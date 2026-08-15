/अभिनेत्रीवर धर्मांतरासाठी दबाव! स्वत: केला धक्कादायक खुलासा, कोण आहे ही अभिनेत्री? सांगितलं ब्रेकअपचं खरं कारण

पंजाबी अभिनेत्री हिमांशी खुराणा सध्या सोशल मिडियावर चर्चेत आहे, नुकताच एक पोडकास्ट झाला आणि हा पोडकास्ट सोशल मिडियावर काही क्षणातच व्हायरल झाला आहे. बिग बॅास 13 फेम हिमांशी खुराना ही पुन्हा एकदा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे, नुकताच तिने बिग बॅास 13 मधील स्पर्धक पारस चाब्रा यांच्या पॅाडकास्टमध्ये धक्कादायक खुलासा केला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये हिमांशी खुराणा ही बिग बॅासमधील स्पर्धेक आसिम रियाझ याला डेट करत होती. शोमध्येच त्या दोघांना प्रेम झाले होते. आता नुकत्याच झालेल्या पॅाडकास्टमध्ये अभिनेत्रीने धक्कादायक खुलासा केला आणि धर्मांतराविषयी एक मोठा खुलासा केला आहे.
हिमांशी खुराणा आणि आसिम रियाज हे दोघे अनेक वर्ष एकमेकांना डेट करत होते, पण त्यानंतर अचानक त्यांच्या ब्रेकअपच्या चर्चा पाहायला मिळाल्या आणि दोघांनीही उघडपणे ब्रेकअपबद्दल सोशल मिडियावर सांगितले होते. पारस चाब्राच्या पॅाडकास्टमध्ये हिमाशी खुराणाने कोणाचेही नाव घेताल खुलासा केला आहे की, तिला धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त केले जात होते. तिने या मुलाखतीमध्ये असेही सांगितले की, ती इस्लाम धर्म स्वीकारण्याच्या फारच जवळ होती, पण त्यावेळी तिला धर्मांतर करण्याआधी तिला चार धाम यात्रा करायची होती. कारण त्यावेळी तिला वाटले की ते पुन्हा कधी पाहू शकणार नाही.
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पारस चाब्राने तिला केला की धर्मांतराविषयी देखील आम्ही ऐकले होते. यावर अभिनेत्रीने सांगितले की, ती एक भयानक कहाणी आहे, त्यामुळे तिचे आयुष्य पूर्णपणे हादरले होते असे अभिनेत्रीने सांगितले. तिच्यासोबत असलेला तिचा पार्टनर हा धार्मिक श्रद्धा आणि विधींच्या तीव्र विरोधात होता, एकेदिवशी तिला सांगितले की हा कर्मकांड आता स्वीकारार्ह नाही. अभिनेत्रीने सांगितले की, तिच्यावर मते आणि काही सवयी लादण्याचा प्रयत्न केला जात होता. तिच्यावर सातत्याने मानसिक दबाव दिला जात होता. एका रात्री मी इस्लाम धर्म स्वीकारण्याच्या फारच जवळ होती असे अभिनेत्रीने सांगितले.
Himanshi khurana opened up about her conversion to Islam— Harsh shekhawat (@wordofshekhawat) August 14, 2026
In recent podcast with Paras, she said she was on the verge of converting to Islam bcz of pressure from her ex bf Asim riaz
Asim riaz told her , “ye Pooja paath ab nhi chalega”.
One genuine question, Why are Muslim… pic.twitter.com/3I2hfmplnz
मुलाखतीमध्ये अभिनेत्रीने पुढे असेही सांगितले की, ती प्रेमामध्ये इतकी वेडी झाली होती की, धर्मांतर करण्यासाठी तयार झाली होती. जेव्हा तिला समजले की, तिच्यावर दबाव टाकला जात आहे आणि हे समजताच तिने धर्मांतर करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला. सध्या सोशल मिडियावर हा व्हिडिओ आणि अभिनेत्रीच्या या धर्मांतर प्रकरणावर सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा पाहायला मिळत आहे.