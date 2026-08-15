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अभिनेत्रीवर धर्मांतरासाठी दबाव! स्वत: केला धक्कादायक खुलासा, कोण आहे ही अभिनेत्री? सांगितलं ब्रेकअपचं खरं कारण

 बिग बॅास 13 फेम हिमांशी खुराना ही पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे, आता नुकत्याच झालेल्या पॅाडकास्टमध्ये अभिनेत्रीने धक्कादायक खुलासा केला आणि धर्मांतराविषयी एक मोठा खुलासा केला आहे.   

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 15, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:57 PM IST
अभिनेत्रीवर धर्मांतरासाठी दबाव! स्वत: केला धक्कादायक खुलासा, कोण आहे ही अभिनेत्री? सांगितलं ब्रेकअपचं खरं कारण
Image Credit: अभिनेत्रीने पॅाडकास्टमध्ये केला धक्कादायक खुलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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