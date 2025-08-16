English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

कर्करोगावर मात करणारी हिना खान कलाजगतातील भेदभावापुढं अपयशी? अभिनेत्रीनं स्वत:च केला खुलासा

Hina Khan News: लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री हिना खानने कर्करोगावर मात केली असली तरी तिच्या करिअरमध्ये अजूनही मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. इंडस्ट्रीतील काही लोक तिच्यासोबत काम करण्यास मागे हटतात, याबद्दल तिने नुकताच भावनिक खुलासा केला आहे.

Intern | Updated: Aug 16, 2025, 12:41 PM IST
कर्करोगावर मात करणारी हिना खान कलाजगतातील भेदभावापुढं अपयशी? अभिनेत्रीनं स्वत:च केला खुलासा

Hina Khan: एक वर्षापूर्वी हिनाने स्वतःला स्तनाचा कर्करोग झाल्याचे सांगितले होते. उपचारांदरम्यान तिला अनेक महत्त्वाचे प्रोजेक्ट्स नाकारावे लागले. त्या काळात तिची तब्येत आणि मानसिक स्वास्थ्य या दोन्ही गोष्टींसाठी तिला खूप धडपड करावी लागली. मात्र, या सगळ्यानंतरही तिने हार न मानता स्वतःला पुन्हा उभे केले.

पहिल्या प्रोजेक्टबद्दल भावना

हिना म्हणाली, 'या आजारानंतर माझा 'पती पत्नी और पंगा' हा पहिला प्रोजेक्ट आहे. मला सतत काम करायचे आहे, पण गेल्या वर्षभरात मला कुणाकडूनही फोन आलेला नाही. कुणीही थेट मला 'तू अजून बरी नाहीस' असं सांगितलं नाही, पण लोकांच्या संकोचामुळे मला कामाच्या संधी कमी मिळाल्या. ही मानसिकता मोडणे खूप गरजेचे आहे.'

इंडस्ट्रीतील भेदभाव

तिने पुढे सांगितले, 'माझ्या जागी दुसरा कोणी असता तर कदाचित तोही संकोचला असता. पण आता मला दाखवून द्यायचं आहे की मी पूर्णपणे तयार आहे. मी ऑडिशन्स द्यायला तयार आहे, मग ते छोट्या पडद्याचे शो असोत, वेब सीरिज असोत किंवा चित्रपट असोत.'

हिनाची ओळख

37 वर्षीय हिना खानने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'कसौटी जिंदगी की 2', 'फियर फॅक्टर: खतरों के खिलाडी 8' आणि 'बिग बॉस 11' सारख्या लोकप्रिय कार्यक्रमांमुळे प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. तिची मेहनत, स्क्रीन प्रेझेन्स आणि चाहत्यांशी असलेले नाते यामुळे ती आजही चर्चेत आहे.

आरोग्याबाबत अपडेट

नव्या शोबद्दल हिना म्हणाली, 'या शोमध्ये काम करणे माझ्यासाठी एक मोठं पाऊल होतं. सुरुवातीला मला शंका होती की मी शारीरिकदृष्ट्या हे करू शकेन का. सुरुवातीला थोडा थकवा जाणवला, पण आता सगळं नीट चाललं आहे. माझ्यासाठी हे खूप मोठं यश आहे.'

नवीन स्वप्नं आणि इच्छा

हिना पुढे म्हणाली, 'मी कोणत्याही प्रोजेक्टसाठी तयार आहे. डिजिटल शो, ओटीटी किंवा इतर काही असो, मला चांगल्या संधी हव्यात. मी दीर्घकालीन वचनबद्धता घेऊ इच्छित नाही, पण जर कोणी मला सक्षम समजत असेल तर मी नक्कीच काम करायला तयार आहे.'
तिला विशेष म्हणजे गुप्तहेराच्या भूमिकेत काम करायची खूप इच्छा आहे. 'मी थ्रिलर आणि सस्पेन्स ड्रामामध्ये गुप्तहेराची भूमिका करायला खूप उत्सुक आहे. हे माझं स्वप्न आहे,' असेही हिना म्हणाली.

चाहत्यांना दिलेला संदेश

हिनाने आपल्या चाहत्यांचे आभार मानले आणि सांगितले की, 'माझ्या चाहत्यांच्या प्रेमामुळे आणि पाठिंब्यामुळे मी इथपर्यंत पोहोचले. त्यांनीच मला कधीही हार मानू दिली नाही. आता मी पुन्हा उभं राहतेय आणि मला खात्री आहे की भविष्यात मला योग्य प्रोजेक्ट्स नक्की मिळतील.'

About the Author
Tags:
Hina KhanHina Khan cancer battlebreast cancerHina Khan comebackIndustry discrimination

इतर बातम्या

'औकात में रहो...' जावेद अख्तर यांची आगपाखड, नेमकं...

मनोरंजन