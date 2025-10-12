हॉलिवूडच्या ऑस्कर विजेत्या अभिनेत्रीचं 79 व्या वर्षी निधन, 60 हून अधिक चित्रपटांमध्ये केलंय काम

Diane Keaton Passes Away: हॉलिवूडच्या सुप्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन यांचे 79 व्या वर्षी निधन झाले आहे. ‘पीपल’ मासिकाने त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रवक्त्याच्या माध्यमातून या बातमीची पुष्टी केली आहे. डायनने आपल्या कारकिर्दीत 60 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. ज्यामध्ये ‘द गॉडफादर ट्रिलॉजी’, ‘द फर्स्ट वाइव्स क्लब’ आणि वुडी अॅलन यांच्या आठ चित्रपटांचा समावेश आहे. डायनने आपली खास शैली आणि साधेपणामुळे नेहमी चाहत्यांचे हृदय जिंकले.
डायन कीटनचे करिअर 1977 मध्ये आलेल्या रोमँटिक चित्रपट ‘एनी हॉल’ मुळे थरारक ठरले. या चित्रपटासाठी त्यांना ऑस्कर पुरस्कार मिळाला होता. यात त्यांनी वुडी अॅलनच्या प्रेमिकेची भूमिका साकारली होती. जी प्रेक्षकांच्या हृदयात घर करून राहिली. त्याशिवाय ‘रेड्स’, ‘मार्विन्स रूम’, आणि ‘समथिंग्स गॉटा गिव’ सारख्या चित्रपटांसाठी तिला ऑस्कर नॉमिनेशन मिळाले. ‘एनी हॉल’ हा चित्रपट त्यांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरला, ज्यामध्ये वुडी अॅलन आणि डायन यांचा व्यक्तिगत अनुभवही समाविष्ट होता.
डायन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले होते, 1977 मध्ये ‘एनी हॉल’ आणि ‘लुकिंग फॉर मिस्टर गुडबार’ नंतर डायन टाइम मासिकाच्या कव्हरवर दिसल्या. रोलिंग स्टोनने त्यावेळेस त्यांना 'नवी कॅथरीन हेपबर्न' असे संबोधले. 40 वर्षांनी अमेरिकन फिल्म इंस्टिट्यूटने त्यांना लाइफ अचीवमेंट अवॉर्ड दिला. जिथे वुडी अॅलनने सांगितले, 'माझ्या कामात डायनचा मोठा वाटा आहे.'
डायन केवळ अभिनेत्री नव्हे तर निर्देशक, निर्माता, फोटोग्राफर आणि लेखक देखील होत्या. त्यांनी कॅलिफोर्नियातील जुने घर पुनर्निर्मिती करण्याचा छंद ठेवला होता. त्यांनी ‘Then Again’ (2011) आणि ‘Let’s Just Say It Wasn’t Pretty’ (2014) ही दोन पुस्तके लिहिली. पहिल्या पुस्तकात त्यांनी 20 वर्षाच्या वयात बुलिमिया नामक ईटिंग डिसऑर्डरशी लढा दिल्याचे सांगितले.
डायन यांचे वैयक्तिक संबंधही चर्चेत होते. वुडी अॅलन, वॉरेन बीटी, अल पचीनो यांच्यासोबत त्यांच्या नातेवाइकांवर वेळोवेळी प्रकाश पडला. डायनने लग्न केलं नाही. परंतु त्यांनी दोन मुले दत्तक घेतली होती. त्यांनी म्हटले होते की, 'माझ्या आयुष्यात मुले आले तर जीवनाचा अर्थ बदलला'.
डायन कीटन त्यांच्या किरदारांसाठी, अद्वितीय शैलीसाठी आणि प्रामाणिक जीवन जगण्यासाठी सदैव स्मरणात राहतील. त्यांच्या टर्टलनेक स्वेटर, हॅट्स, साधेपण आणि अभिनयाची शैली अजूनही चाहत्यांच्या आठवणीत ताजी आहे. डायन कीटनची कारकीर्द आणि व्यक्तिमत्त्व हॉलिवूडसाठी एक आदर्श ठरले असून त्यांच्या योगदानाला नेहमीच मान्यता मिळत राहील.
FAQ
डायन कीटन यांचे निधन कधी झाले?
डायन कीटन यांचे करिअरचे प्रमुख चित्रपट कोणते?
‘एनी हॉल’ चित्रपटाचे महत्त्व काय?
