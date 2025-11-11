English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जितेंद्र यांची प्रकृती आता कशी आहे? तुषार कपूरनं दिला हेल्थ अपडेट.

Tusshar kapoor gives health update about Jitendra : ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र यांचा पडलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल. 

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 11, 2025, 06:38 PM IST
बॉलिवूड सिनेइंडस्ट्री सध्या अनेक निराशाजनक बातम्यांनी थरकावली आहे. काही दिवसांपूर्वी सुलक्षणा पंडित आणि जरीन खान यांचं निधन झालं, तर आता ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांची तब्येतही नाजूक असल्याचं म्हटलं जात आहे. याच दरम्यान, अभिनेता प्रेम चोप्रा यांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये एक चिंता निर्माण झाली आहे आणि सिनेप्रेमींमध्ये काळजीची लाट पाहायला मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, जरीन खान यांच्या प्रार्थना सभेत सहभागी होण्यासाठी आलेल्या जितेंद्र यांचा तोल गेला आणि ते खाली पडल्याचं व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालं. हा व्हिडिओ पाहून चाहत्यांमध्ये मोठा आश्चर्य आणि चिंता निर्माण झाली होती, विशेषत 86 वर्षीय जितेंद्र यांच्या वयामुळे. अनेकांनी सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल विचारणा केली आणि त्यांची तब्येत कशी आहे, हे जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली.

सोमवारी, 10 नोव्हेंबर रोजी अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता संजय खान यांच्या पत्नी जरीन खान यांच्यासाठी प्रार्थना सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सभेत सहभागी होण्यासाठी आलेले जितेंद्र कारमधून उतरत असताना पाय पुढच्या पायरीवर लागल्याने तोल गमावला आणि खाली पडले. या घटनेत उपस्थित सुरक्षा रक्षक आणि पापाराझींनी लगेच त्यांना उचलून मदत केली. सुदैवाने, जितेंद्र यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. त्यांनी स्वतःच्या बळावर उभे राहून या क्षणाकडे हसत दुर्लक्ष केलं.

या घटनेनंतर तुषार कपूर यांनी चाहत्यांना दिलासा दिला. त्यांनी ‘बॉम्बे टाइम्स’शी बोलताना सांगितलं, 'बाबा अगदी ठीक आहेत. ही एक किरकोळ घटना होती. त्यांचा तोल गेला, ते पडले, पण त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. काळजी करण्यासारखं काहीही नाही.' यामुळे चाहत्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंता कमी झाली आहे. जितेंद्र यांचा हा अनुभव फक्त एका हलक्या घटनेपुरता मर्यादित राहिला असून, ते लवकरच आपल्या कार्यक्रमांमध्ये परत सामील होतील अशी अपेक्षा आहे. ही घटना जितेंद्र यांच्या वयोमानानुसार आणि सध्या सिनेइंडस्ट्रीत सुरु असलेल्या निराशाजनक वातावरणामुळे अधिक चर्चेचा विषय बनली आहे.

दरम्यान, सिनेइंडस्ट्रीतील चाहत्यांना या घटनेने शिकवले की, जरी कलाकार वयस्कर असले तरी त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेतली जाते आणि त्यांच्यावर योग्य पद्धतीने लक्ष ठेवले जाते. जितेंद्र यांची तब्येत पूर्णपणे स्थिर असल्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी जितेंद्र यांची प्रकृती विचारून आणि त्यांना लवकर बरे व्हावे, अशी प्रार्थना केली आहे. या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की सिनेइंडस्ट्रीतील कलाकारांची सुरक्षा आणि आरोग्य कधीही दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जितेंद्र यांचा तोल गमावल्याचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला?
सोमवारी 10 नोव्हेंबर रोजी जरीन खान यांच्या प्रार्थना सभेसाठी आलेले जितेंद्र कारमधून उतरत असताना पाय पुढच्या पायरीवर लागल्याने तोल गमावले. हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

जितेंद्र यांना या घटनेत कोणती दुखापत झाली का?
सुदैवाने, जितेंद्र यांना कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. ते स्वतःच्या बळावर उभे राहिले आणि घटना हलक्या स्वरूपाची होती.

जितेंद्र यांची तब्येत कशी आहे?
तुषार कपूर यांनी सांगितले की, जितेंद्र अगदी ठीक आहेत. ही केवळ किरकोळ घटना होती आणि काळजी करण्यासारखं काहीही नाही.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
jintendratusharkapoor#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment entertainment news

