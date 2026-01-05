"माझ्या डोळ्यांसमोर त्यांना..." धर्मेंद्र यांच्या निधनावर पहिल्यांदाच बोलल्या हेमा मालिनी

Hema Malini Spoke For The First Time On Dharmendra's Death: प्रसिद्ध आणि जेष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांचे 24 नोव्हेंबर रोजी निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी काहीही प्रतिक्रिया दिली न्हवती. पण आता हेमा मालिनीने धर्मेंद्रच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच या धक्क्यापासून सावरण्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. स्वतःच्या नवऱ्याला गमावल्यावर हेमा मालिनी याना धक्का बसला होता. त्यांनी सांगितले की, हे एक असे शोक आहे, जे सहन करणे अशक्य होते. तसेच, त्यांनी म्हटले की, हॉस्पिटलमध्ये ईशा, अहाना, सनी आणि बॉबी सर्वजण एकत्र होते. सर्वांना आशा होती की, ते पुन्हा, प्रत्येक वेळी जसे परत येत होते, तसेच ते पुन्हा घरी परत येईल.
हेमा मालिनी यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला दिलेल्या मुलाखतीत धर्मेंद्र यांच्या निधनावर विचार व्यक्त करत सांगितले, “हा एक अशा प्रकारचा धक्का होता, जो सहन करणे अशक्य होते. परिस्थिती खूप वाईट होती कारण एका महिन्यापासून त्यांची तब्येत सुधारत नव्हती, आम्ही सतत प्रयत्न होतो. हॉस्पिटलमध्ये जे काही होत होतं, त्याच्याशी आम्ही सामना करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आम्ही सर्वजण तिथे होतो. ईशा, अहाना, सनी, बॉबी सर्वजण एकत्र होतो. आधीही अनेक वेळा असं झालं होतं की ते (धर्मेंद्र जी) हॉस्पिटलमध्ये होते आणि पुन्हा घरी सुखरूप परतले होते. आम्हाला वाटलं होतं की, ह्या वेळेसही ते परत येतील.”
हेमा मालिनी यांनी सांगितले, “ते आम्हाशी खूप प्रेमाने बोलत होते. 16 ऑक्टोबरला माझ्या वाढदिवसाला त्यांनी मला शुभेच्छा दिल्या होत्या. ८ डिसेंबरला त्यांचा वाढदिवस येणारा होता, ते यावर्षी 90 वर्षांचे होणार होते. आम्ही त्याला चांगल्या प्रकारे साजरा करण्याची तयारी करत होतो. सर्व तयारी सुरू होती आणि अचानक ते आमच्यात राहिले नाहीत. त्यांना डोळ्यांसमोर तुटताना पाहणे खूप कठीण होते. कोणालाही अशा परिस्थितीतून जाऊ लागू नये असं मला वाटत नाही.”
हेमा मालिनीने ऑनलाइन अफवांवरही प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले, “ऑनलाइन मी खूप सारा कंटेंट पाहिला आहे, ज्यात माझ्या रडण्याचे व्हिडीओ आहेत. ज्यामध्ये माझ्या डोळ्यांची सूज दिसत आहे. अशी गोष्टी पाहून माझे फॅन्स आणि मित्र मला सहानुभूती संदेश पाठवतात आणि मला मजबूत राहण्याची सांगतात. पण मी खूप मजबूत व्यक्ती आहे. मी माझ्या भावना माझ्यापर्यंतच ठेवते.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “20 वर्षांपूर्वी जेव्हा माझ्या आईचे निधन झाले होते, तेव्हा मला असं वाटलं होतं की कदाचित मी त्यांच्याशिवाय जगू शकणार नाही, पण मी जिवंत राहिले. हेच जीवन आपल्याला शिकवते. वेळ कोणासाठी थांबत नाही. जेव्हा कुठेही माझ्या मुली रडतात किंवा अस्वस्थ असतात, तेव्हा मी त्यांना हेच सांगते. आपण धर्मेंद्रजींचा प्रत्येक क्षण आठवतो. आमच्यासाठी महत्वाचं आहे की, आम्ही त्यांना आपल्या हृदयात आणि आठवणींमध्ये जिवंत ठेऊन ठेवू.”