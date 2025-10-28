English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता तुमच्या लग्नात सलमान खानलाही बोलवा! स्टारला आमंत्रण देण्याची ही धमाल संधी आणि खर्च ऐकून थक्क व्हाल!

How much does Salman Khan Charge for weddings : लग्नात सलमान खानला बोलवायचंय? जाणून घ्या, त्यासाठी किती फी द्यावी लागेल!  

Intern | Updated: Oct 28, 2025, 03:07 PM IST
आता तुमच्या लग्नात सलमान खानलाही बोलवा! स्टारला आमंत्रण देण्याची ही धमाल संधी आणि खर्च ऐकून थक्क व्हाल!

आपलं लग्न हे आयुष्यातलं सर्वात खास आणि संस्मरणीय क्षण असतं. प्रत्येकजण आपलं लग्न एकदम थाटामाटात, आलिशान आणि चित्रपटातील दृश्यांसारखं व्हावं असं स्वप्न बघत असतो. सनई-चौघड्यांच्या गजरात, चमकदार लाईट्समध्ये, नृत्य आणि गाण्यांच्या साक्षीनं आपलं लग्न पार पडावं, ही अनेकांची इच्छा असते. मात्र, प्रत्येकाचं स्वप्न वास्तवात उतरवणं शक्य नसतं. सध्याचा काळ हा सोशल मीडियाचा आहे. इंस्टाग्राम, युट्यूब, आणि फेसबुकसारख्या माध्यमांवर आजकाल लग्नसोहळ्यांचे व्हिडिओ आणि भन्नाट थीम्स मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. कधी सेलिब्रिटींसारखे कपडे, तर कधी फिल्मी स्टाईल एन्ट्रीज — प्रत्येक जोडपं आपल्या लग्नाला “अनोखा” बनवण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना राबवतं.

या सर्वांमध्ये एक ट्रेंड विशेष चर्चेत आला आहे लग्नात सेलिब्रिटींना बोलावण्याचा

होय, श्रीमंत आणि प्रभावशाली कुटुंबं आता आपल्या लग्नाला ‘ग्लॅमर टच’ देण्यासाठी थेट बॉलिवूड स्टार्सनाच आमंत्रित करताना दिसतात. काही जण कलाकारांना फक्त पाहुणे म्हणून बोलावतात, तर काहीजण परफॉर्मन्ससाठीही मोठं मानधन देतात. काही वेळा हे कलाकार लग्नघरातील जवळचे मित्र असतात आणि ते आपसूकच त्या सोहळ्यात सहभागी होतात. पण, बहुतांश वेळा हे स्टार्स मोठं मानधन घेऊनच लग्नात हजेरी लावतात.

गुजरातमधील शाही विवाह — बॉलिवूड स्टार्सचा जल्लोष

मध्यंतरी गुजरातमध्ये असाच एक भव्य विवाहसोहळा पार पडला. या लग्नात बॉलिवूडमधील दिग्गज कलाकारांची फौजच जमली होती. शाहरुख खान, सलमान खान, सारा अली खान, करण जोहर, अनन्या पांडे, आणि कॉमेडियन भारती सिंह यांसारख्या स्टार्सनी या सोहळ्याला चारचाँद लावले. या लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल झाला होता. भारती सिंहने सूत्रसंचालनाची जबाबदारी सांभाळली होती, तर सलमान आणि शाहरुखने परफॉर्मन्सही केला असल्याची चर्चा होती. हा विवाह एका प्रसिद्ध बिझनेसमनच्या मुलीचा होता आणि या लग्नावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचं सांगितलं जातं. या घटनेनंतर लोकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला 'सलमान खान किंवा शाहरुख खान यांना लग्नात बोलवायचं झालं, तर त्यासाठी नेमकं किती पैसे द्यावे लागतात?'

सलमान खानची फी ऐकून थक्क व्हाल!

मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान खान आणि शाहरुख खान लग्नांमधील परफॉर्मन्ससाठी तब्बल तीन कोटी रुपये मानधन आकारतात. याशिवाय, त्यांच्या प्रवासाचा खर्च, राहण्याची व्यवस्था, सुरक्षा, मेकअप टीम, आणि इतर सोयीसुविधांचा खर्च आयोजकांनाच करावा लागतो. अर्थात, अशा प्रकारच्या लग्नांची एकूण किंमत 10 ते 15 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते! सलमान खान हे बॉलिवूडमधील सर्वात लोकप्रिय आणि मागणी असलेले कलाकार आहेत. त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये किंवा लग्नांमध्ये उपस्थित राहणं म्हणजे 'स्टेटस सिंबॉल' मानलं जातं. त्यामुळेच अनेक श्रीमंत कुटुंबं आपलं लग्न ‘ग्रँड’ आणि चर्चेचं बनवण्यासाठी सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंग, अथवा करण जोहरसारख्या स्टार्सना बोलवतात.

मात्र काही स्टार्स म्हणतात ‘नाही’!

बॉलिवूडमध्ये काही कलाकार मात्र कितीही मोठी ऑफर मिळाली तरी अनोळखी लोकांच्या लग्नात परफॉर्मन्स करत नाहीत. हे कलाकार फक्त आपल्या जवळच्या मित्रपरिवाराच्या किंवा ओळखीच्या लोकांच्या खास प्रसंगीच उपस्थित राहतात. त्यांच्यासाठी हे फक्त काम नसून, भावनिक जोड असलेला क्षण असतो. सलमान खानचा लग्नात परफॉर्मन्स पाहणं हे अनेक चाहत्यांसाठी स्वप्नवत असलं तरी, त्यासाठी मोजावे लागणारे आकडे ऐकून अनेकजण थक्क होतात. पण ज्यांच्याकडे पैशाचा महासाठा आहे, त्यांच्यासाठी हे स्वप्न पूर्ण करणे अशक्य नाही. तर आता प्रश्न असा जर तुम्हाला संधी मिळाली, तर तुम्ही तुमच्या लग्नात दबंग सलमान खानला बोलवाल का? 

सलमान खानला लग्नात बोलवण्यासाठी किती मानधन द्यावं लागतं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सलमान खान लग्नातील उपस्थिती किंवा परफॉर्मन्ससाठी साधारणपणे ३ कोटी रुपये मानधन आकारतो.

सलमान खानच्या फीमध्ये आणखी कोणते खर्च समाविष्ट असतात?
त्यांच्या मानधनाशिवाय आयोजकांना प्रवास, राहणी, सुरक्षा, टीमचा खर्च आणि इतर सोयीसुविधा यांचाही खर्च उचलावा लागतो.

सर्वच सेलिब्रिटी पैसे घेऊन लग्नात परफॉर्म करतात का?
नाही. काही कलाकार फक्त जवळच्या मित्रपरिवाराच्या लग्नात हजेरी लावतात, तर काहीजण कितीही मोठी ऑफर मिळाली तरी अनोळखी लोकांच्या लग्नात परफॉर्म करत नाहीत.

salman khan. salman khan charges

