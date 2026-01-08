सुष्मिता सेनसोबतची पहिली भेट कशी होती? श्रीगौरी सावंत म्हणाल्या ‘तिने मला…’

अभिनेत्री सुष्मिता सेन तिच्या अभिनय कौशल्यामुळे कायमच चर्चेत राहिली आहे. अनेक यशस्वी चित्रपटांनंतर २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘ताली’ या वेब सीरिजमुळे तिने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. ‘ताली’ ही वेब सीरिज तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि समाजात समानतेसाठी झटणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या गौरी सावंत यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या महत्त्वपूर्ण भूमिकेत सुष्मिता सेनने गौरी सावंत यांची भूमिका साकारत संवेदनशीलता आणि ताकदीचं अप्रतिम दर्शन घडवलं.
नुकतीच गौरी सावंत यांनी ‘आरपार’ या कार्यक्रमाला दिलेल्या मुलाखतीत सुष्मिता सेनसोबतच्या पहिल्या भेटीचा किस्सा तसेच ‘ताली’ पाहिल्यानंतरची आपली प्रतिक्रिया सविस्तरपणे मांडली. त्यांनी सांगितलं की, सुरुवातीला निर्माती असिफा नाडियाडवाला यांनी त्यांच्या जीवनावर चित्रपट बनवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, सातत्याने येणाऱ्या फोनमुळे आणि अचानक मिळालेल्या या प्रस्तावामुळे आपण साशंक झालो होतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. लॉकडाऊननंतर या कथेला वेब सीरिजचं रूप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रोजेक्टसाठी सुष्मिता सेनची निवड झाल्याचं समजल्यावर आपल्याला विश्वासच बसला नाही, असं गौरी सावंत यांनी सांगितलं. 'माझी भूमिका एखादी मराठी अभिनेत्री साकारणार, असंच मला वाटत होतं. पण निर्मात्यांनी सुष्मिता सेनचं नाव घेतलं तेव्हा मी चकित झाले. ‘मिस वर्ल्ड’ माझी भूमिका का साकारणार, असा प्रश्न मला पडला,' असं त्या म्हणाल्या.
सुष्मिता सेनसोबतच्या पहिल्या भेटीचा अनुभव सांगताना गौरी सावंत भावूक झाल्या. त्या म्हणाल्या की, सुष्मिताच्या घरी पहिल्यांदा भेटायला जाताना त्या रिकाम्या हाती जाणं योग्य वाटलं नाही, म्हणून त्यांनी पार्ले बिस्किटांचा पुडा आणि साडी सोबत नेली होती. 'तिने दरवाजा उघडताच मी काही क्षण स्तब्ध झाले. मात्र, तिच्या शांत, आपुलकीच्या आणि सन्मानपूर्ण वागण्याने माझं मन जिंकलं. मी तिला विचारलं की, ती ही भूमिका का साकारतेय. त्यावर तिने दिलेलं उत्तर आजही माझ्या मनात कोरलं आहे. ‘तुम्ही आई आहात आणि मीसुद्धा आई आहे, म्हणून तुमची भूमिका मला करायची आहे,’ असं ती म्हणाली,' असं गौरी सावंत यांनी सांगितलं.
पुढे त्यांनी नमूद केलं की, सुष्मिता सेन नियमितपणे त्यांना भेटायला येत असे आणि त्यांच्या हालचाली, बोलण्याची ढब, दैनंदिन वागणूक बारकाईने निरीक्षण करत असे. सुरुवातीला या प्रक्रियेमुळे आपल्यावर थोडं दडपण होतं, मात्र काही दिवसांतच आपण सहज झाल्याचं गौरी सावंत यांनी सांगितलं.
‘ताली’ ही भारतातील पहिली तृतीयपंथीयांवरील वेब बायोपिक ठरली आहे. या सीरिजमुळे तृतीयपंथीय समाजाच्या संघर्षाला आणि त्यांच्या हक्कांच्या लढ्याला व्यापक व्यासपीठ मिळालं. “सुष्मिता सेनने केवळ माझीच नाही तर संपूर्ण समाजाची प्रतिष्ठा वाढवली आहे. हे धाडस दाखवण्यासाठी मोठ्या मनाची गरज असते,” अशा शब्दांत गौरी सावंत यांनी सुष्मिता सेनचं कौतुक केलं.