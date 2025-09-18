देव, धर्मापेक्षा मला माझे....; एकादशीला मटण खाल्ल्याने ट्रोल करणाऱ्या नेटकऱ्याला हेमांगी कवीने दिलं उत्तर

मराठमोळी अभिनेत्री हेमांगी कवी जी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचं मन जिंकत असते. यासोबतच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय राहत वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करत असते. अनेकदा हेमांगी कवीला सोशल मीडियावर ट्रोल केलं जातं. आता देखील असाच एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. यामध्ये हेमांगी कवीने चाहत्याला सडेतोड उत्तर दिलं आहे. काय आहे हे प्रकरण?
नुकतीच हेमांगी कवीने एक पोस्ट सोशल मीडियावर केली आहे. ज्यामध्ये ती गेली दीड वर्षांपासून मुलाखती देणे बंद केले आहेत. यामागचं कारण तिने या पोस्टमध्ये सांगितलं आहेत. या पोस्टमध्ये तिने आपल्या मुलाखतींचा आणि बोलण्याचा गैरवापर केल्याच सांगितलं आहे.
नमस्कार, खूप दिवसांनी इथे लिहीतेय… प्रत्येक विचाणाऱ्याला वेगळं सांगायण्याऐवजी एकदाच काय तो निरोप/ निर्णय सांगावासा वाटला म्हणून ही post. माझ्या सर्व मित्र मैत्रिणींना, रसिक प्रेक्षकांना, पत्रकार मंडळींना ज्यांची स्वतःची खूप छान छान YouTube channels आहेत, news channels आहेत ज्याच्यावर येऊन मी गप्पा माराव्या, काहीतरी बोलावं, share करावं वाटतं कारण मी solid बोलते, bold बोलते असं ज्यांना वाटतं आणि ज्याच्यामुळे आपल्याला views मिळतील असा ग्रह आहे त्यांना माझी नम्र विनंती की यापुढे project promotions व्यतिरिक्त मी कुठलीही मुलाखत, सहज गप्पा मारणे, नवरात्र special, दिवाळी special segment वगैरे यासाठी तुमच्या channel वर येऊ इच्छित नाही याची नोंद घ्यावी. कृपया कुठलाही राग मानू नये किंवा गैरसमज करून घेऊ नये. गेले दीड वर्षापासून मी हे पाळतेय आणि कदाचित म्हणूनच मधल्या वेळात कामा व्यतिरिक्त मी कुठे मुलाखत वगैरे देताना दिसले नसेन. आधी आजमावून पाहीलं जमतंय का हे आणि मग सांगायचं ठरवलं. दरम्यान मी प्रत्येक विचाणाऱ्याला kindly नकार देत होते. हे मी ठरवून करते आहे. कारण मुलाखत घेणाऱ्यासकट माझाही हेतू खूप चांगला असतो, पण काही मुर्ख लोक आपल्या बोलण्याचा गैरवापर करून मस्त पैसे कमावतात. मी जे त्या मुलाखतीत, podcast मध्ये बोलले असेन त्यातले ४-५ शब्द उचलून, घाणेरडी headlines देऊन, त्याचा पुर्ण अर्थ बदलून टाकून click bait चा वापर करून त्याची बातमी करतात, videos करतात आणि मस्त पैसे कमावतात. बाकी लोक त्या headlines वाचून, पुर्ण video न ऐकता, न वाचता त्यांना उगाच views मिळवून देतात! जे मुलाखत घेतात त्यांना थोडेफार views मिळाल्यामुळे पैसे मिळतात पण मला? मला काय मिळतं? लोकांच्या शिव्या, निंदा नालस्ती, trolling, आठवडाभर gossip, चर्चेच्या केंद्रस्थानी असण्याचा मान(अपमान), माझ्या विषयी आकस, गैरसमज, टोकाचा द्वेष आणि फक्त २/३ लोकांनी केलेली वाहवाई या व्यतिरिक्त काहीच नाही. मग कशाला ना? बाकी माझ्या social media वर मला जे share करायचं आहे ते मी करत राहणार! त्यातून ही काही फालतू लोक कमावणारच आहेत याची मला कल्पना आहे पण मुलाखतीसाठी, podcasts साठी मी माझा वेळ काढून, मस्त तयार बियार होऊन येणार, बडबड करणार(चांगली आणि चांगल्यासाठी) आणि कमावणार कोण? तर बाकीचे लोक!!! तर आता ते शक्य नाही आणि म्हणूनच हा जाहीरनामा! बरं आपण बोलतो ते थेट जे काही अतिशय नाजूक लोकांना पचत नाही! So जगा आणि जगू द्या! मला समजून घ्याल आणि माझी ही post इतर posts सारखी viral कराल अशी अपेक्षा जेणे करून माझं नकार द्यायचं काम सोपं होईल! त.टी.: बाकी “हीला कोण विचारतं, हल्ली कामं दिसत नाहीएत वाटतं, उगाच प्रकाशझोतात येण्यासाठी करते हे सगळं, हीच्या गोळ्या संपल्या वाटतं” वगैरे वगैरे comments येऊ द्या! त्यांची ‘सोय’ नेहमी प्रमाणे मंडळाच्या डाव्या बाजूला केली आहे!
या पोस्टवर एका चाहत्याने कमेंट केली आहे. ज्यामध्ये त्याने हेमांगीने एकादशीच्या दिवशी मटण खाल्ल्याची पोस्ट केली होती. ज्यावर भाष्य केलं आहे.
बाकी मॅडम मला तुमच्या कुठल्या हि निर्णया वर काही बोलायचं नाही... पण एकादशी च्या दिवशी आई ने मटण केलं होतं म्हणून खाल्लं ती पोस्ट आवडली नाही आवश्य खा बाबा.. पण सोशल मिडया वर सांगून काय उपयोग..
एकादशीपेक्षा माझी आई आणि तिच्या भावना मला जास्त महत्त्वाच्या वाटतात. माझा देव, एकादशी, उपवास, शास्त्र वगैरे माझे जन्मदाते आहेत. तुम्हाला नाही आवडला काहीही हरकत नाही.
हेमांगी कवी कोण आहे?
हेमांगी कवी ही मराठी चित्रपट आणि टीव्ही अभिनेत्री आहे. तिने चूक भूल द्यायची ग्यायची, भूतकाल, स्कूल चेला? सारख्या चित्रपटात काम केले आहे. ती बंदीशाला या मालिकेने करिअरची सुरुवात केली. सोशल मीडियावर तिच्या वेगळ्या आणि धाडसी पोस्टमुळे ती ओळखली जाते.
हेमांगी कवी ट्रोल का होते?
हेमांगीच्या सोशल मीडिया पोस्ट्समुळे ट्रोलर्स तिला लक्ष्य करतात. चपाती व्हिडीओ तिने इन्स्टाग्रामवर गोल चपाती कशी बनवावी याचा व्हिडीओ शेअर केला. त्यात तिने ब्रा घाललेली नव्हती, म्हणून ट्रोलर्सने तिच्या कपड्यांवरून असभ्य कमेंट्स केल्या.
या विषयावर केलंय ट्रोल?
परदेशातील कॅमेरा क्लॅरिटी पोस्ट तिने परदेशात कॅमेरा क्लिअर का असतो यावर पोस्ट केली, ज्यामुळे तिला 'देशभक्तीचा अभाव' असल्याचे ट्रोल केले गेले.
अंबेडकरांवर पोस्ट: डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांच्या कल्पनांवर पोस्ट केल्यावरून ट्रोलर्सने तिला हल्ला केला.