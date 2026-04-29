Raja Shivaji Movie: जितेंद्र जोशीला कशी मिळाली राजा शिवाजी सिनेमात भूमिका? रितेशने सांगितलं रातोरात लूक टेस्टचा किस्सा

Raja Shivaji Movie Jitendra Joshi Casting: एका मुलाखतीमध्ये रितेश देशमुखने जितेंद्र जोशीला राजा शिवाजी सिनेमात कसं घेतलं याबद्दल खुलासा केला आहे. जिनिलिया देशमुखने यामध्ये कशी मदत केली याबद्दलही त्याने सांगितलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 29, 2026, 12:52 PM IST
Photo Credit: Social Media

Raja Shivaji Movie Jitendra Joshi Casting Story: सध्या महाराष्ट्रात एकाच सिनेमाची चर्चा सुरु आहे आणि ते म्हणजे रितेश देशमुखचा राजा शिवाजी हा सिनेमा. या सिनेमाने प्रदर्शित होण्याआधीच आपली क्रेझ वाढवली आहे. अगदी प्रत्येजकाच्या तोंडी या सिनेमाचं नाव आहे. याशिवाय या सिनेमाच्या कास्टिंगचीही फारच चर्चा आहे. येत्या १ मे रोजी सिनेमागृहात रिलीज होणाऱ्या या सिनेमात अनेक मराठी कलाकारही आहेत. यातलाच एक नाव म्हणजे जितेंद्र जोशी हा अभिनेता. लोकसत्ताला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये  सिनेमाचा दिग्दर्शक रितेश देशमुखने जितेंद्र जोशीच्या कास्टिंगबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.  

रितेश देशमुखने सांगितला किस्सा 

‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान घडलेली गोष्ट दिग्दर्शक रितेश देशमुखने सांगितली आहे. त्याने या चित्रपटासाठी कलाकारांची निवड करताना आलेल्या अडचणीबद्दल आणि त्यातून कसा मार्ग काढला, याबद्दल खुलासा केला आहे.  चित्रपटाचे शूटिंग सुरू होण्याच्या अगदी काही दिवस आधीच एका महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी ठरलेला कलाकार उपलब्ध राहिला नाही. सेट पूर्णपणे तयार होता आणि वेळही फारच कमी उरला होता. अशा परिस्थितीत नव्याने सेट उभारणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ही भूमिका कोण करणार हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.

जिनिलियाने सुचवलं नाव 

याच वेळी जिनिलिया देशमुखने एक नाव सुचवलं. ते नाव होतं जितेंद्र जोशी यांचं. अडचणीत सापडल्यावर जिनिलिया म्हणाली आपण जितेंद्र जोशी यांना विचारून पाहूया. सुरुवातीला इतक्या उशिरा कोणाला विचारणे योग्य ठरेल का, याबद्दल संभ्रम होता. पण शेवटी त्यांनी प्रयत्न करून पाहण्याचा निर्णय घेतला. रितेशने लगेचच जितेंद्र जोशीला  फोन केला. परिस्थिती समजावून सांगितली की, भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, दुसऱ्याच दिवशी शूटिंग आहे आणि त्याआधी रात्री लूक टेस्ट करावी लागेल. हे ऐकल्यावर जितेंद्र जोशी यांनी कोणताही विचार न करता लगेच होकार दिला.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एका फोनवर झालं काम 

रितेश देशमुख यांच्या मते, एका फोनवर इतक्या मोठ्या प्रोजेक्टसाठी तयार होणे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यांनी याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत सांगितले की, या चित्रपटात सहभागी झालेल्या प्रत्येक कलाकाराचे योगदान आणि प्रेम यामुळेच हा सिनेमा पूर्ण होऊ शकला.

‘राजा शिवाजी’ हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट जिओ स्टुडिओ  प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्म कंपनी निर्मित असून, ज्योती देशपांडे आणि जिनिलीया देशमुख यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी मराठी आणि हिंदी अशा दोन भाषांमध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

