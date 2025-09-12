English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
रिलेशनशिपमधले Red Flags कसे ओळखावे? हृता दुर्गुळेने दिला थेट सल्ला

Hruta Durgule : अभिनेत्री हृता दुर्गुळे सध्या ‘आरपार’ या चित्रपटामुळे प्रेक्षकांच्या चर्चेत आहे. मात्र, नुकतीच ती जयंती वाघधरे यांच्या ‘आम्ही असं ऐकलंय’ या कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. यावेळी हृताने रिलेशनशिपमधील रेड फ्लॅग्स ओळखण्याबाबत आपले विचार स्पष्टपणे मांडले.  

Intern | Updated: Sep 12, 2025, 07:30 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीत सौंदर्य आणि अभिनयाचा संगम म्हणून ओळखली जाणारी हृता दुर्गुळे सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा मुख्य विषय ठरत आहे. तिचा नवा ‘आरपार’ हा सांगितिक चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असून महाराष्ट्रभरातील तरुणांमध्ये या चित्रपटाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सोशल मीडियावरही या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून अनेक शो हाऊसफुल्ल झाल्याची माहिती मिळत आहे. याचदरम्यान हृता जयंती वाघधरे यांच्या ‘आम्ही असं ऐकलंय’ या लोकप्रिय पॉडकास्टमध्ये सहभागी झाली होती. या कार्यक्रमादरम्यान तिने रिलेशनशिपमधील रेड फ्लॅग्स म्हणजे नात्यातील धोक्याच्या खुणा याबाबत मनमोकळं भाष्य केलं. हृता म्हणाली, 'प्रेमात सगळेच पडतात, पण ते टिकवणं आणि निभावणं खूप कठीण असतं. माझ्यासाठी प्रामाणिकपणा हा नात्याचा पाया आहे. एखादं नातं चालवण्यासाठी विश्वास आणि संवाद या गोष्टी अनिवार्य आहेत. जर समोरची व्यक्ती प्रामाणिक नसेल किंवा सतत संवाद नसेल, तर ते माझ्यासाठी नक्कीच रेड फ्लॅग आहे. बोलणं पुरेसं नाही, कृतीतून ते दिसायला हवं.' तिने पुढे सांगितले की, 'प्रत्येकाच्या नात्याबद्दलच्या व्याख्या वेगळ्या असतात. माझ्यासाठी खऱ्या अर्थाने नातं निभावायचं असेल तर सतत संवाद ठेवणं गरजेचं आहे. समोरच्याकडून अपेक्षा पूर्ण होत नसतील तर योग्य वेळी माघार घेणं शहाणपणाचं आहे. कारण प्रेम ही भावना आहे, पण त्याला कृतीत उतरवलं नाही तर त्याचं अस्तित्व टिकत नाही.' लग्नानंतर आपल्या विचारांत झालेल्या बदलांबद्दल बोलताना हृता म्हणाली, “लग्न म्हणजे मोठी जबाबदारी आहे. मी स्वतः लग्नानंतर थोडी अधिक समंजस झाले आहे. नात्यात परस्पर आदर, प्रामाणिकपणा आणि एकमेकांशी खुलं बोलणं महत्त्वाचं आहे. रोज त्याच व्यक्तीवर वेगळ्या पद्धतीने प्रेम करणं हीच खरी किमया आहे.'

दरम्यान, हृता आणि अभिनेता ललित प्रभाकर यांच्या जोडीचा ‘आरपार’ चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात एकूण आठ गाणी असून संगीतप्रेमी प्रेक्षकांना त्यांचा खास संगम अनुभवायला मिळत आहे. पुण्यात या चित्रपटाचे शो हाऊसफुल्ल झाले असून तरुणाईने ऑफिस बंक करत या चित्रपटाला भरभरून प्रतिसाद दिला आहे.

