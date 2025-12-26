2 तास 23 मिनिटांचा डेंजर सिनेमा... गोष्ट ऐकताच थरकाप उडेल, इतक्या वर्षांनीही भीती कायम, OTT वर येताच बनली नंबर वन

१९२० हा चित्रपट, विक्रम भट्ट दिग्दर्शित एक अलौकिक हॉरर चित्रपट, १२ सप्टेंबर २००८ रोजी प्रदर्शित झाला. १९२० च्या दशकात घडणाऱ्या या चित्रपटात रजनीश दुग्गल आणि अदा शर्मा मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाने अदा शर्माचा पहिला चित्रपट बनवला. तिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना स्तब्ध केले. १७ वर्षांपूर्वी तिच्या अभिनयाने थिएटरमध्ये थरार निर्माण केला होता. तिने या चित्रपटातील तिच्या व्यक्तिरेखेत जीव ओतला होता.
चित्रपटाची कथा, गाणी, संगीत आणि पात्रे अद्भुत होती. चित्रपटात लिसाची भूमिका साकारणाऱ्या अदा शर्माने तिच्या सौंदर्याने सर्वांना स्तब्ध केले. ही कथा एका जोडप्याभोवती फिरते जे एका जुन्या हवेलीत जातात. अर्जुन आणि लिसा त्यांच्या लग्नानंतर हवेलीला एका आलिशान हॉटेलमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखतात, परंतु विचित्र घटना घडू लागतात. लिसाला एका दुष्ट आत्म्याने पछाडले आहे, जो एका देशद्रोही सैनिकाचा आहे, जो १९२० च्या दशकात अनेक लोकांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. अर्जुन आपल्या पत्नीला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आणि शेवटी एक धार्मिक विधी भूतबाधा करतो. या कथेत देशभक्ती, प्रेम आणि भयपट यांचे मिश्रण आहे. चित्रपटाचा कालावधी अंदाजे २ तास २३ मिनिटे आहे.
प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद दिला. हा चित्रपट बॉलिवूडच्या सर्वोत्तम हॉरर चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. आजही, तो एक हॉरर क्लासिक मानला जातो आणि त्याचे सिक्वेल तयार झाले आहेत. चित्रपटाचे बजेट अंदाजे ₹६-७ कोटी (अंदाजे $६०-$७० दशलक्ष) होते, तर भारतात त्याचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुमारे ₹१०-१४ कोटी (अंदाजे $१४० दशलक्ष) होता. हा एक कमी बजेटचा चित्रपट होता, परंतु तो नफा मिळवून देणारा ठरला आणि त्याला सरासरी निकाल मिळाला. काही स्त्रोतांनी त्याला हिट असेही म्हटले आहे.
या चित्रपटाला IMDb वर 6.5 रेटिंग मिळाले आहे, जे हॉरर चित्रपटासाठी खूप चांगले आहे. हा चित्रपट Amazon Prime Video आणि Netflix सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. तो बऱ्याच काळापासून स्ट्रीमिंग करत आहे, परंतु डिसेंबर 2025 मध्ये, तो पुन्हा ट्रेंडिंगमध्ये आला आहे, विशेषतः प्राइम व्हिडिओवर, पहिल्या क्रमांकावर आहे. आजही, त्याच्या अत्यंत भयानक दृश्यांमुळे लोक रात्री एकटे तो पाहण्यास घाबरतात. हा क्लासिक चित्रपट हॉरर चाहत्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.