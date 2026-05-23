बॉबी देओलच्या 'त्या' फोटोमुळे मिळाला ₹91700000000 चा सिनेमा, धर्मेंद्रशी याचा थेट संबंध

Bobby Deol : बॉबी देओल नुकताच शेखर सुमन यांच्या 'टुनाईट विथ शेखर सुमन' या शोमध्ये दिसला. त्याने त्याच्या एका मोठ्या चित्रपटातील एक किस्सा सांगितला, ज्यात त्याने वर्णन केले की एक साधा फोटो त्याच्या आयुष्यात कसा टर्निंग पॉइंट ठरला.
बॉबी देओलने त्याच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. एक यशस्वी पदार्पण, एकापाठोपाठ एक उत्कृष्ट चित्रपट, देखणा चेहरा आणि त्याचे वडील धर्मेंद्र, हे सर्व त्याच्यासाठी चांगले चालले होते. पण मग एक काळ असा आला जेव्हा त्याला काम मिळत नव्हते आणि तो चित्रपटसृष्टीतून जवळजवळ गायबच झाला होता. तो इतका आत्मविश्वासहीन होता की, जेव्हा त्याला 'आश्रम' या वेब सीरिजमध्ये भूमिका मिळाली, तेव्हा त्याने कोणालाही सांगितले नाही. बॉबीने स्वतः एका मुलाखतीत सांगितले की, त्याने 'आश्रम'बद्दल कोणालाही सांगितले नाही कारण ती कशी चालेल याची त्याला खात्री नव्हती आणि ती फ्लॉप होईल अशी भीती त्याला वाटत होती. तथापि, ती इतकी यशस्वी झाली की तिचे दोन सीझन आले.
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील ही रोमांचक संधी बॉबी देओलसाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरली. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, याच सीरिजमुळे त्याला 'ॲनिमल'मधील भूमिका मिळाली. पण 'ॲनिमल'मधील भूमिकेमागे बॉबी देओलचा एक फोटो कारणीभूत होता. बॉबी देओल नुकताच शेखर सुमनच्या 'टुनाईट विथ शेखर सुमन' या शोमध्ये आला होता. तिथे त्याने सांगितले की, एका फोटोमुळे संदीप रेड्डी वांगा यांनी त्याच्याशी संपर्क साधला होता.
बॉबी देओलने सांगितले की तो CCL (सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग) मध्ये खेळतो. याच काळात एका फोटोग्राफरने त्याचा एक फोटो काढला, जो इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. येथूनच संदीप रेड्डी वांगा यांना बॉबी देओलला कास्ट करण्याची कल्पना सुचली. वांगा यांनी बॉबीला फोन करून सांगितले, "तुझ्या हावभावांमुळे मला तुला 'ॲनिमल'मधील अबरारच्या भूमिकेसाठी घ्यायचे आहे." जेव्हा संदीपने सांगितले की त्याचे पात्र मुके असेल, तेव्हा बॉबीला आश्चर्य वाटले. आपली भूमिका नैसर्गिक आणि प्रभावी वाटावी यासाठी त्याने सांकेतिक भाषेचे प्रशिक्षण घेतले.