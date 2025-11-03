धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबाबत विचारताच हेमा मालिनी यांनी जोडले हात, म्हणाल्या...

Dharmendra Health Update: जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्नालयात दाखल करण्यात आले होते. 89 वर्षीय धर्मेंद्र यांना श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यामुळे आयसीयुमध्ये दाखल केल्याचं कळताच चाहते चिंताग्रस्त झालं होते. त्यांच्यासोबत रुग्नालयात त्यांची दोन्ही मुले सनी देओल आणि बॉबी देओल आहेत. दोघांनीही वडिलांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव सर्व कामं थांबवली आहेत.दोघेही वडिलांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहेत.
हेमा मालिनी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली
धर्मेंद्र यांच्या पत्नी आणि अभिनेत्री हेमा मालिनी यांचा विमानतळावरील एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये त्या धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल प्रतिक्रिया देताना दिसल्या. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून व्हिडिओमध्ये हेमा मालिनी गाडीतून उतरताना दिसत आहेत. दरम्यान, एक पापाराझीने त्यांना विचारले, "धर्मेंद्रजी, आता कसे आहेत?" तेव्हा अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी हात जोडून आणि हलकेसे स्मितहास्य करून, सर्वकाही ठीक असल्याचे दर्शवले. त्यांच्या प्रतिक्रियेवरुन जास्त काही उलगडले नाही तरी धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर आहे असा अंदाज चाहते लावत आहेत.
लवकरच चित्रपटात झळकणार
जेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या चित्रपटांबाबत बोलायचे तर लवकरच धरम पाजी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांच्या '21' (इक्कीस) या चित्रपटात दिसणार आहेत. या चित्रपटात फक्त धर्मेंद्र नाही तर अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा आणि अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया देखील दिसणार आहेत. हा चित्रपट लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल पीव्हीसी यांच्या जीवनावर आधारित असल्याचं सागितलं जात आहे.
रुग्णालयातील एका कर्मचारी म्हणला...
रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि काळजी करण्यासारखे काहीही नाही. त्यांचे हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब सर्व ठीक आहे. अभिनेत्याला सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवले आहे. त्यांची प्रकृती लवकरता लवकर स्थिरावी यासाठी चाहते प्रर्थना करत आहेत. आता, ज्येष्ठ अभिनेत्याला लवकरच रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्याची अपेक्षा आहे.