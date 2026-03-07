'हिंदू बहुत ही डरपोक...' ! धुरंधर 2'चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज; दिसलं हमजा अलीचा खतरनाक रूप

धुरंधरच्या पहिल्या भागानंतर चाहत्यांना ‘धुरंधर २’ची प्रचंड आतुरता होती. अखेर, चाहत्यांची प्रतिक्षा संपली असून, रणवीर सिंग स्टारर **‘धुरंधर २: द रिवेंज’**चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्सुकता पुन्हा एकदा वाढवली असून, अॅक्शन, बदला आणि देशभक्तीच्या भावनेने भरलेला हा ट्रेलर पाहून अंगावर काटा उभा राहतो.
‘धुरंधर 2’च्या 3.25 मिनिटांच्या ट्रेलरमध्ये रणवीर सिंगचा डॅशिंग अवतार पाहायला मिळतो. ट्रेलरची सुरुवात “हिंदु बहुत ही डरपोक कौम है” या वाक्याने होते, जे ऐकून अजय संन्यालच्या पात्रात तळपायांची आग पेटल्यासारखी प्रतिक्रिया दिसते. ट्रेलरमध्ये एकामागोमाग थरारक अॅक्शन सीन दाखवले आहेत, ज्यात प्रेक्षकांचा थरार वाढतो.
पाकिस्तानात जाऊन राहत असलेल्या भारतीय गुप्तहेर हमजा अलीने रहमान डकैतचा खात्मा केल्यानंतर ल्यारीमध्ये काय घडते, हे या ट्रेलरमध्ये दिसते. रहमान डकैतच्या मृत्यूनंतर ल्यारीचा बादशाह कोण होणार, हा प्रश्न निर्माण होतो, आणि हमजा अली त्याची ताकद आणखी वाढवेल की नाही, याची उत्सुकता सिनेमात अनुभवता येईल.
‘धुरंधर’मध्ये हमजा अलीचा प्रवास पाहायला मिळाला होता, तर ‘धुरंधर २’मध्ये हमजा अली होण्याचा प्रवास आणि त्याची इनसाईड स्टोरी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. रणवीर सिंगने हमजा अलीची भूमिका साकारली आहे. ट्रेलरमध्ये अजय संन्याल, यालिना जामली, मेजर इक्बाल, एसपी चौधरी, जमील जमली यांसारखी पात्रे दिसतात.
तर, ‘धुरंधर’मधली रहमान डकैतची भूमिका साकारणारा अक्षय खन्ना ट्रेलरमध्ये गायब आहे, त्यामुळे पुढील सिनेमात तो दिसेल की नाही, याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे.
सिनेमाचे दिग्दर्शन आदित्य धरन यांनी केले असून, ‘धुरंधर 2’मध्ये रणवीर सिंगसोबत आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, दानिश पंडोर, राकेश बेदी यांसारखे कलाकार दिसणार आहेत. सिनेमाची कथा अॅक्शन, रोमांच आणि बदला या भावनांनी भरलेली असून, ट्रेलरने प्रेक्षकांना सिनेमाबाबत थरार आणि उत्सुकता निर्माण केली आहे.
हा सिनेमा 19 मार्च 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे आणि चाहत्यांना रणवीर सिंगचा डॅशिंग अवतार आणि हमजा अलीच्या थरारक प्रवासाचा अनुभव घेता येईल.