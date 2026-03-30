सोनम कपूरचा 2023 मध्ये शेवटचा सिनेमा, तरीही वर्षाला 12 कोटी कमावते ; संपत्तीचा एकूण आकडा किती?

Sonam Kapoor Net Worth : बॉलिवूड अभिनेत्री सोनम कपूर दुसऱ्यांदा आई झाली आहे. 29 मार्च रोजी सोनम कपूरने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला आहे. सोनम कपूर आणि पती आनंद आहुजा यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये ही आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. सोनम कपूरने 2018 मध्ये आनंद आहुजासोबत लग्न केलं. 20 ऑगस्ट 2022 मध्ये या दोघांना पहिला मुलगा झाला. ज्याचं नाव वायु आहे. आता 29 मार्च 2026 रोजी सोनमने दुसऱ्या मुलाला जन्म दिला आहे. त्याचं नाव काय ठेवणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.
आज, 29 मार्च 2026 रोजी, आम्हाला पुत्ररत्न प्राप्त झाल्याची बातमी आनंदाने आणि प्रेमाने व्यक्त करत आहोत. आमचे कुटुंब आता विस्तारले असून, त्याच्या आगमनाने आमची हृदये आनंदाने भरून गेली आहेत. आपल्या लहान भावाच्या आगमनाने वायूला प्रचंड आनंद झाला आहे. या लहानशा पाहुण्याने आमच्या घरात खूप आनंद आणला आहे. चार जणांचे कुटुंब म्हणून झालेल्या या नव्या सुरुवातीबद्दल आम्ही कृतज्ञ आहोत. सप्रेम, सोनम, आनंद आणि वायू.
सोनम कपूर गेल्या अनेक वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. 2023 मध्ये तिचा 'द थ्रिलर' हा सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर ती कोणत्याच सिनेमा दिसली नाही. असं असलं तरीही सोनम कपूर वर्षाला जवळपास 12 कोटी कमावते. सोनम कपूर नेमकं असं काय करते ज्यामुळे तिच्या संपत्तीचा आकडा मोठा आहे. सोनम कपूर आणि आनंद आहुजा यांच्यात जास्त कोण कमावतो? कुणाच्या संपत्तीचा आकडा जास्त ते पाहूया.
सोनम कपूर जवळपास 115 हून अधिक कोटी रुपयांच्या संपत्तीची मालकीण आहे. सोनम कपूर जवळपास 12 कोटी रुपये दर वर्षाला कमावते. सोनम कपूर सिनेमासोबतच प्रीमियम ब्रांडोसोबत एंडोर्समेंटमधूनही 1 ते 1.5 कोटी कमाई करते. सोनमचं मुंबई आणि लंडनमध्ये आलीशान घर आहे.
अनिल कपूरचे जावई आणि सोनम कपूरचा नवरा आनंद आहुजा एक यशस्वी व्यावसायिक आहे. आनंद आहुजा दिल्लीचे व्यावसायिक सुनील आहुजा यांचा मुलगा आहे. आनंद आहुजा शाही एक्सपोर्ट्स, Bhaane नावाच्या क्लोदिंग ब्रँड आणि स्नीकर रिटेलर Veg Non Veg चा को-फाऊंडर आहे. या बिझनेसमुळे त्याची नेटवर्थ 4500 ते 5000 कोटीच्या जवळपास आहे.