रिलीजपूर्वीच ‘The Kerela Story 2’ अडचणीत; हायकोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

विपुल शाह निर्मित ‘द केरळ स्टोरी 2’ हा चित्रपट येत्या 27 फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अंतरिम स्थगिती दिल्याने निर्मात्यांसह चाहत्यांमध्ये धक्क्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. न्यायालयाने हे आदेश थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याच्या फक्त एक दिवस आधी जारी केले.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी सांगितले की, सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC) चित्रपटाला प्रमाणपत्र देताना सामाजिक सौहार्द राखण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेले नाही, अशी प्राथमिक निरीक्षणे आहेत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे: 'सीबीएफसीने प्रमाणपत्र देताना या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचारच केला नाही, असं प्रथमदर्शनी दिसत आहे.' न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर अंतरिम स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यावेळी याचिकाकर्ता, चित्रपट निर्माते आणि केंद्र सरकार यांच्यात जोरदार युक्तिवाद झाला.
निर्मात्यांनी कोर्टाला सांगितले की, 27 फेब्रुवारी या ठराविक तारखेस चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे व वितरणाशी संबंधित वचनबद्धता देखील आहे. त्यांनी तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली.
न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून आवश्यक वेळ घेऊन निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले आणि “लवकरात लवकर निकालासाठी कोर्टाला घेरण्याचा प्रयत्न करू नका” असेही सांगितले. या वेळी न्यायालयाने CBFCने दिलेल्या प्रमाणपत्रावर प्रश्न उपस्थित केले, आणि म्हणाले 'तुम्ही या चित्रपटाला A नाही तर U/A प्रमाणपत्र दिले आहे,' यावरून सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीवरही आश्चर्य व्यक्त केले.
गेल्या काही दिवसांपासून ‘द केरळ स्टोरी 2’ वादाच्या भोवऱ्यात आहे. अनेकांनी चित्रपटावर प्रचारकी असल्याची टीका केली, तर CBFCने 16 कट्स आणि बदल सुचवले होते. याच दरम्यान, निर्मात्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत बळजबरीने धर्मांतराला बळी पडलेल्या कथित 30 महिलांना मंचावर आणले. मात्र, या महिलांपैकी बहुतेक बंगाल, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड आणि दिल्ली या इतर राज्यातील असल्याने प्रश्न उपस्थित झाले. दिग्दर्शक कामाख्या नारायण सिंह यांनी स्पष्ट केले की ही समस्या केवळ केरळपुरती मर्यादित नाही, तर देशभरात दिसत आहे.
निर्माते विपुल शाह यांनी हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. या वादामुळे चित्रपटाच्या प्रदर्शनास सध्या धोका निर्माण झाला आहे, आणि चाहत्यांमध्येही मोठी उत्सुकता आणि अस्वस्थता आहे.
चित्रपटाचे प्रदर्शन आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यावर सर्वांची नजर लागली असून, पुढील काही दिवसांत संपूर्ण निकाल येण्याची शक्यता आहे.