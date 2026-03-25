‘वाजले की बारा’साठी अमृता खानविलकरला मिळालं 'इतकं' मानधन, अभिनेत्रीने उघड केलं गुपित !

Amruta Khanvilkar : मराठी सिनेजगतात लावणीप्रधान चित्रपटांचा प्रेक्षकांचा तगडा फॅनबेस आहे. अशाच गाजलेल्या लावण्यांमध्ये एक लावणी जगभर प्रसिद्ध आहे – ‘मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजले की बारा...’. संगीतकार अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेली, गुरू ठाकूर यांच्या लेखणीतून अवतरलेली आणि बेला शेंडेंच्या आवाजातील ही लावणी प्रेक्षकांच्या मनावर ठसली.
‘नटरंग’ या चित्रपटातील या लावणीवर मराठी कलाविश्वाची ‘चंद्रमुखी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमृता खानविलकरने अफलातून नृत्य सादर केले. लाखो प्रेक्षक तिच्या थिरकण्यावर मंत्रमुग्ध झाले. आजही हे गाणे ऐकताच प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर अमृताची आठवण येते आणि तिच्या अभिनयाची आठवण ताजी होते.
नुकत्याच व्हरायटी इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत अमृता खानविलकरने या गाण्याच्या शूटिंगचा अनुभव मोकळेपणाने सांगितला. अमृता म्हणाली, 'आम्ही हे गाणं दोन रात्रीत शूट केलं. ‘हे गाणं तू करशील का?’ असा फोन मला रात्री दहा वाजता आला आणि मी लगेच ‘हो’ म्हटलं. त्या वेळी मला या गाण्यासाठी 30 हजार रुपये मानधन मिळाले.'
मानधनापेक्षा या गाण्यामुळे मिळालेल्या लोकप्रियतेबाबत ती अधिक भरभरून बोलली. अमृता म्हणाली, 'एक गोष्ट मी आवर्जून सांगते, या गाण्यामुळे माझं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. मी अशा ठिकाणीही परफॉर्म केलं जिथे वीज नव्हती, तरी लोक फक्त हा डान्स पाहण्यासाठी गर्दी करायचे. अगदी १० दिवसांपूर्वी ‘Nucleya’ च्या कॉन्सर्टमध्येही हे गाणं वाजलं, यावरूनच त्याची जागतिक क्रेझ लक्षात येते. 10 हजार लोकांसमोर परफॉर्म करण्याची संधी याच गाण्यामुळे मिळाली.'
‘वाजले की बारा’ लावणीने फक्त महाराष्ट्रात नाही तर देश-विदेशातही अमृता खानविलकरची ओळख वाढवली. सोशल मीडियावर तिच्या परफॉर्मन्सचे व्हिडिओ लाखों लोक पाहत आहेत. प्रेक्षक तिच्या ऊर्जेचे आणि नृत्यकौशल्याचे कौतुक करत आहेत. अनेकांनी या गाण्याचे रीक्रिएशन करताना त्यातील ऊर्जा आणि अंदाज याची प्रशंसा केली आहे.
अमृता स्वतःला प्रोफेशनल ट्रेंड डान्सर मानत नाही, तरीही तिच्या परफॉर्मन्समधील ऊर्जा प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करते. ती म्हणाली, 'मी नेहमी माझ्या दिग्दर्शकाचं आणि कोरिओग्राफरचं ऐकते. अनेक लोक विचारतात, ‘तुझी एनर्जी कमाल आहे, ती कधीच कमी होत नाही’. माझी डान्समधील ऊर्जा ही सर्व देवाची कृपा आणि वरदान आहे.'
‘वाजले की बारा’ लावणीने अमृता खानविलकरला केवळ लोकप्रियता नाही तर जागतिक मंचावर ओळखही मिळवून दिली. या गाण्यामुळे तिने अनेक महत्त्वाच्या इव्हेंट्समध्ये परफॉर्म करण्याची संधी मिळवली आणि प्रेक्षकांच्या मनात आपली खास जागा निर्माण केली. आजही हे गाणे ऐकताना प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर अमृताची झलक उभी राहते आणि लावणीच्या जगतातील तिचे योगदान अमुल्य आहे.