कसा झाला ए. एस. दिलीप ए. आर. रहमान? लहानपणी पियानो वाजवणं ते कॅनडामध्ये रस्त्याला नाव देणं !

ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान सध्या त्यांच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे चर्चेत आहेत. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत रहमान यांनी मागील आठ वर्षांत हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्यांचं काम कमी झाल्याचं सांगितलं. यामागे इंडस्ट्रीतील ‘पॉवर डायनॅमिक्स’मध्ये झालेला बदल कारणीभूत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. त्यांनी काही वेळा सांप्रदायिक बाबी अप्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकत असाव्यात, असा सूचक उल्लेखही केला.
रहमान म्हणाले की, सध्या इंडस्ट्रीत क्रिएटिव्ह लोक निर्णय घेत नाहीत. अनेक गोष्टी थेट न सांगता कुजबुजत पोहोचतात. एखाद्या प्रोजेक्टसाठी त्यांना संपर्क केला जातो, पण शेवटी म्युझिक कंपनी कोणालातरी दुसऱ्यालाच निवडते. या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून काहींनी त्यांच्या विधानाला विरोध केला आहे. गायक अनुप जलोटा यांनी तर रहमान यांना हिंदू धर्मात परतण्याचा सल्ला दिल्याने वाद आणखी चिघळला.
ए. आर. रहमान यांचा जन्म 6 जानेवारी 1967 रोजी मद्रासमध्ये झाला. त्यांचं मूळ नाव ए. एस. दिलीप कुमार होतं. त्यांनी केवळ दहावीपर्यंत शिक्षण घेतलं. 1989 मध्ये त्यांच्या वडिलांचं निधन झाल्यानंतर कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. या काळात त्यांची धाकट्या बहिणीची प्रकृती गंभीर होती.
बहिणीच्या कुंडलीसाठी आई एका हिंदू ज्योतिषांकडे गेली असताना, त्यांना दिलीप कुमार यांचं नाव बदलण्याचा सल्ला मिळाला. त्याच वेळी कुटुंब सूफी संत करीमुल्लाह शाह कादरी यांच्या संपर्कात आलं. त्यांच्या आशीर्वादामुळे बहिणीच्या तब्येतीत सुधारणा झाल्याचा अनुभव मिळाल्यानंतर दिलीप कुमार यांनी ‘रहमान’ हे नाव स्वीकारलं. पुढे आईने त्यात ‘अल्लाह रक्खा’ जोडले आणि ते ए. आर. रहमान म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
1992 मध्ये मणिरत्नम यांच्या ‘रोजा’ चित्रपटातून रहमान यांना खरी ओळख मिळाली. 2009 मध्ये ‘स्लमडॉग मिलियनेअर’साठी त्यांनी ऑस्कर पुरस्कार जिंकत जागतिक स्तरावर भारताचं नाव उज्ज्वल केलं. भारतासह परदेशातही त्यांची मोठी ओळख असून, कॅनडामध्ये त्यांच्या नावाने रस्ता आहे.
1994 साली रहमान यांच्या आई योग्य जीवनसाथी शोधत होत्या. त्या एका दर्ग्यावर प्रार्थना करत असलेल्या तरुणीला पाहून त्यांना आवडले. त्या तरुणीच्या वडिलांशी संवाद साधल्यानंतर पुढे रहमान यांचा विवाह सायरा नामक मुलीशी झाला. मात्र, 2024 मध्ये दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला असून सध्या ते वेगवेगळं राहत आहेत.
रहमान यांनी आपले वैवाहिक जीवन सुसंवादी पद्धतीने पार पाडले असून, विभक्त होण्याच्या निर्णयाबाबत दोघांनाही समाजात काही वाद निर्माण होऊ दिला नाही.
ए. आर. रहमान यांची ओळख फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही. कॅनडातील ओंटारियो प्रांतातील मारखाम शहरात त्यांच्या नावाने ‘ए. आर. रहमान स्ट्रीट’ नावाचा रस्ता आहे. संगीत क्षेत्रातील योगदानाची दखल घेत ऑक्सफर्डच्या ट्रिनिटी म्युझिकल कॉलेजने त्यांना शिष्यवृत्ती दिली होती. या माध्यमातून त्यांनी पाश्चिमात्य शास्त्रीय संगीताचं औपचारिक शिक्षण घेतलं.
रहमान यांचा आवाज आणि संगीत जगभरातील चाहत्यांना भावलं आहे. ‘तेरी मिट्टी’, ‘फिलहाल’, ‘सारी दुनिया जला देंगे’, ‘सडी गली’ यांसारख्या गाण्यांनी त्याने संपूर्ण देशात आणि परदेशात आपली ओळख निर्माण केली आहे.
रहमानच्या विधानामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे. काहींनी त्यांच्यावर टीका केली, तर काहींनी त्यांना समर्थन दिलं. गायक अनुप जलोटा यांनी रहमान यांना हिंदू धर्मात परतण्याचा सल्ला दिल्याने वाद आणखी चिघळला. या चर्चेने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पॉवर डायनॅमिक्स, सांप्रदायिक संदर्भ आणि इंडस्ट्रीतील निर्णय प्रक्रियेवरील प्रश्न पुन्हा उभे केले आहेत.
रहमान यांच्या अनुभवातून असे दिसून येते की, इंडस्ट्रीतील क्रिएटिव्ह आणि निर्णय घेणारे लोक यामध्ये संतुलन राखणे किती अवघड आहे. तरीही, त्यांच्या संगीताने जगभरातील चाहत्यांमध्ये त्यांचा प्रभाव कायम राहिला आहे.