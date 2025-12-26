English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 2 तास 23 मिनिटांचा डेंजर सिनेमा... गोष्ट ऐकताच थरकाप उडेल, इतक्या वर्षांनीही भीती कायम, OTT वर येताच बनली नंबर वन

2 तास 23 मिनिटांचा डेंजर सिनेमा... गोष्ट ऐकताच थरकाप उडेल, इतक्या वर्षांनीही भीती कायम, OTT वर येताच बनली नंबर वन

Biggest Bollywood Horror Film: हॉरर चित्रपटांची क्रेझ कधीच संपत नाही, ती कधीच जुनी होत नाही. बॉलिवूडमध्ये असे अनेक हॉरर चित्रपट तयार होतात जे कोणाच्याही पाठीला थरथर कापतात. आज, आम्ही तुम्हाला अशाच एका शक्तिशाली बॉलीवूड हॉरर चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो लोकांना झोपेतून बाहेर काढू शकतो. आजही हा चित्रपट पाहिल्यावरही तोच भय आणि भीती निर्माण होते.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 26, 2025, 08:51 PM IST
2 तास 23 मिनिटांचा डेंजर सिनेमा... गोष्ट ऐकताच थरकाप उडेल, इतक्या वर्षांनीही भीती कायम, OTT वर येताच बनली नंबर वन

१९२० हा चित्रपट, विक्रम भट्ट दिग्दर्शित एक अलौकिक हॉरर चित्रपट, १२ सप्टेंबर २००८ रोजी प्रदर्शित झाला. १९२० च्या दशकात घडणाऱ्या या चित्रपटात रजनीश दुग्गल आणि अदा शर्मा मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाने अदा शर्माचा पहिला चित्रपट बनवला. तिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना स्तब्ध केले. १७ वर्षांपूर्वी तिच्या अभिनयाने थिएटरमध्ये थरार निर्माण केला होता. तिने या चित्रपटातील तिच्या व्यक्तिरेखेत जीव ओतला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रपटाची कथा, गाणी, संगीत आणि पात्रे अद्भुत होती. चित्रपटात लिसाची भूमिका साकारणाऱ्या अदा शर्माने तिच्या सौंदर्याने सर्वांना स्तब्ध केले. ही कथा एका जोडप्याभोवती फिरते जे एका जुन्या हवेलीत जातात. अर्जुन आणि लिसा त्यांच्या लग्नानंतर हवेलीला एका आलिशान हॉटेलमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आखतात, परंतु विचित्र घटना घडू लागतात. लिसाला एका दुष्ट आत्म्याने पछाडले आहे, जो एका देशद्रोही सैनिकाचा आहे, जो १९२० च्या दशकात अनेक लोकांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. अर्जुन आपल्या पत्नीला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करतो आणि शेवटी एक धार्मिक विधी भूतबाधा करतो. या कथेत देशभक्ती, प्रेम आणि भयपट यांचे मिश्रण आहे. चित्रपटाचा कालावधी अंदाजे २ तास २३ मिनिटे आहे.

हा चित्रपट २००८ मध्ये प्रदर्शित 

प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद दिला. हा चित्रपट बॉलिवूडच्या सर्वोत्तम हॉरर चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. आजही, तो एक हॉरर क्लासिक मानला जातो आणि त्याचे सिक्वेल तयार झाले आहेत. चित्रपटाचे बजेट अंदाजे ६-७ कोटी (अंदाजे $६०-$७० दशलक्ष) होते, तर भारतात त्याचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सुमारे १०-१४ कोटी (अंदाजे $१४० दशलक्ष) होता. हा एक कमी बजेटचा चित्रपट होता, परंतु तो नफा मिळवून देणारा ठरला आणि त्याला सरासरी निकाल मिळाला. काही स्त्रोतांनी त्याला हिट असेही म्हटले आहे.

या चित्रपटाला IMDb वर 6.5 रेटिंग मिळाले आहे, जे हॉरर चित्रपटासाठी खूप चांगले आहे. हा चित्रपट Amazon Prime Video आणि Netflix सारख्या OTT प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे. तो बऱ्याच काळापासून स्ट्रीमिंग करत आहे, परंतु डिसेंबर 2025 मध्ये, तो पुन्हा ट्रेंडिंगमध्ये आला आहे, विशेषतः प्राइम व्हिडिओवर, पहिल्या क्रमांकावर आहे. आजही, त्याच्या अत्यंत भयानक दृश्यांमुळे लोक रात्री एकटे तो पाहण्यास घाबरतात. हा क्लासिक चित्रपट हॉरर चाहत्यांसाठी एक उत्तम पर्याय आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Biggest Horror Film1920Adah Sharmarajneesh duggalBollywood Horror Film

इतर बातम्या

"राजकारण बंद करेन पण...", अखेर प्रशांत जगताप यांच...

महाराष्ट्र बातम्या