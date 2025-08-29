English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
गणेशोत्सवात हृता दुर्गुळेने दिली चाहत्यांना खुशखबर

हृताच्या घरी गणेशोत्सवात खास सरप्राईज, चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रेटींनीही केला हृता आणि प्रतीकवर शुभेच्छांचा वर्षाव आहे.  

Intern | Updated: Aug 29, 2025, 02:32 PM IST
मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री हृता दुर्गुळे सध्या तिच्या आगामी आरपार या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या सिनेमात तिच्यासोबत ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, चाहत्यांमध्ये याबद्दल मोठी उत्सुकता आहे. दरम्यान, हृताने चाहत्यांना खास खुशखबर दिली आहे.

गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने हृताचा पती व दिग्दर्शक प्रतीक शाहने नवी चमचमीत बीएमडब्ल्यू कार खरेदी केली आहे. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत त्यांनी ही आनंदाची बातमी चाहत्यांशी शेअर केली.

प्रतीक शाहने निळ्या रंगाची बीएमडब्ल्यू कार घेतली असून, फोटो पोस्ट करत त्यांनी लिहिलं – "यंदाच्या गणेश चतुर्थीला गणपती बाप्पाने आम्हाला नवीन चाकांसह आशीर्वाद दिला. गणपती बाप्पा मोरया!" या पोस्टमधील छायाचित्रात हृतासह तिची सासू मुग्धा शाहदेखील दिसून येत आहे.

या पोस्टवर हृताने आपल्या पतीला साथ देत कमेंट केली आहे. तिने लिहिलं – "तुझा खूप अभिमान वाटतो." चाहत्यांसह अनेक सेलिब्रेटींनीही या नव्या कारसाठी हृता आणि प्रतीकवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

हृताची कारकीर्द

हृताने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण दुर्वा या मालिकेतून केलं. त्यानंतर फुलपाखरू मालिकेतून ती घराघरात पोहोचली. मन उडू उडू झालं या मालिकेतल्या भूमिकेमुळेही ती चर्चेत राहिली. मालिकांसोबतच हृताने नाटकं आणि सिनेमांतही काम केलं आहे.

टाइमपास ३, अनन्या, सर्किट, कन्नी या चित्रपटांतून तिने प्रेक्षकांचे मन जिंकले. तसेच हिंदी वेबसीरिज कमांडर करण सक्सेनामध्येही ती झळकली आहे. आता तिचा आरपार हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

FAQ 

 हृता दुर्गुळेने कोणती खुशखबर दिली आहे?
 गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने हृताच्या पती प्रतीक शाहने नवीन बीएमडब्ल्यू कार खरेदी केली असून, त्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

प्रतीक शाहने कोणती कार घेतली आहे?
प्रतीक शाहने निळ्या रंगाची आलिशान बीएमडब्ल्यू कार घेतली आहे.

हृता दुर्गुळे सध्या कोणत्या प्रोजेक्टमुळे चर्चेत आहे?
 हृता दुर्गुळे सध्या तिच्या आरपार या आगामी सिनेमामुळे चर्चेत आहे, ज्यात तिच्यासोबत ललित प्रभाकर मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

