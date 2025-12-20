स्वतःच्याच कुटुंबाला या मुलीने खाल्लं... कमकुवत हृदय असणाऱ्या लोकांनी 'हा' सिनेमा अजिबात पाहू नका

गेल्या काही वर्षांत, हॉरर चित्रपटांचे कथानक बदलले आहे. आता हॉररमध्ये विनोदाची भर पडत आहे, ज्यामुळे प्रेक्षक घाबरण्याऐवजी हसतात. आजकाल, जवळजवळ प्रत्येक हॉरर चित्रपटात हलक्याफुलक्या विनोदाचा स्पर्श असतो. प्रेक्षक हॉरर आणि कॉमेडी यांचे मिश्रण असलेले चित्रपट देखील उघडपणे अनुभवत आहेत. चित्रपटगृहे आता पूर्ण हॉरर चित्रपट बनवत नाहीत जे तुम्हाला आठवडे घाबरवू शकतात. जर तुम्ही हॉरर चित्रपटांचे चाहते असाल, तर आम्ही तुम्हाला अशा चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत जो तुम्हाला तुमच्या घरातही आठवडे घाबरवेल.
आपण ज्या हॉरर चित्रपटाबद्दल बोलत आहोत तो इंडोनेशियन चित्रपटातील आहे. त्यात एका तरुणीला भूत लागले आहे आणि ती तिच्या संपूर्ण कुटुंबावर काळी जादू आणि भीतीचा जादू करते. कथा केवळ भयानकच नाही तर कोणीही आपल्या कुटुंबावर असे कसे करू शकते याचा विचार करायला लावते. हद्र डेंग रातु या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आहेत आणि त्याचे नाव "द बुक: सिज्जिन अँड इलियन" आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना विभाजित करेल. या चित्रपटातील मुख्य पात्र एक अशी महिला आहे जी तिच्या कुटुंबाकडून दुर्लक्षित झाल्यानंतर इतकी "डायन" बनते की तिला स्वतःमध्ये आणि इतरांमध्ये फरक करता येत नाही. जेव्हा जेव्हा तिचे पात्र नकारात्मक वळण घेते तेव्हा चित्रपटाचा रंग गडद होतो.
अहवालांनुसार हा एक कमी बजेटचा चित्रपट आहे ज्याला बॉक्स ऑफिसवर मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळाली. या चित्रपटात केवळ भयानक दृश्येच नाहीत तर अशी दृश्ये देखील आहेत जी तुम्हाला नक्कीच श्वास घेण्यास भाग पाडतील. हा चित्रपट इतका आकर्षक आहे की IMDb ने त्याला 10 पैकी 6.5 रेटिंग दिले आहे. हा इंडोनेशियन चित्रपट फक्त विशिष्ट प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम केला जातो. या वर्षी प्रदर्शित झालेला, तो YouTube वर पाहता येतो, परंतु तो इंग्रजी सबटायटल्ससह उपलब्ध आहे. तो इंडोनेशियनमध्ये अपलोड केला आहे.