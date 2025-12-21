भयानक घटना! डिलिव्हरीच्या सकाळी वॉटर बॅग फुटली, बेडशीट ओल्या झाल्या, भारतीचा अनुभव

टीव्हीच्या लोकप्रिय 'लाफ्टर क्वीन' भारती सिंगने 19 डिसेंबर 2025 रोजी दुसऱ्यांदा आई होण्याचा आनंद अनुभवला. 38 व्या वर्षी तिने एका गोंडस मुलाला जन्म दिला. तिचा मोठा मुलगा गोला आता तीन वर्षांचा आहे, आणि आता लिंबाचिया कुटुंबात पुन्हा एक आनंददायक आगमन झाले आहे. भारतीच्या कुटुंबात नवा पाहुणा आल्यामुळे त्या आनंदात भर पडली आहे, पण या आनंदाच्या सुरुवातीला भारतीला काही अत्यंत भयावह आणि थरारक अनुभवाला सामोरे जावे लागले.
डिलिव्हरीच्या भयानक रात्रीच्या अनुभवावर भारतीने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर एक इमोशनल व्लॉग शेअर केला, ज्यामध्ये तिने त्या रात्री घडलेल्या सर्व गोष्टींचा खुलासा केला. भारतीने सांगितलं की, काही वेळापूर्वी अशी चर्चा होऊ लागली होती की 'लाफ्टर शेफ्स'च्या शूटिंगदरम्यान तिला प्रसववेदना सुरू झाल्या. पण भारतीने व्लॉगमध्ये स्पष्ट केलं की, या प्रसंगाचा संपूर्ण अनुभव तिच्या मुंबईतील राहत्या घरी घडला.
भरपूर घाबरलेली आणि थोडक्यात शहाण्या स्थितीत असलेल्या भारतीने सांगितलं, 'सकाळचे 6 वाजले होते आणि अचानक मला सगळं ओलं झाल्यासारखं वाटलं. हे काही साधं नाही, म्हणून मी ताबडतोब डॉक्टरांना फोन केला. डॉक्टरांनी सांगितलं की, तुझी वॉटर बॅग फुटली आहे आणि तातडीने हॉस्पिटलला यावं लागेल. 'हे ऐकून मी खूप घाबरले होते," असे म्हणत भारती रडली आणि पुढे सांगितलं, 'माझे हात-पाय थरथरत होते, कपडे ओले झाले होते आणि बेडशीट देखील ओले झाली होती. त्या क्षणी मी काय करावे आणि काय नाही हे समजत नव्हतं, पण आम्हाला तातडीने हॉस्पिटलला निघावं लागलं.' भारतीच्या या शारीरिक आणि मानसिक अवस्थेचा स्पष्टपणे परिणाम तिच्या मनावर झाला होता.
भारतीच्या पती हर्ष लिंबाचिया यांनी सांगितलं की, त्याच्या पहिल्या मुलाच्या वेळेस भारतीला 8-10 तास लेबर पेन सहन करावा लागला होता, जो पाहून तो खूपच धक्क्यात होता. पण यावेळी सगळं काही खूप वेगाने आणि व्यवस्थित पार पडलं. ज्या तासांत भारतीला प्रसववेदना सुरू झाल्या, तेवढ्या क्षणी तिच्या पतीने तिला पूर्ण सपोर्ट केला आणि त्याच्या शंकेला मात्र कधीही थांबायला लागले नाही.
भारतीने आपल्या धाकट्या लेकाचं नाव लाडाने 'काजू' ठेवलं आहे. हॉस्पिटलच्या बेडवरून व्लॉग करताना भारतीने सांगितलं की, ऑपरेशन थिएटरमध्येच तिला कळलं की मुलगा झाला आहे. काजू सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे, आणि भारती अजून त्याला भेटलेली नाही. तिचा आनंद खुलासा करत हर्ष लिंबाचिया म्हणाले, 'आता तुझ्या आयुष्यात तीन मुलं आहेत. एक बारीक आणि दोन जाडे!'
या आनंदाच्या वातावरणात भारतीने हर्षच्या नसबंदीवरून मजेदार फिरकी घेतली. तिने सांगितलं की, ऑपरेशननंतर डॉक्टरांनी तिला नसबंदीबद्दल विचारलं होतं, पण तिने नकार दिला. हर्ष खूपच चक्रावून गेला आणि म्हणाला, 'अगं दोन मुलं पुरे झाली ना, मी तुला अजून त्रास देऊ शकत नाही.' त्यावर भारती हसून म्हणाली, "मी हर्षची नसबंदी करून घेईन, पण स्वतःची नाही! कारण मुलगा झाला तरी मनात कुठेतरी एक मुलगी हवी अशी ओढ आहेच. जर तिसरी मुलगी होणार असेल, तर मी पुन्हा प्रयत्न करेन." हर्षने मजेचं सांगितलं की, "दोन मुलं आणि एक पत्नी हेच सर्वोत्तम समीकरण आहे. तिसराही मुलगा झाला तर तू तुझे केस उपटून घेशील!"
भरपूर आनंदाच्या वातावरणात भारती आणि हर्षचा मजेदार संवाद प्रेक्षकांना खूप आवडला आणि तो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. भारती आणि हर्ष यांच्या मजेदार संवादाने फॅन्स आणि चाहत्यांना हसवले आहे.
आता, या आनंदाच्या प्रसंगी, भारती आणि हर्ष दोघेही कुटुंबातील नव्या सदस्याच्या आगमनाने खूप खुश आहेत. दोन मुलं आणि एक धाकटा मुलगा यामुळे लिंबाचिया कुटुंबात आनंदाने भर पडली आहे. यामुळे त्यांनी स्वतःचे आणि त्यांच्या चाहत्यांचे जीवन समृद्ध केले आहे. भारतीची कुटुंबातील वाढती संख्या आणि तिचे हास्याने भरलेले दिवस हर्ष आणि तिच्या कुटुंबासाठी नवा आनंद घेऊन आले आहेत, तसेच त्यांच्या जीवनात एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.