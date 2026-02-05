गोविंदाचे नेमके किती लग्न झाले आहेत ? मॅनेजर शशी सिन्हाने केला खुलासा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
How many marriages has Govinda had : गोविंदा आणि सुनीता आहुजाबाबतच्या अफवांवर मॅनेजर शशी सिन्हा म्हणाल्या की त्या निराधार आहेत, दोघेही कुटुंबाची काळजी घेत आहेत आणि गोविंदा लवकरच कामावर परतणार आहेत.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 5, 2026, 01:49 PM IST
बॉलिवूडचे लोकप्रिय अभिनेते गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा पुन्हा चर्चेत आले आहेत. अनेकदा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी अफवा आणि गॉसिप मीडिया मध्ये चर्चेचा विषय बनतात. काही काळापूर्वी, गोविंदाच्या वैवाहिक आयुष्यासंबंधी आणि काही घरगुती प्रकरणांबाबत चर्चा रंगली होती. या सर्व अफवांवर आता गोविंदाचे व्यवस्थापक शशी सिन्हा यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना शशी सिन्हा म्हणाल्या की, गोविंदाच्या आयुष्यात ‘2-4 लग्नं’ झाल्याच्या अफवांमुळे चुकीच्या माहितीची गळती झाली आहे. रोमान्सविषयक बातम्या नेहमी येतात, पण त्या कधी खरी नसतात. घरगुती वातावरण आणि अफवा यामुळे चाहत्यांमध्ये वादळ उडालं, पण वास्तविक परिस्थिती वेगळी आहे. शशी सिन्हा यांनी स्पष्ट केले की, गोविंदा आणि सुनीता यांच्यात कुठलीही समस्या नाही, दोघेही आपले कुटुंब आणि मुलांची काळजी घेत आहेत आणि अफवा पूर्णपणे निराधार आहेत.

शशी सिन्हा यांनी सांगितले की, गोविंदा पुन्हा कामावर परत येण्याच्या मार्गावर आहेत. काही चित्रपटांचे नियोजन चालू असून, त्यांनी स्वतःच्या होम-प्रोडक्शनवर काम सुरु केले आहे. त्यांनी आश्वस्त केले की, “जेव्हा लोक गोविंदाबद्दल अफवा पसरवतात, तेव्हा खूप दुःख होतं. देवाने त्यांच्या आयुष्यात सर्व काही चांगले व्हावे, हीच प्रार्थना आहे.”

यापूर्वीही सुनीता आहुजा यांनी गोविंदावर काही अफेअरच्या आरोपांबाबत विधान केले होते. त्यावर गोविंदा म्हणाले की, 'काही लोक कट रचतात, पण घरकुटुंब आणि नाते सुरक्षित ठेवणे महत्वाचे आहे. मी आणि सुनीता दोघेही हुशार आहोत, आणि काहीही चुकीचे नाही.'

शशी सिन्हाच्या या खुलाश्यानंतर गोविंदाच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयीच्या अफवांना मोठा विराम मिळाला असून, चाहते आणि चाहत्यांच्या मनात याबाबत स्पष्टता आली आहे.

