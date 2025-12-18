'धुरंधर'तील 'तो' जबरदस्त सीन कसा चित्रित केला गेला? अभिनेत्याचा BTS व्हिडीओ पाहिल्यावर अंगावर येतील शहारे!

प्रदर्शनात येताच ‘धुरंधर’ सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त धुमाकूळ घातला असून, अवघ्या काही दिवसांतच या चित्रपटाने संपूर्ण सिनेसृष्टीत खळबळ उडवली आहे. प्रेक्षकांचा मिळणारा तुफान प्रतिसाद आणि सातत्याने होत असलेली विक्रमी कमाई पाहता, ‘धुरंधर’ने अक्षरशः अख्खं मार्केट खाऊन टाकल्याचं चित्र सध्या दिसून येत आहे. मल्टिप्लेक्सपासून सिंगल स्क्रीन थिएटरपर्यंत सर्वत्र हाऊसफुल्लचे बोर्ड झळकत असून, जिकडे तिकडे फक्त ‘धुरंधर’चीच चर्चा रंगलेली आहे.
सोशल मीडियावरही या सिनेमाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असून, चित्रपटातील अनेक थरारक, अॅक्शनने भरलेले आणि अंगावर शहारे आणणारे सीन्स व्हायरल झाले आहेत. प्रेक्षक या सीन्सवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया देत असून, सिनेमातील वास्तवदर्शी मांडणी आणि दमदार अभिनयाचं विशेष कौतुक केलं जात आहे. अशातच आता सिनेमातील एका भयानक सीनचा Behind The Scenes (BTS) व्हिडीओ समोर आल्याने चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
‘धुरंधर’ची कथा सूड, सत्ता आणि अंडरवर्ल्डच्या रक्तरंजित संघर्षाभोवती फिरते. कथेनुसार, रहमान डकैतच्या मुलाची निर्घृण हत्या झाल्यानंतर तो बदला घेण्याचा निर्धार करतो. या सूडाच्या आगीत गँगस्टर बाबू डकैतच्या टोळीतील गुंडांना एकामागोमाग एक संपवण्यात येतं. या संघर्षात संपूर्ण ल्यारी परिसर रक्ताच्या थारोळ्यात बुडालेला दाखवण्यात आला असून, सिनेमातील वातावरण अधिकच भयावह बनतं.
याच कथानकातील एक अत्यंत धक्कादायक आणि अंगावर काटा आणणारा सीन सध्या विशेष चर्चेत आहे. या सीनमध्ये बाबू डकैतच्या टोळीतील एका गुंडाची रेस्टॉरंटमध्ये अतिशय क्रूर पद्धतीने हत्या करण्यात येते. रेस्टॉरंटमध्ये असलेल्या उकळत्या जेवणाने भरलेल्या मोठ्या भांड्यात त्या गुंडाला कोंडण्यात येतं आणि नंतर त्यावर झाकण घट्ट बंद केलं जातं. हा सीन इतका वास्तवदर्शी पद्धतीने चित्रित करण्यात आला आहे की, अनेक प्रेक्षकांना तो पाहताना अस्वस्थ वाटल्याचंही सांगितलं जात आहे.
हा सीन नेमका कसा शूट करण्यात आला, याचा BTS व्हिडीओ ‘धुरंधर’मधील एका अभिनेत्याने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये शूटिंगदरम्यान घेतलेली काळजी आणि तांत्रिक बाजू स्पष्टपणे दिसून येते. व्हिडीओत एक व्यक्ती त्या मोठ्या भांड्यात उभी असल्याचं दिसतं. ‘अॅक्शन’ म्हणताच अभिनेता डोकं बाहेर काढून हातपाय मारायला सुरुवात करतो, तर इतर कलाकार आणि क्रू मेंबर्स नियोजनबद्ध पद्धतीने त्या भांड्याचं झाकण बंद करताना दिसतात. या सीनमागील मेहनत आणि अभिनयाची तीव्रता पाहून चाहतेही थक्क झाले आहेत.
‘धुरंधर’मधील अनेक भयानक सीन्सपैकी हा सीन एक मानला जात असून, त्याचा BTS व्हिडीओ पाहतानाही अंगावर काटा उभा राहतो. सिनेमातील अॅक्शन सीक्वेन्स, पार्श्वसंगीत आणि दिग्दर्शन यांचा संगम प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतोय, असं चित्र सध्या दिसत आहे.
दरम्यान, 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ तब्बल 13 दिवस उलटूनही बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत पकड कायम ठेवून आहे. देश-विदेशात सिनेमाने कोट्यवधींची कमाई केली असून, सध्या हा चित्रपट 500 कोटींच्या क्लबकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद आणि चर्चेचा जोर पाहता, ‘धुरंधर’ची यशोगाथा अजून काही काळ सुरू राहण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.