Marathi News
7200 कोटींची कमाई करणारा ब्लॉकबस्टर चित्रपट आता OTT वर; जाणून घ्या कुठे पाहू शकता!

हॉलिवूडमध्ये 2025 मध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले. मात्र, त्यामधील एका चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जगभरात 7200 कोटींची कमाई केली. आता तो ओटीटीवर प्रदर्शित झालाय.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 15, 2025, 03:15 PM IST
Jurassic World Rebirth Film: बॉलिवूड इंडस्ट्री असो की हॉलिवूड, 2025 मध्ये अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाले. मात्र, यामधील काही चित्रपट फ्लॉप ठरले तर काही सुपरहिट झाले. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, ज्याने प्रचंड कमाई केली. कोणता आहे तो चित्रपट? 

2025 हे मनोरंजनाच्या जगतात विशेष ठरलं. या वर्षी बॉक्स ऑफिसवर अनेक चित्रपटांनी जोरदार कमाई केली. बॉलिवूडमध्ये मात्र अजूनही 1000 कोटींचा टप्पा कोणत्याच चित्रपटाने गाठलेला नाही. दोन चित्रपटांनी या आकड्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, पण अंतिम रेषा पार करू शकले नाहीत. मात्र, याच काळात हॉलीवूडच्या काही मोठ्या चित्रपटांनी भारतीय बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कमाई केली. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला चित्रपट म्हणजे ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’.

जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थची कमाई

प्रसिद्ध ‘जुरासिक पार्क’ फ्रेंचायझीचा हा सातवा भाग रिलीज होताच जगभरात प्रचंड गाजला. डायनासोर-आधारित या मालिकेचं आकर्षण वर्षानुवर्षे टिकून आहे आणि या नव्या भागालाही प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. जागतिक स्तरावर मिळालेल्या यशाबरोबरच भारतातही चित्रपटाने दमदार कमाई केली.

रिपोर्ट्सनुसार, ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर उत्तम प्रदर्शन केले. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच धुमाकूळ घातला. या चित्रपटाचे बजेट हे अंदाजे 1550 कोटी रुपये इतके होते. तर या चित्रपट जगभरात एकूण 7260 कोटी रुपयांची कमाई केली.  या चित्रपटाने जगभरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात कमाई करून अनेक चित्रपटांचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 

आता ओटीटीवर उपलब्ध, कुठे पाहता येईल?

जगभरात धडाकेबाज कमाई केल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवर उपलब्ध झाला आहे. 14 नोव्हेंबर 2025 पासून अनेक भाषांमध्ये हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध आहे. हा चित्रपट तुम्ही ओटीटी प्लॅटफॉर्म: जिओ प्लस हॉटस्टार विविध भारतीय भाषांमध्ये चित्रपट स्ट्रीम होईल. थिएटरमध्ये चित्रपटाने प्रचंड यश मिळवल्यानंतर आता ओटीटीवरही हा चित्रपट तितकाच लोकप्रिय ठरेल का, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

फ्रेंचायझीतील 7 वा चित्रपट

‘जुरासिक पार्क’ मालिकेतील हा सातवा चित्रपट असून तांत्रिक गुणवत्ता, ग्राफिक्स आणि कथानकामुळे हा भागही प्रेक्षकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरला.

FAQ

1. ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ हा चित्रपट कशाबद्दल आहे?

हा चित्रपट ‘जुरासिक पार्क’ मालिकेचा सातवा भाग असून यात डायनासोर आणि मानव यांच्यातील संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोगांचे परिणाम आणि रोमांचकारी अ‍ॅक्शन सिक्वेन्सेस दाखवले आहेत. नवीन तंत्रज्ञान, मोठ्या प्रमाणातील CGI आणि थरारक दृश्ये ही या चित्रपटाची खास वैशिष्ट्ये आहेत.

2. हा चित्रपट कुटुंबासोबत पाहण्याजोगा आहे का?

होय. जरी काही अ‍ॅक्शन आणि डायनासोरचे थरारक प्रसंग असले तरी हा एक फॅमिली-एंटरटेनमेंट चित्रपट आहे. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी योग्य आहे.

3. फ्रेंचायझीचा पुढचा भाग येणार आहे का?

अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे. पण चित्रपटाला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे ‘जुरासिक पार्क’ मालिकेचा आठवा भाग येण्याची शक्यता दाट आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Jurassic World RebirthJurassic World Rebirth budgetJurassic World Rebirth Earningsजुरासिक वर्ल्ड रीबर्थजुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ बजेट

