Marathi News
सलमानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर कशी होती ऐश्वर्या रायची अवस्था? प्रल्हाद कक्कड यांचा मोठा खुलासा

प्रल्हाद कक्कड यांनी पुन्हा एकदा सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या नात्याबाबत खुलासा केला आहे. ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्याची अवस्था कशी होती?   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 10:47 PM IST
सलमानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर कशी होती ऐश्वर्या रायची अवस्था? प्रल्हाद कक्कड यांचा मोठा खुलासा

Prahlad Kakkar On Salman-Aishwarya Breakup: बॉलिवूडमधील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या प्रेमकथांपैकी एक म्हणजे सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचा अफेअर. 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि 2000 च्या सुरुवातीस या दोघांच्या नात्याची चर्चा सर्वत्र होती. मात्र, काही वर्षांनंतर या नात्याचा कडवट शेवट झाला. त्यांच्या प्रेमसंबंधाबद्दल आजवर अनेकांनी भाष्य केलं आहे पण आता प्रसिद्ध जाहिरात गुरु प्रल्हाद कक्कड यांनी दोघांच्या नात्याविषयी नवी माहिती दिली आहे.

75 वर्षीय प्रल्हाद कक्कड यांनी अलीकडेच ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं की, सलमान खानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्या राय कधीच काही बोलली नाही. ती पूर्णपणे शांत राहिली पण माध्यमांनी तिला वारंवार वेगळ्या पद्धतीने दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऐश्वर्याने नेहमीच आपली गरिमा आणि सन्मान जपला.

प्रल्हाद कक्कड काय म्हणाले?

'ऐश्वर्या खूपच प्रायव्हेट पर्सन आहे. ती फार कमी लोकांवर विश्वास ठेवते. तिच्या आयुष्यात काही मोजकेच जवळचे मित्र आहेत. ज्यांच्यासोबत ती मनमोकळेपणाने बोलते. बाकी ती स्वतःपुरती मर्यादित राहणं पसंत करते. माध्यमांना जर एखाद्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचता आलं नाही तर ते त्या व्यक्तीबद्दल चुकीचं लिहायला किंवा बोलायला लागतात'.

'सलमान खानसोबतच्या नात्याविषयी आणि ब्रेकअपबद्दल ऐश्वर्याने कधीच काही वक्तव्य केलं नाही. कारण ती तिची गरिमा आणि ताकद होती. तिला हे उमगलं होतं की तिचं मौनच तिचं बळ आहे आणि हीच गोष्ट माध्यमांना अस्वस्थ करत होती. त्यामुळेच त्यांनी तिला सतत लक्ष्य केलं. तिच्यावर टीका केली, तिला उकसवण्याचा प्रयत्न केला. पण ऐश्वर्याने कधीच हार मानली नाही आणि एक शब्दही बोलली नाही'. 

सलमान खानबद्दल प्रल्हाद कक्कड काय म्हणाले?  

'सलमान हा एक अत्यंत प्रतिभावान पण वेगळा अभिनेता आहे. त्याच्याकडे अनेक वैयक्तिक समस्या आहेत. गौरतलब म्हणजे, सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचं प्रेमसंबंध 1999 साली प्रदर्शित झालेल्या सुपरहिट चित्रपट ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या शूटिंगदरम्यान सुरू झालं होतं. काही वर्षांनी, म्हणजेच 2002 साली, त्यांच्या नात्याचा अंत झाला.

ब्रेकअपनंतरही ऐश्वर्याने आपल्या करिअरवर आणि व्यक्तिमत्वावर लक्ष केंद्रित केलं आणि आज ती जगभरात भारतीय सौंदर्य आणि आत्मसन्मानाचं प्रतीक म्हणून ओळखली जाते.

