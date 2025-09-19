English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'सलमान दररोज रात्री ऐश्वर्याला...', मी स्वत: पाहिलेलं, सलमान-ऐश्वर्याबाबत 'या' अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा

सलमान खान हा दररोज रात्री ऐश्वर्या रायला भेटायला यायचा आणि सकाळी जायचा. ऐश्वर्या राय आणि सलमान खानच्या नात्याबाबत अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 19, 2025, 03:31 PM IST
Salman Khan-Aishwarya Rai Breakup Story:  90च्या दशकात बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चेत असणाऱ्या प्रेमकथांपैकी एक होती ती म्हणजे बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांची लव्ह स्टोरी. त्या काळात त्यांच्या नात्याच्या बातम्या सतत गॉसिप कॉलममध्ये झळकत होत्या. अशातच आता या दोघांच्या नात्याविषयी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी यांनी काही न ऐकलेले दोघांबद्दलचे किस्से उघड केले आहेत.

रेड एफएमच्या पॉडकास्टदरम्यान हिमानी शिवपुरी म्हणाल्या की, 'मी ऐश्वर्या रायला पहिल्यांदा 'आ अब लौट चलें'च्या सेटवर भेटले. त्यावेळी ती इंडस्ट्रीत नवी होती आणि आम्ही पटकन जवळच्या मैत्रिणी झालो. त्यानंतर आम्ही 'आ अब लौट चलें', 'हमारा दिल आपके पास है' आणि 'उमराव जान' या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. 

'सलमान ऐश्वर्याला रात्री भेटायला यायचा'

हिमानी  यांनी या पॉडकास्टमध्ये काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. ज्यामध्ये हैदराबादच्या शूटदरम्यान सलमान खान नेहमी ऐश्वर्या रायला भेटायला यायचा. तो रात्री सेटवर यायचा आणि सकाळी परत जायचा. त्या काळात सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय हे खूप चांगले मित्र होते. त्यामुळे त्याची ये-जा नेहमीच व्हायची'.

त्या पुढे म्हणाल्या की, 'सलमान खानला अनेकदा छोट्या गोष्टींवरून चटकन राग यायचा. अशावेळी मला मध्यस्थाची भूमिका निभवावी लागायची. एकदा चित्रपट सिटीमध्ये शूटिंग सुरू असताना ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चनसोबत एका चित्रपटाचे शूट करत होती. त्यावेळी सलमान खान आला आणि मला म्हणाला ‘याला समजाव. वहिदा रहमानकडे बघ. स्वतःला खूप सुंदर समजते ही. मी त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करत म्हणाले ‘शांत हो, गप्प बस.’ 

प्रेमकथा जी चर्चेत राहिली

'हम दिल दे चुके सनम' हा चित्रपट 1999 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटादरम्यान सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची जवळीक खूप वाढली होती. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळाले होते. या चित्रपटाच्या यशानंतर त्यांची ऑन-स्क्रीन आणि ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री सर्वत्र चर्चेत आली होती. मात्र, हे नातं जास्त काळ टिकू शकलं नाही. अखेरीस ऐश्वर्या रायने 2007 मध्ये अभिनेता अभिषेक बच्चनशी विवाह केला.

FAQ

1. सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या नात्याची सुरुवात कशी झाली?

सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांचे नाते 1999 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'हम दिल दे चुके सनम' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान जवळीक वाढल्याने सुरू झाले. या चित्रपटातील त्यांची ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री आणि ऑफ-स्क्रीन जवळीक यामुळे त्यांच्या नात्याच्या चर्चांना उधाण आले होते.

2. हिमानी शिवपुरी यांनी कोणत्या पॉडकास्टमध्ये सलमान आणि ऐश्वर्याबद्दल खुलासे केले?

हिमानी शिवपुरी यांनी रेड एफएमच्या पॉडकास्टदरम्यान सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांच्या नात्याबद्दल काही न ऐकलेले किस्से सांगितले. त्यांनी हैदराबादमधील शूटिंगदरम्यान सलमानच्या सेटवरील भेटी आणि त्याच्या स्वभावाबद्दल उल्लेख केला.

3. हिमानी शिवपुरी यांनी सलमान आणि ऐश्वर्याबद्दल काय सांगितले?

हिमानी यांनी सांगितले की, त्या ऐश्वर्या रायला पहिल्यांदा 'आ अब लौट चलें'च्या सेटवर भेटल्या आणि त्या जवळच्या मैत्रिणी झाल्या. हैदराबादच्या शूटिंगदरम्यान सलमान रात्री ऐश्वर्याला भेटायला यायचा आणि सकाळी परत जायचा. त्या म्हणाल्या की, सलमानला लहान गोष्टींवर राग यायचा, आणि त्यावेळी त्या मध्यस्थाची भूमिका निभवायच्या.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
salman khanaishwarya raiHimani ShivpuriAishwarya Rai Salman Khan relationship90s Bollywood romance

