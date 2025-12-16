English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आवाज कुठपर्यंत जाईल? लाहोरपर्यंत…', 'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओलची जबरदस्त गर्जना; शत्रूला धडकी भरवणारा टीझर

Broder 2 Teaser Out : 'बॉर्डर 2'चा टीझर, ज्याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते, अखेर प्रेक्षकांसमोर आला. हा टीझर 1971च्या भारत-पाक युद्धाच्या विजयी दिनी प्रदर्शित करण्यात आला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 16, 2025, 03:05 PM IST
'आवाज कुठपर्यंत जाईल? लाहोरपर्यंत…', 'बॉर्डर 2'मध्ये सनी देओलची जबरदस्त गर्जना; शत्रूला धडकी भरवणारा टीझर

ज्याची चाहत्यांना आतुरतेने वाट पाहत होती, तो 'बॉर्डर २'चा टीझर अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. 'बॉर्डर २'ची घोषणा झाल्यापासूनच हा चित्रपट चर्चेत होता आणि टीझरच्या प्रदर्शित होण्याने उत्सुकता आणखी वाढवली आहे. 1971 साली झालेल्या भारत-पाक युद्धाच्या विजयी दिनी हा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला असून प्रेक्षकांना युद्धभूमीतील रोमांचक अनुभव देण्याची तयारी सुरु झाली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

सत्य घटनेवर आधारित 'बॉर्डर २'मधून भारत-पाक युद्धातील ऐतिहासिक घटनांचा प्रसंग चित्रित केला जाणार आहे. टीझरमधून सुरुवातीपासूनच युद्धभूमीची तीव्रता प्रेक्षकांसमोर आली आहे. फायटर प्लेन उडताना दिसतात, बंदुकांच्या गोळ्यांचा आवाज ऐकू येतो आणि युद्धाची परिस्थिती निखळ रित्या अनुभवायला मिळते. युद्धाच्या भयानकतेतही भारतीय सैनिकांचे धैर्य आणि शौर्य स्पष्टपणे दिसून येते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

टीझरमध्ये सनी देओलच्या आवाजात प्रेक्षकांच्या अंगावर शहारे उडवणारे डायलॉग ऐकू येतात 'तुम जहाँ से भी घुसने की कोशिश करोगे... आसमान से, जमीन से, समुंदर से... सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खडा पाओगे जो आँखों में आँखें डालकर सीना ठोककर कहेगा हिंमत है तो आ खड़ा है हिंदुस्तान...' या डायलॉगमुळे टीझरमध्ये देशभक्तीची ज्वाला स्पष्ट होते. टीझरमध्ये अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि सनी देओल शत्रूशी लढताना दिसत आहेत. लष्कर अधिकारी सनी देओलचा सीन विशेष लक्ष वेधून घेतो जिथे तो आपल्या फौजेला विचारतो 'आवाज कहाँ तक जाएगी?' आणि उत्तर येते 'लाहौर तक!' हा दृश्य युद्धभूमीतील जोश आणि देशभक्तीचे प्रतीक ठरतो.

टीझरमध्ये प्रत्येक पात्राची भूमिका स्पष्टपणे दिसते, सनी देओलचा दमदार अवतार, दिलजीत दोसांझचा कटू आत्मविश्वास, अहान शेट्टीची निर्भिडता आणि वरुण धवनचा धाडसी अंदाज प्रेक्षकांना भुरळ घालतो. युद्धाच्या ताण, सैनिकांच्या शौर्याची दखल आणि देशभक्तीचा संदेश यामुळे टीझर अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. अनुराग सिंह यांनी 'बॉर्डर 2'चे दिग्दर्शन केले असून चित्रपटाच्या कथानकावर आणि दृश्यात्मक प्रभावावर त्यांचा विशेष भर आहे. टीझरमधून युद्धभूमीतील नाट्यमय आणि वास्तविक घटनेचा अनुभव प्रेक्षकांना मिळतो. याशिवाय, टीझरमधील संगीत आणि ध्वनी प्रभाव युद्धाच्या वातावरणाशी सुसंगत असून प्रेक्षकांचा रोमांच वाढवतो.

'बॉर्डर 2' 23 जानेवारी 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षक आणि युद्धावर आधारित चित्रपटप्रेमींमध्ये उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. टीझरने प्रेक्षकांना केवळ युद्धभूमीचा अनुभव दिला नाही, तर भारतीय सैनिकांच्या धैर्य, शौर्य आणि देशभक्तीची जाणीवही पुन्हा जागवली आहे. शिवाय, टीझरमधील दृश्ये आणि अभिनय प्रेक्षकांना पात्रांशी जोडतात. सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी आणि वरुण धवन यांच्या दमदार अभिनयामुळे युद्धाचे दृश्य अत्यंत प्रभावी आणि यथार्थ वाटते. टीझरने युद्धभूमीतील शौर्य, देशभक्ती आणि सैनिकांच्या मनोबलाची खरी जाणीव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवली आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Sunny deol ghatak Moviesunny deol newsGhatak Imdb Rating movieSunny Deol Superhit Filmsentertainment news

इतर बातम्या

'मुंबईत ठरवून बंद पाडल्या जातायत शाळा', मराठी अभ्...

महाराष्ट्र बातम्या