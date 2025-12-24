जया बच्चन यांच्या पापाराझींवरील वक्तव्यावरून Hindustani Bhau भडकला, म्हणाला 'स्वतः 150 रुपयांची साडी नेसतात आणि…'

हिंदुस्थानी भाऊ उर्फ विकास पाठक आपल्या बिनधास्त वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. सोशल मीडियावरून लोकप्रिय झालेल्या विकास पाठकने यापूर्वीही अनेकदा वादग्रस्त विधाने केली असून, त्याच्या वक्तव्यांमुळे तो चर्चेत तसेच वादात सापडलेला आहे. काही प्रसंगी त्याला कायदेशीर अडचणींचाही सामना करावा लागला आहे. यावेळी त्याने राज्यसभेच्या खासदार आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन यांच्या वक्तव्यावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना हिंदुस्थानी भाऊने जया बच्चन यांनी पापाराझींविषयी केलेल्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्याचा सूर चांगलाच आक्रमक होता. त्याने पापाराझींना उद्देशून हात जोडून विनंती केली की, जिथे त्यांचा सन्मान केला जात नाही अशा ठिकाणी त्यांनी जाऊ नये. पापाराझी हेच सेलिब्रिटींची ओळख सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवतात, असे मत त्याने व्यक्त केले.
हिंदुस्थानी भाऊ म्हणाला की, माध्यमे आणि पापाराझींमुळेच अनेक कलाकार आणि सेलिब्रिटी प्रसिद्ध झाले आहेत. जर पापाराझींनी कव्हरेज देणे थांबवले, तर अनेकांना आपली खरी लोकप्रियता आणि स्थान कळेल, असा दावा त्याने केला. कपड्यांवरून किंवा दिसण्यावरून टीका करणे चुकीचे असल्याचे सांगत, अशा वक्तव्यांमुळे माध्यमांबद्दल नकारात्मक वातावरण तयार होते, असेही तो म्हणाला.
विकास पाठक पुढे म्हणाला की, पापाराझींनी आपला स्वाभिमान जपला पाहिजे. जिथे त्यांचा अपमान होतो, तिथे वारंवार जाण्याची गरज नाही. जर एखाद्या ठिकाणी त्यांना आदर मिळत नसेल, तर त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना तसे स्पष्टपणे सांगावे, असा सल्लाही त्याने दिला. माध्यमांनीच अनेक कलाकारांना घडवले आहे, हे सेलिब्रिटींनी विसरू नये, असे मत त्याने व्यक्त केले.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त यांच्या ‘वी द वुमन’ या मोजो स्टोरी शोमध्ये जया बच्चन यांनी पापाराझींविषयी आपले मत मांडले होते. त्या कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी सांगितले होते की, माध्यमांशी त्यांचे संबंध सौहार्दपूर्ण असले तरी पापाराझींशी त्यांचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. मोबाईल कॅमेऱ्यांच्या आधारे खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणे, अयोग्य पद्धतीने फोटो काढणे आणि आक्षेपार्ह टिप्पण्या करणे यावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
जया बच्चन यांच्या या वक्तव्यामुळे पापाराझी आणि सेलिब्रिटींच्या नातेसंबंधांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली होती. त्यातच आता हिंदुस्थानी भाऊच्या प्रतिक्रियेमुळे हा विषय आणखी तापला असून, सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जण हिंदुस्थानी भाऊच्या भूमिकेचे समर्थन करत आहेत, तर काहींनी त्याच्या भाषेवर आणि शैलीवर टीका केली आहे.
एकूणच, पापाराझी आणि सेलिब्रिटी यांच्यातील सीमारेषा, परस्पर सन्मान आणि जबाबदाऱ्या याबाबतचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, येत्या काळात यावर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे