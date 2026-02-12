सेलिब्रिटी नणंद भावजयीचा वाद कोर्टात; अब्जाधिशाच्या मृत्यूनंतर संपत्तीचा तिढा सुटेना, बॉलिवूडमध्ये चर्चा!

Court Case News : कलाविश्वापासून ते व्यवसाय क्षेत्रापर्यंत सध्या एका वादाचीच प्रचंड चर्चा सुरू आहे. प्रचंड धनाढ्य व्यावसायिकाच्या निधनानंतर त्याच्या अब्जावधीच्या संपत्तीनं, या संपत्तीच्या वाटणीनं आणि कुटुंबकलहानं सर्वांच्या नजरा वळवलेल्या असतानाच या प्रकरणात आणखी एका मतभेदाची किंबहुना न्यायालयीन लढाईची भर पडली आहे.
सदर प्रकरणी दिवंगत व्यावसायिकाच्या पत्नीनं 20 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केलील आहे. थेट न्यायालयाचं दार ठोठावत तिनं आपल्या नणंदेविरोधातच खटला दाखल करत आपल्याविरोधात जाहीरपणे कोणतंही वक्तव्य करण्यापासून तिला रोखावं अशी मागणी केली आहे. व्यावसायिक संजय कपूर आणि करिष्मा कपूरचा Ex Husband च्या निधनानंतर संपूर्ण संपत्तीच्या मुद्द्यावरून या वादाला सुरूवात झाली.
प्रियानं केलेल्या आरोपांनुसार मंधिरा आणि पूजानं सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, माध्यमांना दिलेल्या मुलाखती आणि इतर स्तरांवर तिच्याविरोधात खोटी आणि अपमानास्पद वक्तव्य करत प्रतिमा मलीन करणारी विधानंही केली. ज्यामुळं आपल्या प्रतिमेची हानी झाली असून, जाणिवपूर्वक ही कृत्य केल्याचा प्रतिवार प्रियानं नणंदेवर केला.
संजय कपूरनं तीन लग्न केली होती. त्याच्या निधनापश्चात संपत्ती, मृत्यूपत्राची वैधता आणि विश्वस्त मंडळावरूनचे बरेच खटले आणि प्रकरणं सध्या न्यायप्रविष्ठ आहेत. याचदरम्यन संजयची बहिण मंधिरा कपूरनं त्याची पत्नी प्रिया भावाच्या संपत्तीवर पूर्ण हक्क मिळवू पाहत असल्याचे आरोप केले होते. प्रियानं हे नणंदेचे हे सर्व आरोप फेटाळत न्यायालयात तिच्याविरोधात थेट अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकला. दिल्ली उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी आधीच मंधिरा आणि पूजा चौधरीला नोटिस बजावली होती. ज्यामध्ये मंधिरा कपूरनं आपण काहीच खोटं बोललो नसून, इथं मुद्दा फक्त पैशांचा नसून खरेपणाचाही आहे असं स्पष्ट केलं. य़ाच कुटुंबकलहाला आता कायदेशीर लढाईचंही वळण मिळालं आहे. ज्यामध्ये अब्रुनुकसानी, संपत्तीची वाटणी आणि मृत्यूपत्रातील दाव्यांचा समावेश आहे.