अक्षय खन्नाने ‘धुरंधर’ चित्रपटात घातलेला गॉगल नेमका किती महाग आहे? तो कोणत्या कंपनीचा आहे?

अभिनेता अक्षय खन्नाचा बहुचर्चित चित्रपट धुरंधर सध्या सर्वत्र चर्चेत असून बॉक्स ऑफिसवर त्याने दमदार यश मिळवलं आहे. ‘छावा’नंतर अक्षय खन्नाचा हा चित्रपट त्याच्या करिअरसाठी एक मजबूत कमबॅक मानला जात आहे. चित्रपटातील त्याची भूमिका, संवादफेक आणि विशेषतः त्याची धडाकेबाज एण्ट्री प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवत आहे. चित्रपटातील ‘Fa9la (फस्ला)’ हे एण्ट्री साँग सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या गाण्यात अक्षय खन्ना काळ्या रंगाच्या सूटमध्ये अतिशय रॉयल आणि आत्मविश्वासपूर्ण अंदाजात दिसतो. तो आपल्या लक्झरी कारमधून उतरतो, एका छोटेखानी कार्यक्रमात प्रवेश करतो आणि उपस्थित सगळ्यांना सलाम करत खास स्टाइलमध्ये नृत्य करताना दिसतो.
त्याचा हा लूक आणि बॉडी लँग्वेज प्रेक्षकांना विशेष भावले आहेत. या संपूर्ण सीक्वेन्समध्ये अक्षय खन्नाच्या लूकमध्ये आणखी भर घालणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे त्याने घातलेला स्टायलिश काळा गॉगल. हा गॉगल इतका आकर्षक आहे की चित्रपट पाहताना चाहत्यांचं लक्ष थेट त्याकडे वेधलं गेलं. त्यामुळेच सोशल मीडियावर या गॉगलची किंमत किती आहे आणि तो कोणत्या ब्रँडचा आहे, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
या गॉगलविषयी सध्या अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली, तरी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म रेडिट (Reddit) वर यासंबंधी एक पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली आहे. एका युजरने अक्षय खन्नाने धुरंधरच्या एण्ट्री साँगमध्ये घातलेल्या गॉगलविषयी प्रश्न विचारला होता. त्या पोस्टवर अनेक युजर्सनी प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यापैकी काहींनी हा गॉगल GIGI Studios या आंतरराष्ट्रीय ब्रँडचा असल्याचं सांगितलं आहे. रेडिटवरील माहितीनुसार, अक्षय खन्नाने वापरलेला गॉगल GIGI Studios 6670/1 या मॉडेलचा असल्याचं म्हटलं जात आहे. या मॉडेलची किंमत अंदाजे २५ हजार रुपये इतकी असल्याचं युजर्सनी नमूद केलं आहे. अर्थात, ही माहिती सोशल मीडियावर आधारित असून याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
GIGI Studios ही स्पेनमधील एक नामांकित आणि प्रीमियम आयवेअर कंपनी आहे. याआधी ही कंपनी GIGI Barcelona या नावाने ओळखली जात होती. ही एक कुटुंबीयांच्या मालकीची कंपनी असून तिची स्थापना 1962 साली करण्यात आली होती. आज या कंपनीची उत्पादने तब्बल 45 देशांमध्ये विकली जातात. या ब्रँडची सर्वात खास बाब म्हणजे येथील चष्म्याच्या फ्रेम्स हाताने तयार केल्या जातात. एका चष्म्याची फ्रेम तयार करण्यासाठी सुमारे 100 टप्प्यांची प्रक्रिया पार पाडली जाते. त्यामुळेच या ब्रँडचे चष्मे दर्जेदार, टिकाऊ आणि स्टायलिश मानले जातात.
GIGI Studios चे चष्मे केवळ सामान्य ग्राहकांमध्येच नव्हे, तर जगभरातील अनेक सेलिब्रिटींमध्येही लोकप्रिय आहेत. अमेरिकन अभिनेत्री जेसिका बिएल (Jessica Biel), ब्रिटिश अभिनेता व गायक एड वेस्टविक (Ed Westwick), अमेरिकन मॉडेल व अभिनेता एरिन वॉसन (Erin Wasson) यांसारख्या अनेक नामांकित कलाकारांनी या ब्रँडचे चष्मे वापरले आहेत. अक्षय खन्नासोबतच मूळची भारतीय अभिनेत्री बनिता संधू हिलाही GIGI Studios चा गॉगल वापरताना पाहण्यात आलं आहे. त्यामुळे ‘धुरंधर’मधील अक्षय खन्नाचा गॉगल हा केवळ स्टाइल स्टेटमेंट नसून आंतरराष्ट्रीय फॅशनचा एक भाग ठरत असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
FAQ
‘धुरंधर’ चित्रपटात अक्षय खन्नाने घातलेला गॉगल कोणत्या कंपनीचा आहे?
सोशल मीडियावरील माहितीनुसार, अक्षय खन्नाने घातलेला गॉगल स्पेनच्या प्रसिद्ध GIGI Studios या कंपनीचा असल्याचं सांगितलं जात आहे.
अक्षय खन्नाच्या गॉगलची अंदाजे किंमत किती आहे?
रेडिटवरील युजर्सनुसार, हा गॉगल GIGI Studios 6670/1 मॉडेलचा असून त्याची अंदाजे किंमत सुमारे २५ हजार रुपये आहे.
GIGI Studios कंपनीची खासियत काय आहे?
GIGI Studios ही स्पेनची फॅमिली-रन कंपनी असून तिची स्थापना 1962 मध्ये झाली. या कंपनीचे चष्मे हाताने तयार केले जातात आणि एका फ्रेमसाठी सुमारे 100 टप्प्यांची प्रक्रिया केली जाते.