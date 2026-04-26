English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • मनोरंजन
'तिने माझ्या संमतीशिवाय माझे गुप्तांग...'; 3300 कोटींच्या मालकीणीवर सहकलाकाराचे गंभीर आरोप! 'त्यावेळी मला...'

Shocking Claims About Famous Singer: जगभरामध्ये आपल्या गाण्यांनी आणि संगीत क्षेत्रातील योगदानामुळे नाव कमावलेल्या गायिकेबद्दल धक्कादायक खुलासा तिच्या सहकलाकाराने केला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 26, 2026, 10:30 AM IST
सह-कलाकाराने सांगितला घटनाक्रम (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य केटी पेरीच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

Shocking Claims About Famous Singer: पॉप स्टार केटी पेरी अडचणीत आली आहे. केटी पेरीविरुद्ध आता ऑस्ट्रेलियन पोलिसांकडून औपचारिक तपास सुरू केला आहे. अभिनेत्री रुबी रोझ हिने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांनंतर तपास सुरु करण्यात आला आहे. या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांमध्ये सर्वाधिक गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये केटी पेरीसंदर्भातील प्रकरणाचा समावेश आहे. त्यातच आता केटी पेरीच्या अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

नाईट क्लबमध्ये घडलं काय?

ऑस्ट्रेलियातील अधिकाऱ्यांनी केटी पेरीसंदर्भातील आरोपींच्या चौकशीला सुरुवात झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. व्हिक्टोरिया पोलीस केटी पेरीशी संबंधित एका जुन्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचा तपास करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास 'मेलबर्न लैंगिक गुन्हे आणि बाल शोषण तपास पथका'द्वारे केला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कथित घटना 2010 मध्ये मेलबर्नच्या मध्यवर्ती व्यापारी भागातील एका नाईट क्लबमध्ये घडली होती. एकीकडे हा तपास सुरु झालेला असतानाच दुसरीकडे केटी पेरीच्या अडचणी अधिक वाढण्याची शक्यता अन्य एका आरोपीमुळे वाढली आहे. हा आरोप सध्या तपास सुरु असलेल्या आरोपापेक्षाही भयंकर आणि गंभीर स्वरुपाचा आहे.

रुबीने काय आरोप केला आहे?

रुबी रोझने अलीकडेच असा दावा केला आहे की, सुमारे दोन दशकांपूर्वी एका नाईट पार्टीदरम्यान केटी पेरीने तिचे लैंगिक शोषण केले होते. त्यानंतर तिने या गोष्टीला दुजोरा दिला की, तिने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे; मात्र आता कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे ती या विषयावर अधिक बोलण्यास तयार नाहीये. या अभिनेत्रीने असेही सूचित केले की, या कथित घटनेचा मानसिक परिणाम तिच्यावर झाला. आपल्यासोबत असं काही झालं आहे हे स्वीकारण्यासाठी आणि त्यातून सावरण्यासाठी तिला अनेक वर्षे लागली. सुरुवातीला तिने या घटनेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले होते, मात्र नंतर तिने यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. रुबीचा हा दावा चर्चेत असतानाच केटी पेरीसोबत काम केलेल्या एका सहकलाकाराने याहून गंभीर आरोप तिच्यावर केला आहे. हा कलाकार कोण आणि तो काय म्हणालाय पाहूयात...

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माझे गुप्तांग इतरांना दाखवलं

'पेज सिक्स'ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत, केटी पेरीच्या 'टीनएज ड्रीम' गाण्यातील सह-कलाकार जोश क्लॉसने एका विचित्र घटनेचा उल्लेख करत केटी पेरीवर गंभीर आरोप केला आहे. एका पार्टीदरम्यान केटी पेरीनेने माझ्या संमतीशिवाय माझे गुप्तांग इतरांना दाखवलं होतं, असं जोश क्लॉसने म्हटलं आहे.

मला कसं वाटलं असेल याचा विचार केला का?

"तुम्ही कल्पना तरी करू शकता का, की त्यावेळी मला किती हतबल आणि लाजल्यासारखे वाटले असेल?" अशा शब्दांमध्ये क्लॉसने सात वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेबद्दल इन्स्टाग्रामवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. "येथे मुख्य मुद्दा तोच आहे. मला ती बाब आताच स्पष्ट करायची आहे. मला त्याबाबतचा संभ्रम दूर करायचा आहे; कारण काही लोकांना असे वाटते की, जर तुम्ही एखाद्या पार्टीमध्ये कोणाची तरी पँट खाली ओढली, तर ती केवळ एक मस्करी असते," असंही क्लॉसने पुढे नमूद करत मस्करीच्या नावाखाली आपल्यासोबत गैरवर्तन करण्यात आल्याचं नमूद केलं.

'छेडछाड' किंवा 'रोमान्सचा प्रयत्न'

"हे थोडे विचित्र आहे, नाही का? जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीच्या प्रेमात असता किंवा तिच्याबद्दल तुम्हाला आकर्षण वाटत असतं आणि त्यानंतर ती व्यक्ती तुमच्याजवळ येते, तुम्हाला स्पर्श करते किंवा तुमच्याशी काहीतरी कृती करते, तेव्हा माझ्या पिढीतील अनेक लोकांकडून अशा गोष्टींकडे कधीकधी 'छेडछाड' किंवा 'रोमान्सचा प्रयत्न' म्हणून पाहिले जाते," असेही क्लॉस म्हणाला.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केटी पेरीची संपत्ती किती?

केटी पेरी एक प्रसिद्ध अमेरिकन पॉप गायिका, गीतकार आणि टेलिव्हिजन स्टार आहे. तिचे खरे नाव कॅथरीन एलिझाबेथ हडसन असे आहे. ती तिच्या 'आय किस्ड अ गर्ल', 'फायरवर्क', 'रोअर' आणि 'डार्क हॉर्स'सारख्या जागतिक स्तरावर गाजलेल्या गाण्यांसाठी ओळखली जाते. तिची एकूण संपत्ती सुमारे 400 दशलक्ष  अमेरिकी डॉलर्स म्हणजेच भारतीय चलनानुसार जवळपास 3300 कोटींहून अधिक आहे. गाण्यांचे हक्क विकणे, अमेरिकन आयडलमध्ये जज म्हणून मिळणारं मानधन, ब्रँड एंडोर्समेंट्सबरोबरच बुटांचा ब्रॅण्ड आणि कपड्यांचा एक ब्रॅण्ड केटी पेरीच्या नावे असून यामधूनच ती कमाई करते.

About the Author

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
katy perryJosh Klossshockingsingerconsent

