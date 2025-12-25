एकट्याने पाहण्याची हिंमत होणार नाही, 2008 मधील हॉरर चित्रपट पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, या OTT वर पाहा

Horror Movie: जर तुम्ही या विकेंडला काहीतरी थरारक, अंगावर काटा आणणारं आणि रात्रीची झोप उडवणारं पाहण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. भारतीय सिनेसृष्टीतील एक कल्ट क्लासिक हॉरर चित्रपट पुन्हा एकदा ओटीटीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. ज्याने एकेकाळी थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना अक्षरशः घाम फोडला होता. आम्ही बोलतोय 2008 साली प्रदर्शित झालेल्या विक्रम भट्ट दिग्दर्शित ‘1920’ या भीषण हॉरर चित्रपटाबद्दल.
‘1920’ हा चित्रपट केवळ त्याच्या भयानक कथेसाठीच नाही तर त्यातील अंगावर काटा आणणाऱ्या दृश्यांसाठी आजही ओळखला जातो. या चित्रपटात दाखवलेले काही सीन इतके भयानक आहेत की आजही ते पाहताना प्रेक्षक घाबरून जातात. म्हणूनच अनेक जण म्हणतात की हा चित्रपट एकट्याने पाहणं धाडसाचंच काम आहे.
या चित्रपटातून अभिनेत्री अदा शर्मा हिने बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं होतं. ‘लीजा’ या भूमिकेत तिने प्रेक्षकांना थक्क केलं. एक निरागस, प्रेमळ पत्नी आणि त्याच वेळी दुष्ट आत्म्याच्या ताब्यात गेलेली भयावह स्त्री हे दोन्ही रंग अदानं अतिशय प्रभावीपणे साकारले.
विशेषतः तो सीन, ज्यामध्ये आत्म्याच्या प्रभावाखाली लीजा खांबावर माकड्यासारखी चढते, विचित्र आवाज काढते, हा प्रसंग आजही अंगावर शहारे आणतो. अदा शर्माचे हावभाव आणि तिच्या चेहऱ्यावर होणारे बदल प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतात.
‘1920’ची कथा अर्जुन नावाच्या आर्किटेक्ट आणि त्याची पत्नी लीजा यांच्याभोवती फिरते. अर्जुनला एका जुन्या, विशाल हवेलीचं हॉटेलमध्ये रूपांतर करण्याचं काम मिळतं. तो पत्नीसमवेत त्या हवेलीत राहायला जातो. मात्र, त्या हवेलीच्या भिंतींमध्ये दडलेलं दशकांपूर्वीचं एक भीषण गुपित त्यांच्या आयुष्याला हादरवून टाकतं. प्रेम, विश्वास आणि नात्यांची गोष्ट हळूहळू रूहानी शक्ती, संघर्ष आणि भय यामध्ये अडकत जाते.
या चित्रपटाचं संगीत केवळ प्रभावीच नाही, तर कथेला आणखी गडद आणि भीषण बनवतं. राजस्थानी हवेलीची भयावह पार्श्वभूमी, सुनसान दालने हे सगळं वातावरण इतकं भयंकर आहे की प्रेक्षकांना क्षणभरही निवांत बसू देत नाही.
‘1920’ हा चित्रपट हॉलीवूडच्या ‘द एक्सॉर्सिस्ट’ या क्लासिक हॉरर फिल्मपासून प्रेरित असला तरी, त्याला दिलेला देसी टच आणि भारतीय पार्श्वभूमी यामुळे तो अधिकच भयानक वाटतो. हा भीषण हॉरर चित्रपट आता Jio Hotstar या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार आहे.