झपाटलेल्या घरातील हेमा मालिनींचा मुक्काम आणि प्रत्येक रात्री घडणाऱ्या अघोरी घटना

बॉलिवूडमधील ‘ड्रीम गर्ल’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी सध्या मुंबईतील जुहू परिसरातील त्यांच्या आलिशान बंगल्यात वास्तव्यास आहेत. अभिनेता धर्मेंद्र यांनी हा बंगला खास हेमा मालिनींसाठी खरेदी केला होता. मात्र या ऐश्वर्यपूर्ण आयुष्याआधी त्यांच्या आयुष्यात एक असा काळही होता, जेव्हा मुंबईत राहण्यासाठी मिळालेलं घर त्यांच्यासाठी भीती आणि अस्वस्थतेचं कारण ठरलं होतं.
अभिनय क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी हेमा मालिनी चेन्नईहून मुंबईत दाखल झाल्या, तेव्हा त्यांच्यासाठी शहर नवीन होतं. सुरुवातीच्या काळात त्या वांद्रे येथील एका छोट्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होत्या. या अपार्टमेंटचा वापर प्रख्यात कॉस्च्युम डिझायनर भानू अथैया ड्रेस ट्रायलसाठी करत असत. मात्र हे घर हेमा मालिनींना कधीच भावलं नाही. सततची अस्वस्थता आणि घराचं वातावरण त्यांना खटकत होतं.
यानंतर त्यांना एका बंगल्यात राहण्याची संधी मिळाली. मात्र हा बंगला परिसरात ‘झपाटलेला’ किंवा ‘भूतबंगला’ म्हणून ओळखला जात असल्याचं नंतर त्यांच्या लक्षात आलं. या बंगल्यात राहायला गेल्यानंतर हेमा मालिनींना दररोज रात्री विचित्र आणि भयावह अनुभव येऊ लागले. त्यांना गुदमरल्यासारखं वाटायचं, श्वास घेणं कठीण व्हायचं आणि कोणीतरी आपला गळा दाबत असल्याचा भास व्हायचा.
या धक्कादायक अनुभवांचा उल्लेख लेखक राम कमल मुखर्जी लिखित “हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल” या पुस्तकात करण्यात आला आहे. या पुस्तकात हेमा मालिनी यांनी राज कपूर यांच्यासोबतच्या त्यांच्या पहिल्या चित्रपट “सपनों का सौदागर” च्या शूटिंगदरम्यानच्या आठवणी सांगताना या घटनेचा खुलासा केला आहे.
पुस्तकात हेमा मालिनी सांगतात की त्या काळात त्या आईसोबत झोपत असत. अनेक वेळा रात्री त्या अस्वस्थ अवस्थेत जाग्या व्हायच्या, तेव्हा आईनेही त्यांची तगमग पाहिली होती. हा अनुभव एक-दोन वेळा घडला असता तर कदाचित त्याकडे दुर्लक्ष करता आलं असतं, मात्र हा प्रकार रोजच घडत असल्यामुळे भीती अधिकच वाढत गेली. अखेर त्यांनी त्या बंगल्यातून तात्काळ बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
या घटनेनंतर हेमा मालिनी यांनी मुंबईत स्वतःचं पहिलं घर खरेदी केलं. काही काळानंतर, 1972 साली 'सीता और गीता' या गाजलेल्या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान त्यांनी आपला पहिला बंगला घेतला. त्या आठवणींना उजाळा देताना त्यांनी अभिनेता धर्मेंद्र यांचाही उल्लेख केला आहे. 'धरमजी अनेकदा कॉफीसाठी यायचे, पण तेव्हा मला याची कल्पनाही नव्हती की पुढे मी त्यांच्या प्रेमात पडेन आणि त्यांच्याशी लग्न करेन,' असं हेमा मालिनी यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे.
अभिनेत्रीच्या मते, हा बंगला सुमारे पाच वर्षे जुना होता आणि तो एका गुजराती कुटुंबाचा होता. नंतर त्यांनी घरात काही अतिरिक्त खोल्या बांधून घेतल्या. 'या घराभोवती खूप झाडं होती. हिरवळ आणि शांत वातावरणामुळे मला ते घर मनापासून आवडलं,' असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
आज हेमा मालिनी यांचं आयुष्य आलिशान आणि स्थिर असलं तरी त्यांच्या सुरुवातीच्या काळातील हे अनुभव अजूनही चाहत्यांमध्ये कुतूहल आणि थरार निर्माण करणारे आहेत. संघर्ष, भीती आणि यशाचा हा प्रवास त्यांच्या आयुष्यातील एका वेगळ्याच बाजूचं दर्शन घडवतो.