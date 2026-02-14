कारागृहात कसं आयुष्य जगतोय राजपाल यादव? तुरुंगात काय घडतंय?

राजपाल यादवला तुरुंगात कोणतीही VIP सुविधा मिळालेली नाही. नवभारत टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, ते जेल नंबर-२ मध्ये आहेत आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन इतर सामान्य कैद्यांसारखेच आहे. प्रत्येक दिवसाची सुरुवात सकाळी ५-६ वाजता होते, त्यानंतर ते फ्रेश होऊन नाश्ता करतात. संध्याकाळी 7 वाजता जेवण केले जाते आणि रात्री सुमारे 10 वाजता ते झोपतात. त्यांचा दिनक्रम इतर कैद्यांप्रमाणे साधा आणि नियमित आहे.
तुरुंगात त्यांना कसलीही विशेष सोय नाही आणि त्यांनी तेच जेवण मिळवले आहे, जे सर्व कैद्यांसाठी ठरवले जाते. यामध्ये साधारणपणे डाळ, भाजी, पोळी आणि भात यांचा समावेश असतो. राजपाल यादव यांचे जीवन इतर कैद्यांसारखेच साधे आणि तणावमुक्त असले तरी, ते आपल्या सहकार्यांशी संवाद साधत आणि त्यांना हसवून मानसिक आराम देत आहेत.
राजपाल यादव हे त्यांच्या सहकार्यांना खूप काही शिकवतात आणि अनुभवाचे महत्त्व सांगतात. जेव्हा एखादा कैदी त्यांना तुरुंगात येण्याचे कारण विचारतो, तेव्हा ते मोकळेपणाने उत्तर देतात. राजपाल यादव आपल्या सहकारी कैद्यांना सांगतात की, 'चांगल्या काळात सर्वजण सोबत असतात, पण वाईट वेळ आल्यावर खूप कमी लोक तुम्हाला साथ देतात.' त्यांचे हे वचन किंवा विचार हे त्यांच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीला आणि समाजातील ताण तणावांना एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्यासाठी प्रेरणादायक ठरतात. ते कायम सांगतात की, 'मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही, पण परिस्थिती अशी निर्माण झाली की मला येथे यावे लागले.'
राजपाल यादव यांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यांना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि असे सांगितले की, "तुम्ही तुरुंगात यासाठी गेलात कारण तुमचे वचन पाळले नाही." या निर्णयामुळे त्यांना तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.
राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली असून, आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. त्यांची न्यायालयीन लढाई अजूनही सुरू आहे, आणि या केसच्या निकालावर त्यांची भविष्यवाणी अवलंबून आहे.
राजपाल यादव यांनी चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. या प्रकरणात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला गेला असून, आता पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. त्यांचे वकिल कोर्टात जामीन मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न करणार आहेत. यापूर्वी, राजपाल यादव यांनी सांगितले की त्यांनी कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही आणि परिस्थितीमुळेच त्यांना हा कठीण निर्णय घ्यावा लागला आहे.
राजपाल यादव यांच्या तुरुंगातील जीवनाची कहाणी त्यांच्या कुटुंबीयांवर आणि चाहत्यांवर एक वेगळाच प्रभाव टाकते. ते हल्ली आपली मानसिकता आणि मानसिक शांती टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या सहकार्यांना हसवण्याचा आणि त्यांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जरी त्यांना तुरुंगात कोणतीही विशेष सोय मिळालेली नाही, तरी ते आपला सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून सामंजस्यपूर्ण जीवन जगत आहेत.