आणि कार्याच्या गोडीची एक सुंदर दृष्टी मांडली आहे.

आर. माधवन यांना पद्मश्री सन्मान

याच घोषणेमध्ये दुसरा एक गौरवपूर्ण सन्मान आर. माधवन यांना पद्मश्री पुरस्कार देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. माधवन यांचे 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' या चित्रपटाने त्यांना कर्तृत्वाची आणि अभिनयाची नवी परिभाषा दिली आहे. या पुरस्काराबद्दल माधवनने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये त्याने सांगितले की ;'हा सन्मान माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान आहे" आणि तो "पूर्ण आदर आणि नम्रतेने स्वीकारतो" अशी भावना व्यक्त केली.

माधवनचा सन्मान आणि त्याचे कुटुंबाचे महत्त्व

माधवनने आपल्या संदेशात आणखी सांगितले की, 'हा सन्मान मी माझ्या संपूर्ण कुटुंबाच्या वतीने स्वीकारत आहे, ज्यांचे पंढरपूर, साथ आणि विश्वास मला नेहमीच मदत करतात." माधवनने ही ओळख "गुरुंच्या आशीर्वाद, चाहत्यांच्या शुभेच्छा आणि देवाच्या कृपेसोबत मिळवले आहे.'

'हा पुरस्कार केवळ एक सन्मान नाही, तर एक जबाबदारी आहे,' असं सांगत माधवनने स्पष्ट केले की तो या सन्मानाचा पूर्ण प्रामाणिकपणे स्वीकार करेल आणि "त्याच्या मूल्यांसोबत कायम जपण्याचा प्रयत्न करेल." माधवनच्या या शब्दांनी त्याच्या मूल्यांची आणि कर्तव्यातील निष्ठेची स्पष्टता दाखवली आहे.

