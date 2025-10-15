English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निधनाच्या काही तासांपूर्वीच त्यांच्या मुलाने शेअर केली होती ही गूढ पोस्ट; 'जे निघून गेले आहे ते परत येत नाही…' या शब्दांमागचा खरा अर्थ काय?

Pankaj Dheer Son Nikitin's Post: अभिनेता पंकज धीर यांच्या निधनापूर्वीच त्यांच्या मुलाने टाकलेली रहस्यमय पोस्ट चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण करणारी ठरली आहे. 

Updated: Oct 15, 2025, 08:09 PM IST
बॉलिवूड आणि हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते पंकज धीर यांच्या निधनाने संपूर्ण मनोरंजनसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी, वयाच्या 68 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही वर्षांपासून ते कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराशी झुंज देत होते. उपचार आणि वैद्यकीय प्रयत्नांमुळे काही काळ त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा दिसली होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी आजाराने पुन्हा डोके वर काढले आणि अखेरीस या लढाईत त्यांनी पराभव स्वीकारला. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच इंडस्ट्रीतील सहकलाकार, निर्माते, दिग्दर्शक आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावरून त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. अनेकांनी त्यांच्या कामाची आठवण करून देत भावनिक पोस्ट्स शेअर केल्या. पंकज धीर यांच्या निधनाने भारतीय दूरदर्शन जगतातील एक युग संपल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.

यादरम्यान, त्यांच्या मुलाने, अभिनेता निकितिन धीर याने वडिलांच्या निधनाच्या काही तास आधीच केलेली एक गूढ आणि भावनिक पोस्ट विशेष चर्चेत आली आहे. इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट करताना निकितिनने भगवान शंकरांचा एक फोटो शेअर केला होता. त्या फोटोसोबत त्याने लिहिले होते 'तुमच्या आयुष्यात जे काही येणार आहे ते येऊ द्या. जे तुमच्यासोबत राहणार आहे ते राहू द्या. आणि जे निघून गेले आहे ते जाऊ द्या. एक शिवभक्त म्हणून ‘शिवार्पणम’ म्हणा आणि आयुष्यात पुढे चला. तो सर्व गोष्टींची काळजी घेईल.'

या ओळींमधून एका श्रद्धाळू, पण अंतर्बाह्य व्यथित मनाचा आवाज उमटत असल्याचे अनेकांना जाणवले. पोस्टच्या शेवटी निकितिनने लिहिले होते 'ही गोष्ट करणं फार कठीण आहे.' ही वाक्यं वाचल्यानंतर चाहत्यांनी आणि नेटिझन्सनी असा अंदाज व्यक्त केला की, कदाचित निकितिन आपल्या वडिलांच्या प्रकृतीबाबत चिंतीत होता आणि त्याची ही पोस्ट त्याच भावनेतून आली असावी. दरम्यान, सिंटा (Cine & TV Artistes Association) कडूनही अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्या निवेदनात म्हटले आहे 'आमच्या ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष आणि सिंटाचे माजी मानद सरचिटणीस, पंकज धीरजी यांचे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी निधन झाले आहे. त्यांच्या जाण्याने इंडस्ट्रीने एक समर्पित, कर्तृत्ववान आणि विनम्र व्यक्तिमत्त्व गमावले आहे.'

पंकज धीर यांच्या पार्थिवावर बुधवारी दुपारी साडेचार वाजता विलेपार्ले (पश्चिम) येथील पवन हंसजवळ अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या वेळी कुटुंबीय, निकटचे मित्र आणि अनेक कलाकार उपस्थित होते. वातावरणात एक अवर्णनीय शांतता आणि दु:ख जाणवत होते. पंकज धीर यांच्या अभिनय कारकिर्दीचा मागोवा घेतला, तर त्यांच्या कामगिरीचा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. 1980 च्या दशकात त्यांनी बी.आर. चोप्रा यांच्या लोकप्रिय मालिका ‘महाभारत’ मध्ये साकारलेली ‘कर्ण’ ही भूमिका त्यांच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग बनली. ‘कर्ण’ म्हटले की आजही प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर पंकज धीर यांचा चेहरा उभा राहतो. त्यांच्या आवाजातील गांभीर्य, नजरेतील तीव्रता आणि संवादफेकीतील प्रभावीपणा यांनी या पात्राला जीवंत केले. ‘महाभारत’ व्यतिरिक्त त्यांनी ‘टारझन – द वंडर कार’, ‘मेरा सुहाग’, ‘सडक’, ‘जीवन एक संघर्ष’, ‘सोल्जर’ यांसारख्या अनेक चित्रपटांमध्ये उल्लेखनीय भूमिका साकारल्या. तसेच त्यांनी अनेक टीव्ही मालिकांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्या. त्यांनी अभिनयासोबतच दिग्दर्शन आणि प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रातही योगदान दिलं. अनेक नवोदित कलाकारांसाठी ते मार्गदर्शक ठरले.

त्यांच्या विनम्र स्वभावामुळे इंडस्ट्रीतील सर्वांना ते आपले वाटत. सहकलाकार त्यांच्याबद्दल बोलताना नेहमी म्हणत 'पंकजजी म्हणजे शिस्त, आदर आणि समर्पण यांचं प्रतीक होतं.' आज त्यांचं शरीर आपल्यात नाही, पण त्यांच्या संवादांतून, भूमिकांमधून आणि प्रेक्षकांच्या हृदयात कोरलेल्या आठवणींमधून ते कायम जिवंत राहतील.

