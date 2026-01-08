English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
हेमांगी कवीच्या पोस्ट चर्चेत; वय आणि दिसण्याबाबत उघडपणे व्यक्त केल्या भावना

Hemangi Kavi's Post : स्पष्ट वक्तव्यासाठी ओळखली जाणारी हेमांगी कवी, तिच्या नव्या पोस्टने निर्मात्यांचे सत्य उघड  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 8, 2026, 07:57 AM IST
मराठी मनोरंजन विश्वात दमदार अभिनय आणि रोखठोक स्वभावासाठी ओळखली जाणारी अभिनेत्री हेमांगी कवी सध्या तिच्या फेसबुक पोस्टमुळे चर्चेत आली आहे. मराठी मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांना त्यांच्या मानधनासाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागत असल्याचे हेमांगीने तिच्या पोस्टद्वारे उघड केले आहे. तिने स्पष्ट केले की, सुरवातीला कलाकार म्हणून काम मिळाल्याचा आनंद असतो, पण 20-22 वर्षांच्या अनुभवाने आता परिस्थिती बदलली आहे आणि निर्मात्यांच्या पारदर्शकतेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक झाले आहे.

हेमांगीने सांगितले की, सुरवातीला मालिकांमध्ये काम मिळाल्याचा आनंद म्हणजे 'आपल्याला काम मिळतंय यार' या आनंदावर केंद्रित होता. मात्र, काळानुसार अनुभवाने समजले की, मालिकांमध्ये भूमिका किती महत्त्वाची आहे, ती किती प्रभावी आहे किंवा मालिकेचा निर्माता कोण आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. त्यांनी नमूद केले की, सुरुवातीपासून त्यांनी अनेक मालिकांमध्ये काम केले, ती मालिकां गाजल्या, त्यांच्या भूमिका ठिकठिकाणी गाजल्या, पण स्वतःच्या मेहनतीचा पैसा रडून रडून मिळवावा लागला. काही अपवाद सोडल्यास, अनेक निर्माता तसे वागत नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

हेमांगीने काही प्रोडक्शन हाऊस आणि निर्मात्यांची नावे घेतली आणि त्यांचे अनुभव शेअर केले. 'काही कमाल निर्माते आहेत, बोलायच्या आधीच पैसे हातात मिळतात. आता तर ऑनलाइन पेमेंटमुळे ठरलेल्या तारखेला पैसे थेट बँकेत जमा होतात. सुख, समाधान! मालिकेत काम पूर्ण केले की किंवा मालिकाच बंद झाली तरी तुमचे पैसे मिळतात आणि वेळेवर मिळतात,' असे त्यांनी सांगितले.

तसेच, काही प्रोडक्शन हाऊस आणि निर्माते त्यांच्या व्यतिरिक्त कलाकारांशी असलेल्या व्यवहाराबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, काहींनी दोन वर्षांनी पैसे दिले, काही पैसे दिले पण TDS कापले नाही, तर काहींनी पैसे दिलेच नाहीत. 'जसे काही प्रोडक्शन हाऊस कलाकारांवर फुल्या मारतात, तसंच मी काही प्रोडक्शन हाऊस आणि निर्मात्यांवर माझ्या अनुभवावरून फुल्या मारल्या आहेत. काहींसोबत मी कधी काम केलेच नाही, पण त्यांची ‘महती’ ऐकून काम करावंसं वाटत नाही,' असे त्यांनी नमूद केले.

हेमांगीने पुढे सांगितले की, मध्यंतरात एका मराठी मालिकेत त्यांच्या वयाला आणि दिसण्याला शोभेल अशी भूमिका ऑफर करण्यात आली होती, परंतु निर्माता कोण हे कळल्यावर त्यांनी ती भूमिका नाकारली. 'आता स्वतःच्या पैशांचा पाठपुरावा करायला आधीप्रमाणे ताकद नाही. त्यामुळे सरळ, विश्वासार्ह आणि व्यवहाराला चोख असे निर्माते महत्त्वाचे आहेत,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेमांगीने तुलनात्मक अनुभवही शेअर केला, की हिंदी भाषिक मालिकांमध्ये काम करताना तिला असे अनुभव आले नाहीत. “तिकडची व्यवहार पद्धत वेगळी असावी, पण तिकडे कलाकारांना वेळेवर पैसे मिळतात आणि व्यवहार चोख असतो,” असेही त्यांनी नमूद केले.

तिच्या पोस्टमधून मराठी मनोरंजन उद्योगातील कलाकारांचे आर्थिक संघर्ष, काही निर्मात्यांचा अपारदर्शक व्यवहार आणि पारदर्शक, विश्वासार्ह निर्मात्यांचे महत्त्व उघड झाले आहे. शेवटी, हेमांगीने ठळकपणे सांगितले की, “शेवटी सुखाची झोप मिळवणं हीच खरी इच्छा.”

ही पोस्ट केवळ तिच्या स्वतःच्या अनुभवावर आधारित नाही, तर मराठी मनोरंजन उद्योगातील कलाकारांसाठी जागरूकतेचा संदेश देखील आहे. कलाकारांना त्यांच्या मेहनतीचे पूर्ण मोबदला मिळावा, आणि उद्योगातील व्यवहार पारदर्शक असावा, याची गरज असल्याचे हेमांगीने स्पष्ट केले.

