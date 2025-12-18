अक्षय खन्नाची 'रहमान डकैत' साठी निवड कशी ठरली? कास्टिंग डायरेक्टरने सांगितला X फॅक्टर!

2025 सालाचा शेवट इतका थरारक आणि ऐतिहासिक ठरेल, याचा अंदाज फारच थोड्या लोकांनी बांधला होता. मात्र दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या ‘धुरंधर’ या भव्य चित्रपटाने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः वादळ घातले आहे. देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या चित्रपटाने जबरदस्त कमाई करत बॉलिवूडमधील अनेक जुने विक्रम मोडीत काढले आहेत. अॅक्शन, ड्रामा आणि दमदार अभिनय यांचा संगम असलेला ‘धुरंधर’ सध्या चित्रपटसृष्टीत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
रणवीर सिंग, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांसारख्या तगड्या कलाकारांची फौज या चित्रपटात असतानाही, प्रेक्षक आणि समीक्षकांचं लक्ष सर्वाधिक वेधून घेतलं आहे ते अक्षय खन्नाने. ‘धुरंधर’मधील ‘रहमान डकैत’ या व्यक्तिरेखेने अक्षय खन्नाने पुन्हा एकदा आपण किती ताकदीचा अभिनेता आहोत, हे सिद्ध केलं आहे. शांत पण अंगावर शहारे आणणारी देहबोली, मोजके संवाद आणि डोळ्यांतून व्यक्त होणारा थरार, या सगळ्यामुळे त्याची भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात कायमची घर करून बसली आहे.
चित्रपटाच्या कमाईकडे पाहिल्यास ‘धुरंधर’ने अवघ्या १४ दिवसांत जगभरात 640.56 कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे. ही आकडेवारी स्वतःच चित्रपटाच्या यशाची साक्ष देणारी आहे. या कामगिरीसह ‘धुरंधर’ हा 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणारा तिसरा चित्रपट ठरला असून, येत्या काही दिवसांत तो पहिल्या क्रमांकावर झेप घेईल, अशी जोरदार शक्यता वर्तवली जात आहे. व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद आणि सतत वाढणारी मागणी लक्षात घेता, चित्रपटाची कमाई आणखी वाढू शकते.
सोशल मीडियावरही ‘धुरंधर’ची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. विशेषतः अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचे सीन, संवाद आणि त्याच्या व्यक्तिरेखेचा करिष्मा यावर चाहते भरभरून प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेक जण अक्षय खन्नाच्या या भूमिकेला त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरींपैकी एक मानत आहेत. काही समीक्षकांनी तर ‘रहमान डकैत’ ही भूमिका अनेक वर्षे लक्षात राहील, असं मत व्यक्त केलं आहे. मात्र एवढ्या प्रचंड यशानंतरही अक्षय खन्ना मात्र कोणत्याही प्रकारच्या स्टारडमच्या झगमगाटापासून दूर असल्याचं चित्र दिसत आहे. या संदर्भात प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबडा यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, यशाच्या शिखरावर असतानाही अक्षय खन्नाचा स्वभाव आजही तितकाच साधा आणि शांत आहे.
मुकेश छाबडा म्हणाले, 'आज सकाळीच माझं अक्षयशी बोलणं झालं. सध्या सगळं जग त्याच्या अभिनयाचं कौतुक करत आहे, सोशल मीडियावर त्याचीच चर्चा आहे. पण या सगळ्याचा त्याच्यावर कोणताही हँगओव्हर नाही. तो अगदी शांतपणे फक्त एवढंच म्हणाला, ‘हो, मजा आली!’ एवढ्या मोठ्या यशानंतरही अशी प्रतिक्रिया फारच क्वचित पाहायला मिळते.'
अक्षय खन्नाची हीच वृत्ती त्याला इंडस्ट्रीत वेगळं स्थान मिळवून देते. गाजावाजा, प्रसिद्धी किंवा आकड्यांपेक्षा अभिनयावर आणि कामाच्या समाधानावर विश्वास ठेवणारा हा अभिनेता पुन्हा एकदा ‘धुरंधर’च्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या मनात आपली जागा पक्की करत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. ‘धुरंधर’मधील यशानंतर अक्षय खन्नाच्या पुढील प्रोजेक्ट्सकडे आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.