English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • धर्मेंद्र यांना ‘इक्कीस’ चित्रपटासाठी किती मानधन मिळालं होतं ?

धर्मेंद्र यांना ‘इक्कीस’ चित्रपटासाठी किती मानधन मिळालं होतं ?

How much Fees did Dharmendra get For Ikkis : ‘इक्कीस’ हा दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट ठरला आहे. त्यांच्या परफॉर्मन्सचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. श्रीराम राघवन यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटासाठी धर्मेंद्र यांना किती फी मिळाली होती, जाणून घेऊया.

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 2, 2026, 05:43 PM IST
धर्मेंद्र यांना ‘इक्कीस’ चित्रपटासाठी किती मानधन मिळालं होतं ?

Dharmendra : हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांनी 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी अखेरच्या श्वासापर्यंत सिनेमात योगदान दिल्यानंतर जगाला निरोप घेतला. त्यांच्या निधनानंतर जवळपास एका महिन्याने त्यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’ 1 जानेवारीला थिएटर्समध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन श्रीराम राघवन यांनी केले आहे आणि धर्मेंद्र महत्वाच्या भूमिकेत झळकले आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

चित्रपटात धर्मेंद्र यांच्यासोबत अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा, अक्षय कुमारची भाची सिमर भाटिया आणि जयदीप अहलावत हे कलाकारही आहेत. या कलाकारांनी केलेला अभिनय प्रेक्षकांसमोर प्रभावी ठरला असून सर्वत्र कौतुक होत आहे. विशेषतः धर्मेंद्र यांची कामगिरी प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनाही भावली आहे. त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटातील भूमिकेने पुन्हा एकदा त्यांचे सामर्थ्य अधोरेखित केले आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, या चित्रपटासाठी धर्मेंद्र यांना 20 लाख रुपये मानधन दिले गेले. चित्रपटात त्यांनी इंडियन आर्मीच्या सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल यांचे वडील ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल यांचा रोल साकारला आहे. धर्मेंद्र यांचा हा रोल प्रेक्षकांच्या हृदयात खोलवर बसला आहे, कारण त्यांनी आपली पात्र भूमिका अत्यंत निस्सीम भावभावनेने सादर केली.

चित्रपटात दुसऱ्या महत्त्वाच्या भूमिकेत अगस्त्य नंदा दिसतो, ज्याने अरुण खेत्रपालच्या रोलमध्ये उत्कृष्ट अभिनय केला आहे. अरुण खेत्रपाल हे वयाच्या 21 व्या वर्षी देशासाठी शहीद झाले होते. अगस्त्यच्या भावनिक अभिनयामुळे प्रेक्षकांमध्ये खूपच भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. चित्रपटातील इतर कलाकार, जसे की सिमर भाटिया आणि जयदीप अहलावत, यांनीही आपापल्या भूमिकेत जबरदस्त कामगिरी केली आहे. विशेषतः चित्रपटातील फार्मास्युटिकल, सैनिकी आणि ऐतिहासिक घटकांचे मिश्रण प्रेक्षकांना खूप भावले आहे.

'इक्कीस’ हा चित्रपट केवळ धर्मेंद्र यांचा शेवटचा सिनेमा नाही, तर त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीचा एक संस्मरणीय अध्याय म्हणून कायम स्मरणात राहणार आहे. धर्मेंद्र यांचा अभिनय, त्यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या शेवटच्या रोलमुळे चित्रपट ऐतिहासिक ठरला आहे. प्रेक्षक, समीक्षक आणि चाहत्यांकडून चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर सकारात्मक प्रतिक्रिया येत आहेत. धर्मेंद्र यांचे चाहते त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटातील अभिनयाचे कौतुक करत आहेत आणि ‘इक्कीस’ला अत्यंत भावनिक आणि स्मरणीय चित्रपट मानले जात आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
dharmendraEsha Deolhema maliniPrakash Kaurdharmendra first wife

इतर बातम्या

अखेर सत्य उघड! 150 बॉडीगार्डचा दावा खरा की अफवा? तान्या मित...

मनोरंजन