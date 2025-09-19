'सलमान दररोज रात्री ऐश्वर्याला...', मी स्वत: पाहिलेलं, सलमान-ऐश्वर्याबाबत 'या' अभिनेत्रीचा मोठा खुलासा

Salman Khan-Aishwarya Rai Breakup Story: 90च्या दशकात बॉलिवूडमधील सर्वात चर्चेत असणाऱ्या प्रेमकथांपैकी एक होती ती म्हणजे बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान आणि अभिनेत्री ऐश्वर्या राय यांची लव्ह स्टोरी. त्या काळात त्यांच्या नात्याच्या बातम्या सतत गॉसिप कॉलममध्ये झळकत होत्या. अशातच आता या दोघांच्या नात्याविषयी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी यांनी काही न ऐकलेले दोघांबद्दलचे किस्से उघड केले आहेत.
रेड एफएमच्या पॉडकास्टदरम्यान हिमानी शिवपुरी म्हणाल्या की, 'मी ऐश्वर्या रायला पहिल्यांदा 'आ अब लौट चलें'च्या सेटवर भेटले. त्यावेळी ती इंडस्ट्रीत नवी होती आणि आम्ही पटकन जवळच्या मैत्रिणी झालो. त्यानंतर आम्ही 'आ अब लौट चलें', 'हमारा दिल आपके पास है' आणि 'उमराव जान' या चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले.
हिमानी यांनी या पॉडकास्टमध्ये काही गोष्टी सांगितल्या आहेत. ज्यामध्ये हैदराबादच्या शूटदरम्यान सलमान खान नेहमी ऐश्वर्या रायला भेटायला यायचा. तो रात्री सेटवर यायचा आणि सकाळी परत जायचा. त्या काळात सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय हे खूप चांगले मित्र होते. त्यामुळे त्याची ये-जा नेहमीच व्हायची'.
त्या पुढे म्हणाल्या की, 'सलमान खानला अनेकदा छोट्या गोष्टींवरून चटकन राग यायचा. अशावेळी मला मध्यस्थाची भूमिका निभवावी लागायची. एकदा चित्रपट सिटीमध्ये शूटिंग सुरू असताना ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चनसोबत एका चित्रपटाचे शूट करत होती. त्यावेळी सलमान खान आला आणि मला म्हणाला ‘याला समजाव. वहिदा रहमानकडे बघ. स्वतःला खूप सुंदर समजते ही. मी त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न करत म्हणाले ‘शांत हो, गप्प बस.’
'हम दिल दे चुके सनम' हा चित्रपट 1999 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटादरम्यान सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची जवळीक खूप वाढली होती. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळाले होते. या चित्रपटाच्या यशानंतर त्यांची ऑन-स्क्रीन आणि ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री सर्वत्र चर्चेत आली होती. मात्र, हे नातं जास्त काळ टिकू शकलं नाही. अखेरीस ऐश्वर्या रायने 2007 मध्ये अभिनेता अभिषेक बच्चनशी विवाह केला.
