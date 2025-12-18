English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'हेमा मालिनीला पूर्णपणे बाजूला केले आहे...' देओल कुटुंबाबद्दल लेखिकेचं तिखट वक्तव्य

Hema Malini : सुप्रसिद्ध लेखिकेने देओल कुटुंबाबद्दल भाष्य करत हेमा मालिनी यांना बाजूला ठेवण्यात आलं असल्याचं म्हटलं आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 18, 2025, 08:37 PM IST
'हेमा मालिनीला पूर्णपणे बाजूला केले आहे...' देओल कुटुंबाबद्दल लेखिकेचं तिखट वक्तव्य

बॉलिवूडचे हि-मन धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या आठवणींना आणि त्यांच्या योगदानाला श्रद्धांजली देण्यासाठी देओल कुटुंब आणि हेमा मालिनी यांनी स्वतंत्रपणे शोकसभा आयोजित केल्या. या वेगवेगळ्या शोकसभांमुळे दोन्ही कुटुंबांमधील मतभेद उघडकीस आले आणि मीडिया व चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे यांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी दावा केला की धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर देओल कुटुंबाने हेमा मालिनी यांना पूर्णपणे बाजूला ठेवलं आहे. तरीही, हेमा मालिनी यांनी या परिस्थितीत आपल्या प्रतिष्ठेला प्राधान्य दिलं आहे आणि सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी खामखम्य आणि सन्मान राखला आहे.

बरखा दत्त यांना दिलेल्या मुलाखतीत शोभा डे म्हणाल्या, 'हा नक्कीच अतिशय गुंतागुंतीचा आणि कठीण निर्णय असावा. धर्मेंद्र यांच्या पहिल्या कुटुंबाने हेमा मालिनी यांना आयुष्यातील ४५ वर्षे घालवलेल्या प्रत्येक गोष्टीपासून पूर्णपणे वेगळं केलं आहे. ज्या गोष्टींना त्या जपायचं ठरवलं, ज्या गोष्टींवर त्यांना प्रेम होतं, आणि ज्या आयुष्य समृद्ध केलं, त्यापासून देओल कुटुंबाने त्यांना बाजूला ठेवलं आहे.'

शोभा डे पुढे म्हणाल्या, 'धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी यांच्या लग्नातून त्यांना दोन मुली झाल्या. हे खूपच कठीण वेळ असावा, पण त्यांनी हे वैयक्तिक आयुष्यापर्यंतच ठेवलं. हेमा मालिनी यांनी ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली आणि सार्वजनिक कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्या, ते पाहता मला वाटतं की त्यांना अत्यंत सन्मानाने हाताळलं गेलं केवळ स्वतःसाठीच नाही, तर गमावलेल्या व्यक्तीसाठीही.'

शोभा डे म्हणाल्या की धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूनंतर हेमा मालिनी आपले इमोशन्स लपवू शकत होत्या, पण मीडिया त्यांची प्रायव्हसी मोडत होती. प्रत्येक अश्रू टिपण्याचा प्रयत्न केला जात होता आणि त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य सर्वांसमोर येत होते. 'म्हणून या सगळ्या गोष्टी हेमा मालिनी यांच्यासाठी खूपच महत्त्वाच्या होत्या,' असे शोभा डे म्हणाल्या. धर्मेंद्र यांचे पहिले लग्न 1954 मध्ये प्रकाश कौर यांच्याशी झाले आणि या जोडप्याला सनी, बॉबी, विजेता आणि अजिता अशी चार मुले झाली. नंतर धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी विवाह केला, या लग्नातून त्यांना ईशा आणि अहाना ही दोन मुली झाल्या.

शोभा डेच्या म्हणण्यानुसार, हेमा मालिनी यांनी या संपूर्ण परिस्थितीत आपली प्रतिष्ठा जपली आणि सन्मान राखला. त्यांच्या शांत आणि संयमी वर्तनामुळे ते दर्शवते की, सार्वजनिक प्रतिमा राखणे आणि खामखम्य राहणे हे किती महत्त्वाचे आहे. हेमा मालिनीच्या या वर्तनामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे खरं मोल दिसून येते एक कुटुंबिक संघर्ष आणि वैयक्तिक दु:ख असूनही त्यांनी आपली प्रतिष्ठा आणि मान राखली.

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर या घटनेने बॉलिवूडमध्ये एक मोठा चर्चेचा विषय निर्माण केला आहे. चाहत्यांमध्ये हेमा मालिनी यांच्या संयम आणि प्रतिष्ठेबद्दल प्रशंसा होत आहे. तर देओल कुटुंबाबाबत चर्चा सुरू आहे की त्यांनी हेमा मालिनीला का बाजूला ठेवलं. ही संपूर्ण परिस्थिती बॉलिवूडच्या चाहत्यांसाठी तसेच माध्यमांसाठी एक महत्त्वाचा चर्चेचा विषय ठरली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
dharmendraEsha Deolhema maliniPrakash Kaurdharmendra first wife

इतर बातम्या

वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर ताशी 250 किमीने पळवली कार, मुंबई पोल...

मुंबई बातम्या