धर्मेंद्रच्या हिरोईनवर ही काय वेळ आली? चालत्या ट्रेनमध्ये आंघोळ करण्यास भाग पाडले अन्...

पुर्वी, अभिनेत्रींना शूटिंग दरम्यान बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लगात असे. एका अभिनेत्रीला तर थेट चालत्या ट्रेनमध्ये आंघोळ करण्यास भाग पाडले. धर्मेंद्रजींसह 16 चित्रपटांमध्ये स्क्रीन शेअर करणाऱ्या अभिनेत्रीसोबत असं काय घडलं?

Updated: Jan 7, 2026, 03:49 PM IST
Guess Who: आजच्या काळात चित्रपटांच्या शूटिंगसाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध आहेत. कलाकारांसाठी व्हॅनिटी व्हॅन, आरामदायक हॉटेल्स आणि सर्व सोयी असतात. मात्र पूर्वी चित्र वेगळे होते. त्या काळात विशेषतः अभिनेत्रींना शूटिंगदरम्यान अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागायचे. वेळेची मर्यादा, सुविधांचा अभाव आणि दिग्दर्शकांचा दबाव यामुळे कलाकारांना कठीण परिस्थितीत काम करावे लागायचे. अशाच एका धक्कादायक घटनेचा अनुभव एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने घेतला होता, जिच्यावर चालत्या ट्रेनमध्ये आंघोळ करण्याची वेळ आली होती.

'ही'च ती अभिनेत्री
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र आता आपल्यात नसले तरी त्यांचे चित्रपट आणि आठवणी कायम जिवंत आहेत. 65 वर्षांच्या दीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी 300 हून अधिक चित्रपटांत काम केले. अनेक नायिकांसोबत त्यांनी पडद्यावर रोमान्स केला. धर्मेंद्र यांनी पत्नी हेमा मालिनी यांच्यासोबत अनेक चित्रपट केले, मात्र त्यांनी एका अभिनेत्रीबरोबर तब्बल 16 चित्रपटांमध्ये काम केले होते. ती अभिनेत्री म्हणजे 80 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री जया प्रदा.

27 वर्षांनी मोठ्या अभिनेत्यासोबत रोमान्स
धर्मेंद्र आणि जया प्रदा यांच्या वयात तब्बल 27 वर्षांचा फरक होता. तरीही दोघांची जोडी प्रेक्षकांना खूप आवडली. जया प्रदा यांनी वयाच्या 17 व्या वर्षी बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. त्यांचा पहिला हिंदी चित्रपट 'सरगम' हा 1979 साली प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन के. विश्वनाथ यांनी केले होते आणि ऋषी कपूर यांची चित्रपटात प्रमुख भूमिका होती.

दिग्दर्शक नाराज होऊ नये म्हणून...
सरगमच्या शूटिंगदरम्यान जया प्रदा यांना एक अतिशय कठीण अनुभव घ्यावा लागला. एका दिवशी शूटिंग आणि लोकेशन वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे होते. सुविधांचा अभाव असल्याने आणि वेळ वाचवण्यासाठी अभिनेत्रीला चालत्या ट्रेनमध्येच आंघोळ करण्यास भाग पाडण्यात आले. दिग्दर्शक नाराज होऊ नये आणि शूटिंगमध्ये उशीर होऊ नये म्हणून जया यांनी ही परिस्थिती निभावून घेतली.

हे ही वाचा: 6 अफेअर्स, 5 पेक्षा जास्त बोल्ड चित्रपट; वयाच्या 47 व्या वर्षीही देतीये अभिनेत्रींना टक्कर

अखेर गाण्याने रचला इतिहास
याच चित्रपटातील 'डफली वाले डफली बाजा' या गाण्याच्या शूटिंगवेळी ही घटना घडली होती. हे गाणे नंतर प्रचंड लोकप्रिय झाले. विशेष म्हणजे हे गाणं हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महान गायक-गायिका लता मंगेशकर आणि मोहम्मद रफी यांनी गायलं होते.

आज जया प्रदा या घटनेबद्दल बोलतात तेव्हा अनेकांना आश्चर्य वाटते. आजच्या पिढीतील कलाकारांना ज्या सुविधा सहज मिळतात, त्या पूर्वीच्या अभिनेत्रींना मिळत नव्हत्या. तरीही त्यांनी आपल्या मेहनतीने आणि समर्पणाने चित्रपटसृष्टीत वेगळे स्थान निर्माण केले. जया प्रदा यांचा हा अनुभव त्या काळातील कलाकारांच्या संघर्षाची आठवण करून देतो आणि त्यांच्या कामाबद्दलचा आदर आणखी वाढवतो. 

