Marathi News
  • मनोरंजन
  • बॉलीवूड स्टार असल्याने कायद्यापासून सुटका नाही…, कांतारा प्रकरणात रणवीर सिंगला हायकोर्टाचा दणका

'बॉलीवूड स्टार असल्याने कायद्यापासून सुटका नाही…', 'कांतारा' प्रकरणात रणवीर सिंगला हायकोर्टाचा दणका

Ranveer Singh Kantara Controversy : बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग याच्यावर कायदेशीर संकट ओढावले आहे. कांतारा मधील ‘दैव’ पात्राची नक्कल त्याला महागात पडली आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 24, 2026, 09:14 AM IST
'बॉलीवूड स्टार असल्याने कायद्यापासून सुटका नाही…', 'कांतारा' प्रकरणात रणवीर सिंगला हायकोर्टाचा दणका

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंग सध्या मोठ्या कायदेशीर वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असून, त्याच्या एका कृतीमुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ‘कांतारा’ चित्रपटातील ‘दैव’ पात्राची नक्कल केल्याप्रकरणी दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिल्याने रणवीरच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

नोव्हेंबर 2025 मध्ये गोवा येथे पार पडलेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात International Film Festival of India (IFFI) रणवीर सिंग उपस्थित होता. या कार्यक्रमादरम्यान ‘कांतारा’ फेम अभिनेता-दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टी हेही मंचावर उपस्थित होते. संवादाच्या ओघात रणवीरने ‘कांतारा’मधील अत्यंत गाजलेल्या एका दृश्याची नक्कल केली. दैव पात्राचे हावभाव करताना त्याने त्या रूपाला ‘फिमेल घोस्ट’ असे संबोधल्याचा आरोप आहे.

कोस्टल कर्नाटकातील ‘भूत कोला’ आणि ‘दैव’ ही परंपरा अत्यंत पवित्र मानली जाते. स्थानिक समुदायासाठी ही केवळ सांस्कृतिक नव्हे, तर धार्मिक श्रद्धेचा भाग आहे. त्यामुळे रणवीरची ही कृती परंपरेचा अवमान करणारी असल्याचे सांगत बेंगळुरू येथील वकील प्रशांत मेथल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर रणवीरविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला.

न्यायालयातील सुनावणी

एफआयआर रद्द करण्यासाठी रणवीरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, “रणवीर सिंगने हे केवळ चित्रपटाचा चाहता म्हणून आणि ऋषभ शेट्टी यांच्या अभिनयाचे कौतुक करण्यासाठी केले होते. धार्मिक भावना दुखावण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. एका अनौपचारिक कार्यक्रमातील हलक्या-फुलक्या कृतीला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यात येत आहे.'

मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. “केवळ तुम्ही सेलिब्रिटी आहात म्हणून झुकतं माप मिळणार नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयाने रणवीरच्या वकिलांना फटकारले. तातडीने सुनावणी घेण्याच्या मागणीवर न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी नाराजी व्यक्त करत, 'प्रकरण तातडीचे का आहे? केवळ ते बॉलीवूड स्टार आहेत म्हणून? उद्या एखादा हॉलिवूड स्टार आला तर आपण घड्याळाच्या काट्यावर धावणार का?' असा सवाल उपस्थित केला.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कायद्यापुढे सर्वजण समान आहेत आणि कोणालाही विशेष सवलत दिली जाणार नाही.

कोणती कलमे लागू?

रणवीर सिंगविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १९६ (धार्मिक तेढ निर्माण करणे), 299 (धार्मिक भावना दुखावणे) आणि 302 (सार्वजनिक खोडसाळपणा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांनुसार दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीवर दंड आणि कारावासाची तरतूद आहे.

माफी असूनही अडचणी कायम

वाद वाढल्यानंतर रणवीरने सोशल मीडियावर पोस्ट करत संबंधित समुदायाची माफी मागितली होती. 'माझा कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता,' असे त्याने स्पष्ट केले होते. मात्र, तक्रार मागे घेण्यात आलेली नसल्याने आणि गुन्हा नोंद झाल्याने त्याला कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे.

पुढे काय?

आता 24 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उच्च न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याबाबत काय निर्णय घेते, यावर रणवीरच्या पुढील कायदेशीर प्रवासाची दिशा ठरणार आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे मनोरंजनविश्वात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक-सांप्रदायिक संवेदनशीलता याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सेलिब्रिटींच्या सार्वजनिक वक्तव्यांबाबत आणि कृतींबाबत जबाबदारी किती असावी, हा प्रश्नही पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

