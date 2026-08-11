"माझा बिनकामाचा मुलगा" हनी सिंगने बादशाहवर केली टीका, इंडियाज गॉट लॅटेंट शोमध्ये गदारोळ

Honey Singh vs Badshah : भारतातील प्रसिद्ध रॅपर्स बादशाह आणि हनी सिंग यांच्यामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे हे काही कोणापासून लपलेले नाही. आता नुकताच समय रैनाचा शो इंडिया गॅाट लेटेंटमध्ये बादशाह जज म्हणून आला होता. यामध्ये अनेक असे जोक होते जे हनी सिंगचे नाव घेऊन करण्यात आले होते. बादशाह, ज्याचे खरे नाव आदित्य प्रतीक सिंग आहे, तो अलीकडेच समय रैनाच्या या शोमध्ये आल्यानंतर आता नवा वाद सध्या चर्चेत आहे. समय रैनाने बादशाहला विचारले बादशाह हे नाव तुम्हाला कोणी दिले. त्याने स्वतःचे नाव बादशाह ठेवले आहे का, ज्यावर बादशाहने होकारार्थी उत्तर दिले. त्यानंतर आता यावर हनी सिंगने सोशल मिडियावर वादग्रस्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
बादशाहने इंडिया गॅाट लेटेंटमध्ये जेव्हा स्वत:च्या नावाबद्दल सांगितले त्यानंतर आता त्याचाच एक जुना व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. एका सोशल मीडिया वापरकर्त्याने एक जुना व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये बादशाह स्वतः म्हणतो की हनी सिंगने त्याला ते टोपणनाव दिले होते. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, हनी सिंगने केवळ व्हिडिओ लाईकच केला नाही, तर "माझा बिनकामाचा मुलगा" अशी कमेंटही केली. ही कमेंट्स सध्या सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे यामध्ये अनेक नेटकरी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत आहेत.
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हनी सिंग आणि बादशाह यांच्यात मागील 15 वर्षापासून वाद आहे त्यामुळे हे दोन्ही रॅपर अनेकदा एकमेकांवर टीका करताना दिसतात. दोघांनीही त्यांच्या करिअरची सुरुवात सोबत केली होती पण त्यानंतर त्यानंतर त्याच्यामध्ये मोठे वाद झाले आणि एकमेकांच्या विरोधात बोलायला लागले. दोघांनीही आपल्या करिअरची सुरुवात 'माफिया मुंडीर' या रॅप ग्रुपमधून केली, ज्यात इक्का, गोलू आणि रफ्तार यांचाही समावेश होता. या बँडने 'खोल बॉटल', 'बेगानी नार बुरी' आणि 'दिल्ली के दीवाने' यांसारखी अनेक हिट गाणी दिली.