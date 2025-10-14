ती तयार नव्हती म्हणून दीपक तिजोरीनं मला किस केलं, निर्मात्यानं त्यासाठी पैसे दिले; फराह खाननं उघड केला मजेदार किस्सा

फराह खान सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच सक्रिय आहे. तिचे युट्यूब व्लॉग्स सध्या प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय होत आहेत. आपल्या खास अंदाजात फराह तिच्या घरातील कुक दिलीपसोबत बॉलिवूड सेलिब्रिटींच्या घरी भेट देते, त्यांच्याशी गप्पा मारते आणि त्यांच्यासोबत स्वयंपाकही करते. अलीकडेच फराह खान गायक शानच्या घरी गेली होती. या भेटीदरम्यान दोघांनीही जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. गप्पांदरम्यान फराहनं ‘जो जीता वही सिकंदर’ या सुपरहिट चित्रपटातील एक मजेदार किस्सा शेअर केला.
फराह म्हणाली, 'शाननं केलेला पहिला चित्रपट म्हणजे जो जीता वही सिकंदर.' यावर शान हसत म्हणाला, 'हो, बरोबर!” त्यावर फराह म्हणाली, आणि मी त्या वेळी ज्युनियर डान्सर होते.' फराहचे हे बोल ऐकून शानचा मुलगा थक्क झाला. त्यानंतर फराहनं खुलासा केला की ती प्रत्यक्षात असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून त्या चित्रपटावर काम करत होती. मात्र, शूटदरम्यान डान्सर्सची कमतरता भासल्याने तिनं कोरिओग्राफीमध्ये हातभार लावायला सुरुवात केली. फराह पुढे म्हणाली, 'जेव्हा एखादा डान्सर सेटवर येत नसे, तेव्हा मला कॅमेऱ्यासमोर उभं केलं जायचं. एका सीनमध्ये तर दीपक तिजोरीनं माझ्या गालावर किस केलं होतं. ज्या अभिनेत्रीला किस करायचा होता, तिनं नकार दिला, त्यामुळे माझ्यावरच तो सीन घेतला गेला.'
यावर शाननं हसत विचारलं, 'त्या सीनसाठी तुला पैसे मिळाले का?' फराहनं उत्तर दिलं, 'नाही, मला काहीच पैसे मिळाले नाहीत.' यानंतर शाननंही आपला अनुभव सांगितला 'मी त्या चित्रपटासाठी चार दिवस शूटिंग केलं, पण फायनल कटमध्ये माझा फक्त एक छोटासा शॉट ठेवला.' फराह म्हणाली, 'मला वाटतं ते जतीनचं गाणं होतं, आणि मीच ते कोरिओग्राफ करत होते. त्या वेळी मेकर्स इतके कंगाल होते की त्यांनी स्वतः जतीनलाही गाण्यात दाखवलं!' फराह आणि शानचा हा धमाल व्लॉग सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. चाहत्यांना या दोघांच्या आठवणी आणि मजेदार किस्से प्रचंड आवडले आहेत.
FAQ
फराह खानचा हा व्लॉग का चर्चेत आहे?
फराह खानचा गायक शानसोबतचा हा व्लॉग चर्चेत आहे कारण त्यात तिनं ‘जो जीता वही सिकंदर’ या प्रसिद्ध चित्रपटातील पडद्यामागचा मजेदार किस्सा उघड केला आहे.
‘जो जीता वही सिकंदर’ चित्रपटात फराह खाननं नेमकं काय काम केलं होतं?
फराह खान त्या चित्रपटात असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून काम करत होती, पण डान्सर्स कमी असल्याने तिनं स्वतः कॅमेऱ्यासमोर उभं राहून डान्स सीनमध्ये भाग घेतला होता.
दीपक तिजोरी आणि फराह खानच्या किस्स्याचं काय प्रकरण आहे?
चित्रपटातील एका सीनमध्ये ज्या अभिनेत्रीला किस सीन करायचा होता तिनं नकार दिल्यामुळे, दीपक तिजोरीनं तो सीन फराह खानसोबत शूट केला होता.