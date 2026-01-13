सनी आणि बॉबीसोबत बरोबरच्या नात्यावर हेमा मालिनी यांनी केलं स्पष्ट ; 'आम्ही जवळ आहोत असं... '

बॉलिवूडची 'ड्रीम गर्ल' म्हणून ओळखली जाणारी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने नुकत्याच एका मुलाखतीत धर्मेंद्रच्या पहिल्या पत्नी प्रकाश कौर आणि मुलगे सनी देओल व बॉबी देओल यांच्यासोबतच्या नात्याबाबत मनमोकळे बोलले. अभिनेत्रीने यावेळी स्पष्ट केले की, धर्मेंद्रच्या पहिल्या कुटुंबासोबत तिचे नाते नेहमीच खूप चांगले आणि सलोख्याचे राहिले आहे आणि आजही ते तसेच आहे.
इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत हेमा मालिनी म्हणाली, 'हे नेहमीच खूप चांगले राहिले आहे. लोक आमच्याबद्दल काय विचार करतात, हे मला माहित नाही. फक्त लोकांना गॉसिप करायला आवडते. मी त्याला उत्तर का द्यावे? मला स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे का? हे माझे आयुष्य आहे, आमचे खासगी आयुष्य आहे. आम्ही खूप आनंदी आहोत आणि एकमेकांच्या खूप जवळ आहोत.'
हेमा यांनी स्पष्ट केले की, लोक इतरांच्या दुःखाचा वापर करून अफवा निर्माण करतात, त्यामुळे अशा अटकळांना उत्तर देणे टाळले आहे. त्यांनी म्हटले, 'हे खूप दुःखद आहे की लोक दुसऱ्यांच्या दुःखाचा वापर करून लेख लिहितात. त्यामुळे मी उत्तर देत नाही.'
धर्मेंद्रसाठी एखादे संग्रहालय उभारण्याच्या चर्चेवर त्यांना विचारल्यावर हेमा म्हणाली, 'जर ही योजना सनीने आखली असेल तर तो ते करेल. आम्ही सल्ला घेऊ आणि मग निर्णय घेऊ. तो जे काही करेल, ते मला आधी सांगेल.'
मुलाखतीदरम्यान धर्मेंद्रचा शेवटचा चित्रपट 'इक्कीस' पाहिला आहे का? असा प्रश्न विचारल्यावर हेमा म्हणाली, "जेव्हा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, तेव्हा मी मथुरेत होतो. मला माझे काम करायचे होते, त्यामुळे मी तो आतापर्यंत पाहू शकले नाही. तो चित्रपट खूप भावनिक आहे आणि माझ्या मुलीसुद्धा असेच म्हणत आहेत. कदाचित मी नंतर पाहीन, जेव्हा माझ्या जखमा भरू लागतील."
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर 24 नोव्हेंबर रोजी घाईघाईने करण्यात आलेल्या अंत्यसंस्कारामुळे अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले होते. त्यानंतर देओल कुटुंब आणि हेमा मालिनी यांनी स्वतंत्र शोक सभा आयोजित केल्या, ज्यामुळे अफवांना अधिक बळकटी मिळाली आणि लोकांमध्ये असा समज निर्माण झाला की दोन्ही कुटुंबांमध्ये तणाव आहे.
हेमा मालिनीने स्पष्ट केले की, सर्व अफवा आणि चर्चांवर लक्ष देण्याऐवजी ती आणि देओल कुटुंब धर्मेंद्रच्या आठवणींना सन्मान देण्यावर भर देत आहेत. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, 'लोक जे काही कथा रचत आहेत, त्याबद्दल मला काहीच माहिती नाही, पण आम्ही आमच्या खासगी आयुष्यात समाधानी आहोत आणि एकमेकांच्या जवळ आहोत. आम्ही गॉसिपमध्ये सामील होऊ नये, आणि नक्कीच उत्तर देण्याची गरज नाही.'
हेमा मालिनीचे हे खुलासे अनेक चाहत्यांसाठी आश्वासक आहेत, कारण त्यांनी स्पष्ट केले की, धर्मेंद्रच्या पहिल्या कुटुंबासोबतचे नाते नेहमीच सुसंवादी राहिले आहे आणि अफवा काहीही सांगत असल्या तरी, दोन्ही कुटुंबांमध्ये आपुलकी आणि आदर कायम आहे.