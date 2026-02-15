राजपाल यादवच्या खात्यात आतापर्यंत किती रक्कम आली? कोणी दिलं फक्त आश्वासन? वाचा देणगीदारांची संपूर्ण यादी!

Rajpal Yadav: बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव त्यांच्या विनोदी भूमिकांसाठी ओळखला जातो. राजपाल यादवला चेक बाऊंस प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावलीय. 5 कोटी कर्जाचे व्याजासह आता ९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. राजपाल यादवने 5 फेब्रुवारीला तिहार जेलमध्ये आत्मसमर्पण केले. या कठीण परिस्थितीत बॉलीवूड, राजकारण आणि व्यावसायिक क्षेत्रातील अनेक व्यक्तींनी मदतीचे आश्वासन दिले आहे. मात्र सोशल मीडियावर दाखवलेली एकजूट प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरली?, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अनेकांनी वैयक्तिक संपर्क करून आर्थिक सहाय्य करण्याची इच्छा व्यक्त केली, पण प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्यात अडथळे येत असल्याची माहिती राजपालच्या मॅनेजरने दिली. प्रत्यक्ष कोणी केलीय मदत आणि कोणी दिलंय आश्वासन? सविस्तर जाणून घेऊया.
राजपाल यादवांच्या बँक खात्यात मदत म्हणून आतापर्यंत सुमारे 1.58 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही रक्कम पूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी पुरेशी नाही, त्यामुळे त्यांची जेलमधून सुटका अजूनही झालेली नाही. व्यवस्थापक गोल्डी यांनी याबद्दल माहिती दिली. दान दात्यांकडून आलेली मदत अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. एकूण कर्ज 9 कोटींवर असल्याने ही रक्कम केवळ एक छोटासा भाग आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर मदतीची घोषणा केली पण प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम 2 कोटींवरही पोहोचलेली नाही. यामुळे यादवांच्या कुटुंबाला अजूनही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे मनेजरने सांगितले.
काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी प्रत्यक्ष रक्कम जमा करून मदत केली आहे. यात संगीतकार राव इंदरजीत सिंह यांनी 1.11 कोटी रुपये, गायक मीका सिंहने 11 लाख रुपये, बिहारचे जनशक्ती जनता दलचे प्रमुख तेज प्रताप यादव यांनी 11 लाख रुपये, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीने 10 लाख रुपये, चित्रपट समीक्षक केआरके म्हणजे कमाल आर. खानने 10 लाख रुपये आणि भजन गायक अनूप जलोटाने 5 लाख रुपये जमा केले आहेत. या दानदात्यांनी वैयक्तिक संपर्क करून ही मदत दिली, ज्यामुळे यादवांच्या खात्यात थोडी तरी वाढ झाल्याची माहिती देण्यात आली.
काही मोठ्या नावांनी मदतीचे वचन दिले, पण अद्याप रक्कम जमा केलेली नाही. यात अभिनेता सलमान खान, अजय देवगन आणि दिग्दर्शक डेविड धवनचा समावेश आहे. त्यांनी मॅनेजरशी संपर्क साधून कायदेशीर प्रक्रियेत मदत करण्याची तयारी दाखवली, पण प्रत्यक्ष निधी आलेला नाही. याशिवाय अभिनेते सोनू सूदने चित्रपटात भूमिका आणि साइनिंग रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले. तर गायक गुरु रंधावाने आगामी प्रकल्पासाठी अॅडव्हान्स पेमेंटचे वचन दिले. मात्र या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नसल्याची माहिती देण्यात आली. सोशल मीडियावर अनेकांनी राजपाल यादवला पाठिंबा दर्शवला पण प्रत्यक्ष मदत फार कमी आली. आतापर्यंतची मदत अपुरी असल्याने यादव अजूनही जेलमध्ये आहेत. पूर्ण कर्ज फेडण्यासाठी आणखी मोठ्या रकमेची गरज आहे.अधिक व्यक्तींनी प्रत्यक्ष सहाय्य केले तरच यादवांची सुटका शक्य होईल, असे सांगण्यात येत आहे.