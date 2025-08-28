'बिन लग्नाची गोष्ट'साठी प्रिया- उमेशचीच का निवड केली? दिग्दर्शकांनी सांगितली इनसाईड स्टोरी

Bin Lagnachi Goshta : मराठी चित्रपटसृष्टीत नव्या धाटणीचा आणि अनोख्या विषयावर आधारित ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा चित्रपट येत्या 12 सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाबद्दल सध्या सर्वत्र चर्चा रंगली असून कलाकारांचा दमदार ताफा आणि कथानकाची रंगत यामुळे चित्रपटाची उत्सुकता वाढली आहे.
चित्रपटात लोकप्रिय अभिनेत्री प्रिया बापट आणि अभिनेते उमेश कामत प्रमुख भूमिकेत झळकणार असून सोबतच ज्येष्ठ कलाकार निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक यांची जोडी देखील प्रेक्षकांना आकर्षित करणार आहे. या दोन पिढ्यांच्या जोड्या पडद्यावर एकत्र येणं हीच प्रेक्षकांसाठी खास पर्वणी ठरणार आहे.
प्रिया आणि उमेश ही जोडी आधीपासूनच प्रेक्षकांची आवडती राहिली आहे. त्यांचा सहजसुंदर अभिनय आणि पडद्यावरची नैसर्गिक केमिस्ट्री यामुळे ते वास्तवदर्शी वाटतात. दिग्दर्शक आदित्य इंगळे यांनी ही जोडी निवडण्यामागेही हेच कारण दिलं आहे.
या दोघांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, 'मी एकदा उमेश–प्रियाकडे जेवायला गेलो असताना प्रियाची शिस्त, उमेशचा सहजपणा आणि गंमतीशीर स्वभाव पाहून मला माझ्या चित्रपटातील आशय आणि ऋतिका ही पात्रं डोळ्यांसमोर उभी राहिली. ते इतके या व्यक्तिरेखांमध्ये फिट वाटले की दुसरा पर्याय माझ्या डोक्यात आला नाही.
जेव्हा त्यांना कथा ऐकवली, तेव्हा प्रियाने गंमतीनेच म्हटलं, ‘तू आधी मला बघून हे पात्र लिहिलंस ना?’ पण खरं सांगायचं तर व्यक्तिरेखा आधीपासूनच तयार होत्या. मात्र उमेश–प्रिया त्यात इतके परफेक्ट बसले की दुसरा कोणी दिसलंच नाही.'
चित्रपटात गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ यांची जोडीही झळकणार आहे. दोघांचं स्क्रीनवरचं टायमिंग आणि अभिनय नेहमीच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. त्यामुळे या चित्रपटात त्यांचं योगदान कथानकाला आणखी रंगतदार बनवणार आहे.
हलकीफुलकी रोमँटिक कॉमेडी, लोकप्रिय कलाकारांची नैसर्गिक केमिस्ट्री आणि दोन पिढ्यांच्या जोड्यांचा समतोल अभिनय या सर्व घटकांमुळे ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ प्रेक्षकांसाठी एक खास सिनेमॅटिक अनुभव ठरणार आहे.